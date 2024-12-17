Cavando fundo: o armazenamento subterrâneo de carbono oferece solução para mudanças climáticas

A boa notícia para os esforços de CCS: “Há locais adequados em abundância na maioria das regiões”, afirma Hayton. A US Geological Survey descobriu que os EUA têm o potencial de armazenamento de carbono para manter 3.000 gigatoneladas métricas de CO2 em bacias geológicas por todo o país. Para contexto,estima-se que 2.400 gigatoneladas de CO2 foram emitidos por atividade humana entre 1850 a 2019.

E, uma vez armazenado o carbono, ele tende a permanecer lá. "Uma vez no subsolo, os estudos mostram que o vazamento por vias naturais é baixo", diz Hayton. No entanto, ele adverte que poços defeituosos e degradação dos plugues podem levar a mais vazamentos. "Uma melhor regulamentação em torno de seu uso e manutenção pode ajudar a minimizar esse risco", explica ele.

"Considerando que o dióxido de carbono mineralizado pode ser armazenado por milhares de anos, o armazenamento geológico, se escalado, poderia contribuir significativamente para alcançar as metas de mitigação," diz Steiner.

A nova tecnologia também pode ajudar os pesquisadores a descobrir locais de armazenamento de carbono que provavelmente terão altas taxas de sucesso. A IBM Research, por exemplo, desenvolveu uma ferramenta que permite aos cientistas simular injeções de carbono em diferentes tipos de rochas para determinar quão eficientemente o material reteria o gás liquefeito.

"As propriedades da superfície da rocha em escala de poros são essenciais para determinar o potencial de armazenamento de dióxido de carbono de um reservatório," diz Steiner. "Estimativas geológicas sugerem que a quantidade de espaço poroso globalmente disponível em formações geológicas deve, em princípio, ser suficiente para armazenar todo o dióxido de carbono transportado pelo ar, uma vez capturado."

Mas também há riscos. Os efeitos de longo prazo do armazenamento de carbono ainda são desconhecidos. E mesmo no curto prazo, a solução não está isenta de armadilhas potenciais. A injeção de carbono na Terra pode acarretar o risco de provocar terremotos. A explosão de poços é uma possibilidade para locais de injeção que não estejam devidamente protegidos, e o vazamento continua sendo uma possibilidade.

O armazenamento subterrâneo de carbono pode ser uma ferramenta importante no combate às mudanças climáticas e no cumprimento das metas de redução de emissões, mas não é uma solução por si só. Conforme a tecnologia CCS avança e a injeção de carbono se torna uma prática mais comum, cientistas e especialistas do setor precisarão tomar mais medidas para determinar locais seguros e mitigar os riscos.