Todos os olhos voltados para a IA na Apple WWDC: de forma lenta e constante ainda consegue vencer a corrida?

A Apple sempre traçou seu próprio caminho. Isso provavelmente permanecerá inalterado na conferência dos desenvolvedores mundiais deste ano, onde a inteligência artificial mais uma vez será o centro das atenções, mas nos termos da Apple.

Em vez de buscar o desempenho, a empresa parece preparada para promover sua filosofia de integração da IA à experiência do usuário de maneiras que pareçam naturais, contextuais e privadas. O Apple Intelligence, lançado em 2024, marcou o início de um novo capítulo. Agora, o foco se volta para a expansão desses recursos e para o refinamento da interface por meio da qual eles operam.

Kaoutar El Maghraoui, cientista de pesquisa principal do AI Hardware Center da IBM, diz em entrevista ao IBM Think que a abordagem da Apple reflete uma ética de design de longa data.

"O sentimento geral na época era de que a Apple estava ficando atrás de concorrentes como o Google", diz ela. "Mas a Apple deu um salto significativo com a introdução do Apple Intelligence, que combina sistemas inteligentes e contextos personalizados."