Após anos de trabalho e tentativas malsucedidas de legislação, um projeto de lei federal de privacidade de dados foi lançado recentemente. O Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Estados Unidos lançou a Lei de Direitos de Privacidade dos Estados Unidos em 7 de abril de 2024. Várias questões impediram a aprovação da legislação no passado, como se os estados poderiam emitir regras mais rígidas e se os indivíduos poderiam processar empresas por violações de privacidade.

Com a Lei de Direitos de Privacidade dos EUA de 2024, o Governo dos EUA estabeleceu a primeira política nacional de privacidade que estabelece direitos de privacidade de dados do consumidor nacional e também definiu padrões para segurança de dados. Entidades específicas estão excluídas da legislação, incluindo pequenas empresas, governos, entidades que trabalham em nome de governos e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC). As organizações sem fins lucrativos que sofrem fraudes só precisam seguir os padrões de segurança de dados. Como parte da Lei, a Federal Trade Commission (FTC) estabelecerá um novo departamento para impor violações, que serão tratadas como práticas injustas ou enganosas de acordo com a Lei FTC.

"Este projeto de legislação bipartidária e bicameral é a melhor oportunidade que tivemos em décadas para estabelecer um padrão nacional de privacidade de dados que dê às pessoas o direito de controlar suas informações pessoais", disse a presidente do Comitê de Energia e Comércio da Câmara, Cathy McMorris Rodgers (R-WA) e a presidente do Comitê de Comércio, Ciência e Transporte, Maria Cantwell (D-WA), no comunicado à imprensa. "Esta legislação histórica representa a soma de anos de esforços de boa fé na Câmara e no Congresso. Ele atinge um equilíbrio significativo em questões críticas para levar uma legislação abrangente de privacidade de dados ao Congresso. Os americanos merecem o direito de controlar seus dados e esperamos que nossos colegas na Câmara e no Texas se juntem a nós para que essa legislação seja assinada como lei.”