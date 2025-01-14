Supercomputador de IA é reduzido ao tamanho de um desktop

O sistema Project DIGITS é executado no NVIDIA DGX OS, baseado em Linux, e permite que os usuários desenvolvam localmente e depois implementem na nuvem ou em uma infraestrutura de data center. As instalações de fabricação podem implementar “monitoramento em tempo real, manutenção preditiva e otimização de processos alimentados por edge computing", diz Ashok Reddy, CEO da empresa de software KX. As empresas financeiras obtêm ferramentas para "negociação em tempo real, gestão de riscos e insights preditivos a uma velocidade sem precedentes." Enquanto isso, as organizações de saúde poderiam aproveitar a tecnologia para "diagnóstico acelerado, desenvolvimento de imagens e desenvolvimento de medicamentos por meio de análises de dados avançadas de IA", diz Reddy. O sistema processa "grandes volumes de dados estruturados e não estruturados instantaneamente" para "tomada de decisão em tempo real e análise de dados de baixa latência".

O professor de engenharia da Universidade da Pensilvânia Benjamin Lee disse que vê o supercomputador da NVIDIA como parte de uma mudança mais ampla em direção à IA agêntica, onde os sistemas gerenciam trabalhos inteiros em vez de tarefas individuais.

"Uma IA inteligente irá então elaborar estratégias e determinar o conjunto de tarefas necessárias para concluir esse trabalho", diz Lee, acrescentando que essa abordagem "poderia melhorar significativamente a produtividade, permitindo que os humanos solicitem grandes trabalhos a um agente em vez de solicitar tarefas individuais a um modelo".

Varshney observa que a NVIDIA colocou em código aberto a tecnologia obtida com a recente aquisição da Run AI por USD 700 milhões.. "Eles estão tentando garantir que todos os setores migrem para essa era de IA física, IA agêntica e direção autônoma", diz Varshney. "Eles querem ser a espinha dorsal de cada um deles."

Os cortes de preços se propagaram por toda a linha de produtos. "No ano passado, a série 40 dos chips deles custava USD 1.600", diz Varshney. "Eles acabaram de lançar um computador equivalente por US$ 550."

As reduções de preços sugerem avanços técnicos. "O design da GPU está amplamente definido e não está sendo agressivamente otimizado para desempenho, energia e custo", diz Lee. É possível, no entanto, que a NVIDIA tenha atingido esse ponto "muito antes de outros fabricantes de chips, o que lhe permite competir tanto em desempenho quanto em custo", diz Lee.

"Os modelos poderiam ser especializados para tarefas específicas, calculando a mesma resposta com muito menos cálculos e muito menos energia", diz Lee. "Os agentes poderiam então aprender a selecionar o modelo especializado correto para cada tarefa, algo que um humano teria dificuldade em fazer."

Essa tendência em direção à computação especializada representa uma mudança drástica em relação às limitações atuais. "Ficamos limitados a alguns modelos pequenos e bonitinhos executados em dispositivos móveis", diz Varshney. "Eles querem tornar a computação tão acessível e democratizada quanto conectar-se à eletricidade, mas querem ser a superpotência elétrica do mundo inteiro."