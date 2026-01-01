As tendências que moldarão a IA e a tecnologia em 2026

Um ano em tecnologia pode parecer uma década em qualquer outro lugar.
Pense nisso: há um ano discutíamos como o ChatGPT não era capaz de contar quantas letras "r" havia em "strawberry". Os modelos de raciocínio dos laboratórios de fronteira chineses (como o DeepSeek-R1) ainda não haviam conquistado o mundo, tampouco os agentes de raciocínio de código aberto.
O agente de programação dedicado Claude ainda não existia. O Granite 3.0 da IBM acabara de chegar. E a conversa com os agentes estava apenas começando: a MCP tinha acabado de ganhar força na primavera com um notável endosso de Sam Altman.
Enquanto isso, no mundo da infraestrutura, os chips e os recursos de computação estavam se tornando escassos, dando a novos territórios uma vantagem competitiva.
Nas últimas semanas, oIBM Think conversou com uma dezena de especialistas em tecnologia (pesquisadores, fundadores e líderes da IBM e de fora) para obter seus insights sobre o que esperar no ano seguinte. Cada um deles compartilhou uma crença comum para o próximo ano: o ritmo da inovação não vai desacelerar em 2026.
"É um momento muito louco", comentou Peter Staar, membro principal da equipe de pesquisa do Laboratório de Pesquisa da IBM de Zurique, ao IBM Think em uma entrevista. “E só está acelerando”.
Novos recursos agênticos darão lugar a novas possibilidades para empresas e pessoas. “Realmente vejo os paralelos da produção musical à la Rick Rubin com a criação de IA”, afirmou Chris Hay, Engenheiro Distinto da IBM, ao IBM Think. “Não me limito à programação. Acho que todos nós seremos compositores de IA, seja um profissional de marketing, programador ou gerente de gerenciamento de projetos".
Muitos acreditam que a eficiência será a nova fronteira. “As GPUs continuarão sendo as líderes, mas os aceleradores baseados em ASIC, os designs de chiplets, a inferência analógica e até mesmo os otimizadores assistidos por computação quântica vão amadurecer”, afirmou Kaoutar El Maghraoui, cientista de pesquisa principal da IBM, durante o Mixture of Experts desta semana. "Talvez surja uma nova classe de chips para cargas de trabalho de agentes".
Depois de muito ceticismo em torno do ROI da IA, os recursos de IA abrirão novas maneiras de fazer negócios nas empresas. E os modelos de raciocínio e agentes de código aberto continuarão ultrapassando fronteiras para conquistar a IA empresarial.
Ao mesmo tempo, a confiança e a segurança serão prioridades fundamentais à medida que muitas empresas aprimorarem foco na soberania da IA.
Essa é apenas a abertura do que está por vir na tecnologia empresarial nos próximos dias. Leia as 18 previsões de especialistas para ficar atento em 2026.
IBM declarou publicamente que 2026 marcará a primeira vez que um computador quântico será capaz de superar um computador clássico — o ponto em que um computador quântico poderá resolver um problema melhor do que todos os métodos puramente clássicos.
Segundo a IBM, essa marco liberará avanços no desenvolvimento de medicamentos, ciência dos materiais, otimização financeira e outros setores que enfrentam desafios incrivelmente complexos.
"Saímos da teoria", afirmou Jamie Garcia, diretor de crescimento estratégico e parcerias quânticas da IBM, ao IBM Think. "Atualmente, utilizamos os computadores quânticos mais bem disponíveis dos setores para casos de uso reais. Embora não sejam problemas em escala de produção, são sinais de que esperamos que o valor aumente à medida que o quântico continua amadurecendo. Estamos presenciando um progresso incrível na pesquisa em desenvolvimento de medicamentos, descoberta de materiais e otimização em finanças e logística".
Garcia também destaca a convergência com a IA: ferramentas como o Qiskit Code Assistant já estão ajudando os desenvolvedores a gerar código quântico automaticamente. A IBM está construindo uma arquitetura de supercomputação dedicada ao quântico que combina computação quântica com uma poderosa infraestrutura de computação de alto desempenho e IA, suportada por CPUs, GPUs e outros mecanismos de computação, explicou.
Para impulsionar esse objetivo para o futuro, a AMD e a IBM estão explorando como integrar CPUs, GPUs e FPGAs da AMD com computadores quânticos da IBM para acelerar com eficiência uma nova classe de algoritmos emergentes fora do alcance atual de qualquer um dos paradigmas que funcionam de forma independente.
“2026 será o ano da disputa entre modelos de fronteira e modelos eficientes”, afirmou Kaoutar El Maghraoui, cientista pesquisadora principal da IBM, durante um episódio recente de Mixture of Experts. Ao lado de enormes modelos com bilhões de parâmetros, surgirão modelos eficientes e conscientes de hardware, executados em aceleradores modestos. “Não podemos continuar aumentando a computação, então o setor deve aumentar a eficiência.”
