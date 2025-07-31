A IA pode aprender a se questionar?

Os sistemas de IA podem realizar testes e imitar especialistas, mas ainda não sabem quando levantar a mão e reconhecer que podem estar errados.
Os grandes modelos de linguagem (LLMs) agora podem traduzir textos, resumir informações, gerar códigos e manter conversas com uma fluência surpreendente. Eles são rápidos, fluentes e, muitas vezes, convincentes. Mas não sabem quando estão adivinhando, e podem parecer confiantes mesmo quando estão confusos ou fora de profundidade.
O que falta é uma maneira de dar um passo atrás e refletir; um sistema que sabe quando pausar e reavaliar. Em humanos, essa camada refletora é conhecida como metacognição, e os pesquisadores da IBM acreditam que uma funcionalidade semelhante pode ser a chave para tornar a IA mais confiável e adaptável.
Francesca Rossi, bolsista da IBM e líder global de ética em IA, e colegas estão defendendo uma nova arquitetura que separa heurísticas rápidas do raciocínio deliberado e sobrepõe um sistema de supervisão reflexiva. A arquitetura, chamada SOFAI, significa Slow and Fast IA; ela se inspira na psicologia e na ciência cognitiva, e traduz esses insights em princípios de engenharia de IA.
"Queríamos combinar os pontos fortes das abordagens neurais e simbólicas sem forçá-las a um único híbrido", disse Rossi em entrevista ao IBM Think. "Isso significava criar uma estrutura que pudesse governar qual modo de raciocínio usar, e quando."
O sistema SOFAI, conforme detalhado em um artigo recente publicado pela Association for Computing Machinery, pensa em camadas. No primeiro nível estão os solucionadores rápidos, incluindo modelos de aprendizado de máquina, como LLMs, ou modelos de aprendizado de máquina mais tradicionais, que respondem rapidamente e lidam com problemas familiares com facilidade. Essas são as partes instintivas do sistema, reagindo sem hesitação.
Em seguida, vêm os solucionadores lentos, que seguem um caminho mais cuidadoso. Esses mecanismos geralmente dependem de raciocínio simbólico e regras estruturadas para resolver problemas passo a passo. Eles demoram mais, mas suas respostas são mais precisas. Observando ambos, está uma terceira camada: a metacognição. Esta parte da SOFAI avalia o que o sistema está fazendo, determina se a resposta rápida é satisfatória, dado o contexto, e intervém se uma abordagem diferente for necessária. A camada de metacognição atua como uma espécie de guia interno, escolhendo quando migrar e quando desacelerar.
“O solucionador rápido sempre iria primeiro”, disse Rossi. “Se produzisse uma resposta plausível e as apostas fossem baixas, o processo terminaria aí. Mas se o módulo de metacognição encontrasse a resposta ausente, isso enviaria o problema para um mecanismo de raciocínio mais rigoroso."
Esse design reflete a forma como as pessoas pensam. Para tarefas rotineiras, como leitura, dirigir ou conversas triviais, respondemos de forma rápida e automática. Mas quando encontramos incertezas, riscos ou complexidade, desaceleramos. Consideramos alternativas, verificamos nosso raciocínio ou consultamos outras pessoas. A SOFAI foi criada para replicar esse processo refletivo.
A equipe de Rossi descobriu que mesmo ciclos de feedback limitados entre o solucionador rápido e o módulo de metacognição poderiam melhorar significativamente os resultados sem a necessidade de escalar para sistemas mais lentos. Em SOFAI, a arquitetura também suporta uma correção iterativa: o solucionador rápido pode revisar sua saída em resposta ao feedback guiado antes que o sistema utilize o solucionador lento, mais caro.
“Envolver-se em loop uma ou duas vezes é suficiente para alcançar respostas de alta qualidade”, disse Rossi. "Isso economiza tempo, reduz o uso de energia e mantém a opção de escalar apenas quando realmente necessário."
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
As implicações da SOFAI são particularmente poderosas no contexto dos LLMs. Esses modelos potencializam chatbot, geradores de conteúdo, plataformas de suporte ao cliente e assistentes de programação. Mas suas produções podem ser inconsistentes, imprevisíveis e desalinhadas com os valores humanos. As organizações que usam LLMs muitas vezes enfrentam dificuldades para controlar o que os modelos dizem, especialmente quando o contexto, a legalidade ou a ética estão em jogo.
"Um dos desafios é que os modelos de linguagem são treinados em grandes quantidades de dados da internet, que incluem ruído, viés e perspectivas incompletas," explicou Rossi. "Você não pode assumir que o modelo sabe quais valores aplicar em um determinado ambiente."
A SOFAI oferece uma abordagem prática para manter os sistemas de IA no caminho certo sem a necessidade de retreinar o modelo de linguagem subjacente. Em vez disso, introduz uma camada de supervisão que atua como uma equipe de avaliações integrada, mantendo a IA focada e consistente. Isso inclui avaliadores que analisam as respostas do modelo, comparando-as com políticas internas, padrões éticos ou regras específicas para a tarefa. Se algo parecer errado, o sistema pode solicitar de forma autônoma uma versão melhor. "Você pode pensar nisso como ensinar ao sistema a revisar a si mesmo", disse Rossi. “Nem tudo precisa ser resolvido treinando novamente o modelo. Às vezes, basta ter um juiz inteligente entre a entrada e a saída."
