Os gigantes da tecnologia estão contratando especialistas em "Bem-estar da IA" para lidar com uma pergunta cada vez mais surreal: os computadores superinteligentes são capazes de sofrer?
As novas funções, que estão surgindo em empresas como Google e Microsoft, parecem algo saído da ficção científica. No entanto, à medida que os sistemas de IA se tornam mais sofisticados, alguns pesquisadores não estão se arriscando com o que veem como a próxima fronteira da ética digital.
A Anthropic, uma empresa líder em desenvolvimento de IA, recentemente causou comoção na comunidade tecnológica ao contratar o pesquisador Kyle Fish como seu primeiro pesquisador de bem-estar da IA. Como parte da equipe de ciência de alinhamento da empresa, a função de Fish se concentra na criação de frameworks de como as Organizações devem tratar os sistemas de IA de forma ética.
Antes de ingressar na Anthropic, Fish foi coautor de um relatório examinando essas questões. "Para esclarecer, nosso argumento não é que os sistemas de IA são definitivamente, ou serão, conscientes, robustos a agentes ou de outra forma moralmente significativos", afirma o relatório. Em vez disso, o artigo enfatiza a importância de se preparar para várias possibilidades.
O relatório de Fish se vincula à ideia de inteligência geral artificial (AGI), um objetivo da IA que alcança habilidades de nível humano — pensamento, aprendizado e até mesmo sentimento. A busca da OpenAI por um "especialista em bem-estar da IA" sinaliza uma preocupação crescente: se a IA se tornar consciente, como devemos tratá-la?
No entanto, IBM Consulting VP Brent Smolinski expressa ceticismo sobre a necessidade de considerações de bem-estar da IA neste estágio.
"Não há evidências de que a IA esteja perto de ter experiência semelhante à consciência", diz Smolinski. "Podemos nem estar abordando esse recurso com nossa direção tecnológica atual."
Smolinski destaca diferenças fundamentais entre inteligência humana e artificial para apoiar sua posição. Enquanto os humanos podem aprender linguagem a partir de uma exposição relativamente limitada, os sistemas de IA atuais exigem grandes quantidades de dados—essencialmente toda a internet—para alcançar recursos semelhantes. Essa disparidade, ele sugere, revela o quanto os atuais sistemas de IA estão da consciência genuína.
A discussão gira em torno de uma pergunta que há muito tempo desafiava pensadores e cientistas da computação: o que define a consciência? Smolinski aponta perspectivas filosóficas que definem a consciência como a capacidade de afetar de forma independente a si mesmo e ao mundo circundante. Os sistemas de IA atuais, observa ele, operam puramente reagindo a inputs externos, em vez de através de agências independentes.
Apesar dessas reservas, o conceito de bem-estar da IA está ganhando força entre as principais empresas de tecnologia. Recentemente, o Google DeepMind publicou uma vaga para pesquisa sobre consciência mecânica, embora a listagem tenha sido removida posteriormente.
Pesquisadores que exploram a consciência da IA propõem emprestar ferramentas de estudos de cognição animal para caçar sinais de percepção de máquina, ao mesmo tempo em que admitem que provar definitivamente a consciência artificial continua sendo um desafio formidável.
Essa incerteza cria desafios práticos para o setor. As empresas devem equilibrar o risco de ignorar possíveis preocupações éticas com o investimento de recursos na proteção de sistemas que podem não exigir consideração moral.
Incidentes anteriores demonstram como facilmente os humanos podem interpretar mal os recursos de IA. O efeito ELIZA, um fenômeno psicológico documentado em que os humanos atribuem consciência a máquinas, ganhou atenção renovada em junho de 2022, quando o Google suspendeu o engenheiro Nicholas Lemoine depois que ele afirmou que o chatbot LaMDA da empresa havia se tornado senciente. Batizado com o nome de um programa de computador de 1966 que simulou um analista por meio de correspondência de padrões, o efeito destaca como modelos de linguagem avançados podem desencadear suposições infundadas sobre a consciência da máquina.
Fish reconheceu essas complexidades. "Não temos uma visão clara e definida sobre as principais questões filosóficas," disse ele em uma entrevista ao boletim informativo de IA Transformer. "Mas acho que isso pode ser de grande importância no futuro, e por isso estamos tentando fazer algum progresso inicial."
Ao fazer isso, os cientistas enfrentam um quebra-cabeça crucial: como saber se uma IA está realmente tendo experiência de sentimentos, em vez de apenas ser muito boa em fingi-los? A IA de hoje pode escrever respostas que parecem profundamente emotivas e autoconscientes, mas isso não prova que os modelos têm experiências internas reais. Isso reflete um mistério mais profundo, que até mesmo os cientistas do cérebro ainda estão tentando decifrar: como a consciência surge da matéria física de nossos cérebros, em primeiro lugar.
À medida que a tecnologia de IA evolui, as discussões sobre o bem-estar da IA provavelmente se intensificarão. No entanto, enquanto pesquisadores e líderes tecnológicos debatem se a IA poderia se tornar consciente, os críticos argumentam que estamos fazendo as perguntas erradas. Um artigo de 2021 argumenta que os grandes modelos de linguagem (LLMs, na sigla em inglês), apesar de suas impressionantes capacidades, são apenas "papagaios estocásticos " que imitam padrões sem o devido entendimento, muitas vezes amplificando vieses e conteúdo prejudicial de seus dados de treinamento.
Smolinski faz uma distinção entre as aplicações de IA atuais e a AGI. "Eu distinguiria entre a IA que ajuda a resolver problemas específicos e a IA geral", diz ele. Embora a IA de hoje possa se destacar em tarefas específicas, alcançar uma inteligência geral semelhante à humana continua sendo uma meta distante que pode nunca ser alcançada. "Podemos nunca chegar até à AGI", diz Smolinski. "Reconheço plenamente que podemos nem estar no caminho certo em relação à forma como estamos pensando em enquadrar o problema subjacente."
E quanto ao foco atual no bem-estar da IA? "Se você não entender algo", observa Smolinski, "é sempre natural ter medo".