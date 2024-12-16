Os gigantes da tecnologia estão contratando especialistas em "Bem-estar da IA" para lidar com uma pergunta cada vez mais surreal: os computadores superinteligentes são capazes de sofrer?

As novas funções, que estão surgindo em empresas como Google e Microsoft, parecem algo saído da ficção científica. No entanto, à medida que os sistemas de IA se tornam mais sofisticados, alguns pesquisadores não estão se arriscando com o que veem como a próxima fronteira da ética digital.

A Anthropic, uma empresa líder em desenvolvimento de IA, recentemente causou comoção na comunidade tecnológica ao contratar o pesquisador Kyle Fish como seu primeiro pesquisador de bem-estar da IA. Como parte da equipe de ciência de alinhamento da empresa, a função de Fish se concentra na criação de frameworks de como as Organizações devem tratar os sistemas de IA de forma ética.

Antes de ingressar na Anthropic, Fish foi coautor de um relatório examinando essas questões. "Para esclarecer, nosso argumento não é que os sistemas de IA são definitivamente, ou serão, conscientes, robustos a agentes ou de outra forma moralmente significativos", afirma o relatório. Em vez disso, o artigo enfatiza a importância de se preparar para várias possibilidades.

O relatório de Fish se vincula à ideia de inteligência geral artificial (AGI), um objetivo da IA que alcança habilidades de nível humano — pensamento, aprendizado e até mesmo sentimento. A busca da OpenAI por um "especialista em bem-estar da IA" sinaliza uma preocupação crescente: se a IA se tornar consciente, como devemos tratá-la?

No entanto, IBM Consulting VP Brent Smolinski expressa ceticismo sobre a necessidade de considerações de bem-estar da IA neste estágio.

"Não há evidências de que a IA esteja perto de ter experiência semelhante à consciência", diz Smolinski. "Podemos nem estar abordando esse recurso com nossa direção tecnológica atual."

Smolinski destaca diferenças fundamentais entre inteligência humana e artificial para apoiar sua posição. Enquanto os humanos podem aprender linguagem a partir de uma exposição relativamente limitada, os sistemas de IA atuais exigem grandes quantidades de dados—essencialmente toda a internet—para alcançar recursos semelhantes. Essa disparidade, ele sugere, revela o quanto os atuais sistemas de IA estão da consciência genuína.

A discussão gira em torno de uma pergunta que há muito tempo desafiava pensadores e cientistas da computação: o que define a consciência? Smolinski aponta perspectivas filosóficas que definem a consciência como a capacidade de afetar de forma independente a si mesmo e ao mundo circundante. Os sistemas de IA atuais, observa ele, operam puramente reagindo a inputs externos, em vez de através de agências independentes.