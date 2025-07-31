A IA pode aprender a se questionar?

Os sistemas de IA podem realizar testes e imitar especialistas, mas ainda não sabem quando levantar a mão e reconhecer que podem estar errados.

Os grandes modelos de linguagem (LLMs) agora podem traduzir textos, resumir informações, gerar códigos e manter conversas com uma fluência surpreendente. Eles são rápidos, fluentes e, muitas vezes, convincentes. Mas não sabem quando estão adivinhando, e podem parecer confiantes mesmo quando estão confusos ou fora de profundidade.

O que falta é uma maneira de dar um passo atrás e refletir; um sistema que sabe quando pausar e reavaliar. Em humanos, essa camada refletora é conhecida como metacognição, e os pesquisadores da IBM acreditam que uma funcionalidade semelhante pode ser a chave para tornar a IA mais confiável e adaptável.

Francesca Rossi, bolsista da IBM e líder global de ética em IA, e colegas estão defendendo uma nova arquitetura que separa heurísticas rápidas do raciocínio deliberado e sobrepõe um sistema de supervisão reflexiva. A arquitetura, chamada SOFAI, significa Slow and Fast IA; ela se inspira na psicologia e na ciência cognitiva, e traduz esses insights em princípios de engenharia de IA.

"Queríamos combinar os pontos fortes das abordagens neurais e simbólicas sem forçá-las a um único híbrido", disse Rossi em entrevista ao IBM Think. "Isso significava criar uma estrutura que pudesse governar qual modo de raciocínio usar, e quando."