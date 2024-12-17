Cavando fundo: o armazenamento subterrâneo de carbono oferece solução para mudanças climáticas

A última coisa que você quer fazer com um problema é varrê-lo para baixo do tapete, então há um pouco de ironia de que uma ferramenta em potencial para evitar que o dióxido de carbono fique preso em nossa atmosfera envolva enterrá-lo sob nossos pés. À medida que a tecnologia de captura e armazenamento de carbono (CCS) continua a evoluir, cientistas e startups estão cada vez mais buscando oportunidades para injetar emissões nocivas de carbono no subsolo.
A captura de carbono opera com a ideia de um circuito fechado. Usando uma variedade de tecnologias, é possível capturar o CO2 gerado pela queima de combustíveis fósseis e armazená-lo em formações rochosas bem abaixo da superfície do planeta, devolvendo o gás de efeito estufa ao local de onde ele veio originalmente.
À medida que os especialistas veem cada vez mais essa tecnologia como uma chave potencial para combater as mudanças climáticas e cumprir a meta acordada globalmente de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais, estados e nações estão cada vez mais abrindo sua terra para potencial no sequestro de carbono.
A captura e o armazenamento de carbono é uma tecnologia ambiental inovadora projetada para reduzir o dióxido de carbono atmosférico interceptando as emissões em sua fonte e armazenando-as com segurança no subsolo. O processo começa em instalações industriais e usinas de energia, onde tecnologias que usam métodos como filtração química ou separação de pré-combustão são usadas para capturar dióxido de carbono diretamente dos fluxos de emissão.
Uma vez capturado, o dióxido de carbono é comprimido em um líquido denso e transportado para locais de armazenamento subterrâneo. Esses locais geralmente são formações geológicas profundas que contêm materiais porosos, como arenito, calcário e basalto.
"As propriedades da rocha do reservatório são de particular importância", diz Mathias Steiner, gerente e membro sênior da equipe técnica focado em materiais sustentáveis na IBM pesquisa. "Durante a injeção, o dióxido de carbono entra no espaço poroso conectado da rocha do reservatório, onde substitui os fluidos residentes, como solução salina e óleo. Em última análise, o dióxido de carbono vai reagir quimicamente dentro dos poros da rocha e mineralizar em carbonato sólido."
Usando uma pressão imensa, o CO2 comprimido é injetado profundamente na terra, muitas vezes até 3.000 pés abaixo da superfície — profundo o suficiente para que outras camadas impermeáveis e densas, como o xisto, fiquem acima dela. De acordo com Ian Hayton, Líder do Grupo de Materiais e Produtos Químicos do Cleantech Group, essas camadas mais densas servem como “barreiras naturais” que contêm o carbono.
Embora a CCS esteja longe de ser uma panaceia, ela está ganhando força como uma solução potencial para reduzir as emissões. Este ano, o Reino Unido anunciou um investimento de US$ 28,5 bilhões na tecnologia, com o objetivo de atrair e facilitar o desenvolvimento de projetos de armazenamento de carbono dentro de suas fronteiras. Da mesma forma, o Departamento de Energia dos Estados Unidos reservou US$ 518 milhões para projetos de armazenamento de carbono de longo prazo.
À medida que os esforços de captura de carbono continuam a crescer, o foco dos setores se volta para o local onde o carbono pode ser armazenar.
No início deste verão, o Texas anunciou que abriria mais de um milhão de acres de terra e água fora do Golfo do México, disponíveis para empresas perfurarem poços de carbono — locais de injeção onde o carbono pode ser bloqueado em formações rochosas naturais para armazenamento. A Califórnia aprovou os primeiros poços de carbono do estado em outubro, e espera-se que a EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) dê sinal verde para a Virgínia Ocidental emitir licenças para projetos de armazenamento subterrâneo de carbono até o final do ano.
De acordo com Hayton, há vários lugares que são bons locais de injeção, incluindo "campos de petróleo e gás esgotados, aquíferos salinos e outras [formações geológicas adequadas]". Isso ocorre porque esses locais normalmente têm a composição geológica necessária para a injeção de carbono. Por exemplo, as mesmas rochas que antes continham recursos de petróleo e gás poderiam ser efetivamente reaproveitadas para armazenar CO2.
A boa notícia para os esforços de CCS: “Há locais adequados em abundância na maioria das regiões”, afirma Hayton. A US Geological Survey descobriu que os EUA têm o potencial de armazenamento de carbono para manter 3.000 gigatoneladas métricas de CO2 em bacias geológicas por todo o país. Para contexto,estima-se que 2.400 gigatoneladas de CO2 foram emitidos por atividade humana entre 1850 a 2019.
E, uma vez armazenado o carbono, ele tende a permanecer lá. "Uma vez no subsolo, os estudos mostram que o vazamento por vias naturais é baixo", diz Hayton. No entanto, ele adverte que poços defeituosos e degradação dos plugues podem levar a mais vazamentos. "Uma melhor regulamentação em torno de seu uso e manutenção pode ajudar a minimizar esse risco", explica ele.
"Considerando que o dióxido de carbono mineralizado pode ser armazenado por milhares de anos, o armazenamento geológico, se escalado, poderia contribuir significativamente para alcançar as metas de mitigação," diz Steiner.
A nova tecnologia também pode ajudar os pesquisadores a descobrir locais de armazenamento de carbono que provavelmente terão altas taxas de sucesso. A IBM Research, por exemplo, desenvolveu uma ferramenta que permite aos cientistas simular injeções de carbono em diferentes tipos de rochas para determinar quão eficientemente o material reteria o gás liquefeito.
"As propriedades da superfície da rocha em escala de poros são essenciais para determinar o potencial de armazenamento de dióxido de carbono de um reservatório," diz Steiner. "Estimativas geológicas sugerem que a quantidade de espaço poroso globalmente disponível em formações geológicas deve, em princípio, ser suficiente para armazenar todo o dióxido de carbono transportado pelo ar, uma vez capturado."
Mas também há riscos. Os efeitos de longo prazo do armazenamento de carbono ainda são desconhecidos. E mesmo no curto prazo, a solução não está isenta de armadilhas potenciais. A injeção de carbono na Terra pode acarretar o risco de provocar terremotos. A explosão de poços é uma possibilidade para locais de injeção que não estejam devidamente protegidos, e o vazamento continua sendo uma possibilidade.
O armazenamento subterrâneo de carbono pode ser uma ferramenta importante no combate às mudanças climáticas e no cumprimento das metas de redução de emissões, mas não é uma solução por si só. Conforme a tecnologia CCS avança e a injeção de carbono se torna uma prática mais comum, cientistas e especialistas do setor precisarão tomar mais medidas para determinar locais seguros e mitigar os riscos.