Essa modularidade permite que a SOFAI se adapte a diversas necessidades culturais, organizacionais e regulatórias. Diferentes avaliadores podem ser definidos para diferentes jurisdições ou unidades de negócios. Se as diretrizes mudarem, apenas os avaliadores precisarão ser atualizados. Os solucionadores principais permanecem intactos.
"A beleza de manter a metacognição separada é que ela coloca o alinhamento ao alcance", disse Rossi. “Ela oferece aos usuários as ferramentas para cocriar o comportamento de IA sem precisar reconstruir o sistema do zero.”
Rossi deixa claro que a SOFAI não foi construída para viver no papel. Ela foi projetada para uso no mundo real e confuso. Conforme as empresas conectam modelos de linguagem a ferramentas como mecanismos de busca, planilhas e aplicativos de agendamento, o resultado geralmente é mais poderoso, porém mais difícil de controlar, afirma. A SOFAI ajuda a gerenciar essa complexidade selecionando os sistemas certos para cada tarefa, decidindo quando escalar e mantendo as produções alinhadas com a política à medida que o ambiente de IA se torna cada vez mais interconectado.
"No futuro, a IA empresarial não parecerá um único modelo monolítico", disse Rossi. "Será um composto: diferentes agentes, ferramentas, APIs e sistemas de raciocínio. A SOFAI é um framework para governar esse ecossistema."
Em muitos cenários hipotéticos, a SOFAI opera como um gerente de projeto para pensamento. Ela monitora as solicitações, avalia a complexidade da tarefa, seleciona o solucionador apropriado ou a combinação de solucionadores e, em seguida, supervisiona o resultado. Ela também rastreia padrões ao longo do tempo, aprendendo quais combinações produzem resultados confiáveis e se adaptam de acordo.
"Você obtém desempenho e explicabilidade", disse Rossi. "Você pode auditar decisões, rastrear quais solucionadores foram usados e ajustar parâmetros metacognitivos, se necessário."
Essa estrutura também oferece vantagens ambientais e operacionais. Muitos sistemas de raciocínio em grande escala são caros de executar, especialmente quando dependem de gráficos de inferência maciços ou lógica simbólica em tempo real. Ao minimizar as chamadas para esses solucionadores de peso, a SOFAI pode reduzir o consumo de energia e manter uma alta precisão.
"Eficiência não tem a ver apenas com velocidade", disse Rossie. “Trata-se de saber quando não pensar demais. E é isso que a metacognição permite.”
A ascensão da IA generativa forçou organizações e formuladores de políticas a enfrentar questões difíceis. Como podemos garantir que os sistemas se comportem adequadamente? Como é a responsabilização quando as decisões são tomadas de forma autônoma? Como valores diferentes podem ser refletidos em modelos treinados em dados globais?
A SOFAI fornece uma resposta possível. Ao incorporar uma camada de tomada de decisão que imita a metacognição semelhante à humana, a arquitetura facilita a supervisão que é tanto flexível quanto baseada na realidade. Ela pode ser dimensionada entre aplicações, adaptar-se às normas locais e fornecer aos usuários controle em tempo real sobre o comportamento da máquina.
“Não estamos tentando tornar a IA mais humana”, disse Rossi. "Estamos tentando torná-la mais responsável. E isso começa com o conhecimento de quando pausar, reconsiderar e mudar de rumo."
De acordo com Rossi, a arquitetura também antecipa o futuro dos sistemas baseados em agentes. Nos ecossistemas de IA de amanhã, ela disse, os modelos colaborarão, entregarão subtarefas, consultarão bancos de dados e iterarão por meio de etapas para atingir metas. Sem coordenação, essa complexidade pode se tornar incontrolável. Mas a SOFAI oferece uma estrutura de governança leve, adaptável e baseada em princípios para agentes de direção.
"Pense nisso como um maestro, não como um ditador", disse Rossi. "Você precisa manter a orquestra em harmonia, mas também precisa de improvisação."
Rossi acredita que incorporar metacognição na IA não é apenas uma decisão técnica, mas responsável. Ela reflete um compromisso com a transparência, a adaptabilidade e o agir compartilhado. O objetivo não é impor o controle de cima, mas dar aos humanos uma maneira significativa de colaborar com sistemas inteligentes.
"Estamos construindo sistemas que aprendem, que se adaptam e que atuam no mundo", disse Rossi. “Eles também devem aprender quando parar, refletir e perguntar: 'Estou fazendo a coisa certa?'”
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Ao utilizar a IA, o IBM Concert revela insights cruciais sobre suas operações e fornece recomendações específicas para cada aplicação com foco em melhorias. Descubra como o Concert pode impulsionar sua empresa.