Em 2025, a demanda ultrapassou a cadeia de suprimentos, forçando as empresas a otimizar a disponibilidade de poder computacional. Essa pressão dividiu as estratégias de hardware: escalar verticalmente com superchips como H200, B200 e GB200, ou escalar horizontalmente com otimizações edge , avanços na quantização e pequenos LLMs, explicou ela.
Isso também significará que a IA de borda passará do entusiasmo para a realidade. E a corrida por hardware não envolverá somente GPUs. “As GPUs continuarão sendo soberanas, mas aceleradores baseados em ASIC, projetos em chiplets, inferência analógica e até otimizadores assistidos por computação quântica vão amadurecer”, afirmou El Maghraoui. “Talvez surja uma nova classe de chips para cargas de trabalho agênticas”.
Em 2026 a concorrência não será mais dos modelos de IA, mas sim dos sistemas.
“Vamos atingir uma certa vantagem”, afirmou Gabe Goodhart, arquiteto-chefe de inovação aberta em IA da IBM, em entrevista ao IBM Think. “É um mercado de compradores. Você pode escolher o modelo que se adapta perfeitamente ao seu caso de uso e começar a correr. O modelo em si não será o principal diferencial.”
O que importa agora é a orquestração: combinar modelos, ferramentas e fluxo de trabalho. “Se você vai ao ChatGPT, não está conversando com um modelo de IA”, explicou. "Está falando com um sistema de software que contém ferramentas para pesquisar na web, fazer todos os tipos de tarefas programáticas diferentes com script e, muito provavelmente, um loop agêntico".
“Em 2026, acredito que veremos mais roteamento baseado em modelos cooperativos”, afirmou Goodhart. "Você terá modelos menores capazes de fazer muitas coisas e delegar para o modelo maior quando necessário. Quem conseguir essa integração em nível de sistema vai moldar o mercado".
Em 2026, o processamento de documentos deixará de ser um trabalho de modelo único. Em vez de forçar um único sistema a interpretar um arquivo inteiro, os pipelines de análise sintética dividem os documentos em suas partes (títulos, parágrafos, tabelas, imagens) e encaminham cada uma delas para o modelo que melhor a entende.
“Isso nos possibilita reduzir o custo computacional e melhorar a fidelidade, porque cada elemento é interpretado pela classe de modelo que o entende melhor”, afirmou Brian Raymond, fundador e CEO da Unstructured, à IBM Think. O não estruturado transforma dados não estruturados em dados limpos prontos para IA.
“O resultado é uma camada de reconstrução flexível que sintetiza uma representação precisa da fonte original, mantendo fortes garantias sobre estrutura, linhagem e significado”, afirmou Raymond. O Unstructured integrou recentemente os recursos de detecção de objetos do Docling da IBM Research para atingir esse objetivo, aumentando a precisão geral.
Em seguida vem a análise agêntica. Pense nisso como uma equipe de especialistas em uma área, com a diferença de que são agentes de IA examinando constantemente seu conjunto de dados, criando perfis semânticos profundos e indexando tudo em um gráfico multidimensional. “Isso leva a uma pesquisa que pode operar simultaneamente em intenção, estrutura, conteúdo e metadados e disponibiliza conhecimento interno anteriormente inacessível em tempo real”, afirmou Raymond.
Juntos, esses avanços apontam para sistemas de dados corporativos autoconscientes, uma base para decisões mais rápidas e fluxos de trabalho mais inteligentes em 2026.
“Já ultrapassamos a era dos agentes dedicados”, afirmou Chris Hay, Engenheiro Distinto da IBM, durante um episódio recente de Mixture of Experts . Em 2024, os agentes eram pequenos e especializados: o redator de e-mails, o auxiliar de pesquisa. Mas agora, com recursos de raciocínio, os agentes podem planejar, acionar ferramentas e concluir tarefas complexas.
"Estamos vendo o surgimento do que chamo de 'super agente'", afirmou Hay.
“Em 2026, vejo os planos de controle de agentes e os painéis de controle multiagentes se tornando realidade”. Você iniciará tarefas a partir de um único local e esses agentes funcionarão em diversos ambientes: seu navegador, seu editor, sua caixa de entrada, sem que você precise gerenciar uma dezena de ferramentas separadas”, disse Hay. Esqueça o software estático na experiência e na interface do usuário. Espere interfaces e aplicativos capazes de se adaptarem a qualquer cenário, prevê Hay, tornando cada usuário um compositor de IA.
“Quem tiver o controle da porta de entrada para o superagente vai moldar o mercado”.
O ano de 2026 será definido por três tendências que migrarão a IA para além da produtividade pessoal, afirma Kevin Chung, diretor de estratégia da Writer, plataforma de IA empresarial para trabalho agêntico.
“Primeiro, a IA está migrando do uso individual para o uso em equipes e para a orquestração de fluxos de trabalho”, afirmou Chung ao IBM Think. Isso significa coordenar fluxos de trabalho inteiros, conectar dados entre departamentos e mover projetos da ideia à conclusão.
