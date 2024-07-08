A diretora da CISA diz que proibir pagamentos de ransomware está fora de questão

O FBI,, a CISA e a NSA desconsideram fortemente as organizações que fazem pagamentos de ransomware se forem vítimas de ataques de ransomware. Em caso afirmativo, por que não proibir o pagamento das exigências de ransomware?

O tópico surgiu em um recente Fórum Cibernético de Oxford. Jen Easterly, diretora da CISA, comentou sobre o problema, dizendo: "Eu penso dentro do nosso sistema nos U.S. — apenas do ponto de vista prático — não vejo isso acontecendo". É improvável que tenha sido uma observação puramente espontânea, já que a questão do ransomware é uma prioridade para todos os profissionais cibernéticos, especialmente o diretor da CISA. Por enquanto, parece que tornar os pagamentos de ransomware um delito punível não vai acontecer.

Ainda mais revelador é que a resposta de Easterly foi feita durante uma entrevista com Ciaran Martin, ex-chefe do Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido. No início deste ano, Martin havia pedido a proibição de todos os pagamentos de ransomware em um artigo que escreveu para jornal The Times.

Então, o ransomware pago deve ser proibido ou não?