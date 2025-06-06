Todos os olhos voltados para a IA na Apple WWDC: de forma lenta e constante ainda consegue vencer a corrida?

A Apple sempre traçou seu próprio caminho. Isso provavelmente permanecerá inalterado na conferência dos desenvolvedores mundiais deste ano, onde a inteligência artificial mais uma vez será o centro das atenções, mas nos termos da Apple.
Em vez de buscar o desempenho, a empresa parece preparada para promover sua filosofia de integração da IA à experiência do usuário de maneiras que pareçam naturais, contextuais e privadas. O Apple Intelligence, lançado em 2024, marcou o início de um novo capítulo. Agora, o foco se volta para a expansão desses recursos e para o refinamento da interface por meio da qual eles operam.
Kaoutar El Maghraoui, cientista de pesquisa principal do AI Hardware Center da IBM, diz em entrevista ao IBM Think que a abordagem da Apple reflete uma ética de design de longa data.
"O sentimento geral na época era de que a Apple estava ficando atrás de concorrentes como o Google", diz ela. "Mas a Apple deu um salto significativo com a introdução do Apple Intelligence, que combina sistemas inteligentes e contextos personalizados."
O ecossistema de IA passou por uma rápida evolução no ano passado. A OpenAI, em colaboração com o ex-diretor de design da Apple Jony Ive, está desenvolvendo um dispositivo complementar de IA sem tela. A Perplexity está supostamente em negociações com a Samsung para trazer a busca conversacional para seus smartphones. Assistentes baseados em navegadores e sistemas operacionais estão surgindo de startups como Similar e Dia, sugerindo novos paradigmas de interação construídos inteiramente em torno de modelos generativos.
A estratégia da Apple assume uma forma diferente. Até o momento, a maioria das melhorias até o momento concentrou-se em aprimorar ferramentas integradas, como Mail, Mensagens e Foto, tornando-as mais úteis por meio de inteligência no dispositivo e Computação em Nuvem Privada.
Essa forte integração tem sido um pilar da estratégia da Apple. Os chips, os sistemas operacionais e as interfaces de usuário da empresa evoluem juntos, permitindo que a IA funcione perfeitamente em todos os dispositivos. Em vez de lançar um novo assistente ou chatbot autônomo, a Apple se concentra na produção de inteligência diretamente nos aplicativos e serviços que as pessoas já usam.
Muitos observadores esperam que a palestra de hoje apresente um redesenho visual do iOS. Embora essa mudança possa parecer cosmética à superfície, ela pode sinalizar um avanço significativo na forma como a Apple Intelligence é apresentada e acessada.
"Esse seria um design mais unificado em todas as plataformas", diz El Maghraoui. "Isso não é diretamente IA, mas é uma nova interface que pode tornar os recursos de IA mais intuitivos e integrados sem dificuldades."
Historicamente, a Apple tem liderado com design, muitas vezes mudando silenciosamente a forma como as pessoas usam a tecnologia sem chamar a atenção para o mecanismo subjacente. Um iOS redesenhado pode fazer com que ferramentas como sugestões de escrita, notificações inteligentes e edição de imagens pareçam mais recursos integrados do que extras opcionais.
A palestra também pode incluir aprimoramentos no aplicativo Shortcuts e no framework de automação da Apple. Essas ferramentas fornecem aos usuários mais controle sobre rotinas e personalização e podem evoluir para oferecer funcionalidades mais proativas. Enquanto outras plataformas estão investindo pesadamente em agentes autônomos, a Apple continua construindo uma base para sistemas inteligentes que atuam com base na permissão e no contexto pessoal.
A inovação de IA em todo o setor de tecnologia tem se inclinado para iterações rápidas, exploração aberta e protótipos ousados. A abordagem da Apple reflete um sistema de crenças diferente. A empresa prioriza consistência, coerência e usabilidade a longo prazo. Essa filosofia se mostrou durável em mudanças tecnológicas anteriores, de dispositivos móveis a dispositivos vestíveis e design de chips.
Os anúncios da WWDC de hoje provavelmente refletirão esse mesmo pensamento. Em vez de lançar uma nova plataforma de IA ou um produto independente, a empresa parece preparada para demonstrar como a inteligência está se tornando parte integrante do próprio sistema operacional. Uma interface redesenhada, ferramentas de automação aprimoradas e processamento aprimorado no dispositivo formam a base de um sistema em que a IA está presente, mas nunca de forma esmagadora.
Uma "lançamento gradual sugere que a Apple está sendo conservadora e tentando priorizar a qualidade e a privacidade em vez de uma implementação rápida e generalizada", diz El Maghraoui.