Em segundo lugar, à medida que os recursos de raciocínio melhoram, os sistemas não apenas seguirão instruções: eles anteciparão necessidades. "Essa evolução transforma a IA de assistente passivo em colaborador ativo, capaz de resolver problemas e tomar decisões", afirmou.
Finalmente, Chung vê a mudança mais empolgante: a democratização da criação de agentes de IA. “A capacidade de projetar e implementar agentes inteligentes está indo além dos desenvolvedores e chegando às mãos dos usuários corporativos diários”, explicou. “Ao reduzir as barreiras técnicas, as organizações verão uma onda de inovação impulsionada por pessoas mais próximas dos problemas reais”.
Os sistemas agênticos transformaram os LLMs e os assistentes de codificação em algo mais dinâmico em 2025. E isso é apenas o começo, de acordo com Ismael Faro, vice-presidente de Quantum e IA da IBM Pesquisa. Ele vê o software passando de interações informais para uma abordagem estruturada em que os usuários definem metas e validam o progresso, enquanto os agentes autônomos executam tarefas e solicitam aprovação humana.
“A prática de software evoluirá da programação baseada em intuição para o Protocolo de Validação de Objetivos”, afirmou Faro em entrevista ao IBM Think. "Os usuários vão definir objetivos e validar enquanto coleções de agentes executam autonomamente, estendendo a ideia de humano no ciclo, solicitando aprovação humana em checkpoints críticos."
Essa mudança possibilitará o surgimento de tempos de execução agentes para executar fluxos de trabalho complexos com um mecanismo de controle e migrar o comportamento do agente de produções estáticas vinculadas ao código para uma adaptação dinâmica, possibilitada por esquemas orientados por políticas que equilibram flexibilidade e controle.
Essa será a base para um "Sistema Operacional Agêntico (AOS)", explicou Faro, que padronizará a orquestração, a segurança, a conformidade e a governança de recursos em todos os enxames de agentes.
“Com atenção disciplinada à segurança, gerenciamento de recursos, conformidade e excelência operacional, as empresas podem aproveitar agentes de sistemas especializados para recuperar a liderança em computação de missão crítica”, afirmou.
Os modelos generativos precisam ser multissensoriais para interpretarem o mundo como humanos e até detectar sinais que podemos perder, afirmou Aaron Baughman, bolsista da IBM e Master Inventor, em um episódio recente do Mixture of Experts.
Baughman trabalhou com IA multimodal em esportes e lidera alguns dos trabalhos da IBM com o US Open, ESPN Fantasy Football e o Masters, notavelmente. Para ele, a IA multimodal é uma tendência que ele espera ver mais em 2026.
“Esses modelos serão capazes de perceber e agir em um mundo de forma muito mais semelhante a um ser humano. Serão capazes de integrar linguagem, visão e ação, tudo junto”, afirmou. “Em um futuro próximo começaremos a ver esses trabalhadores digitais multimodais que poderão realizar diversas tarefas de forma autônoma para interpretar informações, talvez até mesmo casos complexos na área da saúde.”
Mas autonomia não significará remover a supervisão humana. “Também é importante, no futuro, ter essa IA humana integrada”, afirmou Baughman, “para as pessoas poderem fazer ajustes finos e mudar a habilidade”.
Já se passou apenas um ano desde que a Anthropic lançou o MCP, junto com o ACP da IBM e o A2A do Google. Se 2025 foi o ano do agente, 2026 deverá ser o ano em que todos os sistemas multiagentes migrarão para a produção, comentou Kate Blair, da IBM , em entrevista ao IBM Think . Essa mudança depende da maturidade e da convergência do protocolo.
“Em 2026 esses padrões sairão dos laboratórios e entrarão na vida real”, afirmou Blair, que lidera as iniciativas BeeAI e Agent Stack da IBM. Ambos os projetos foram doados à Linux Foundation.
A Linux Foundation anunciou recentemente a formação da Fundação Agentic IA e a contribuição da Anthropic para o MCP. "Estamos entusiasmados que o MCP passou a ser uma governança aberta", afirmou Blair. "Governados abertamente, os padrões da comunidade são o que vai liberar mais criatividade, mais inovação e mais soluções".
O projeto A2A está prestes a receber seu primeiro grande lançamento. “Já estamos vendo uma colaboração entre o A2A e o MCP para padronizar em um único cartão para descrever uma entidade, seja uma ferramenta ou recurso no MCP ou um agente no A2A”, afirmou.
Blair vê esse cartão unificado como um catalisador para a interoperabilidade e a oportunidade de compartilhar registros, descoberta e utilização entre agentes e sistemas de agentes.
"Estou animado para chegar ao próximo nível, em que estamos realmente falando sobre casos de uso de produção generalizados, sobre agentes conversando com outros agentes".
A Atolio oferece uma plataforma de IA segura e privada para empresas. O desafio que observam entre seus clientes é a necessidade de serem rápidos e experimentarem novas tecnologias, ao mesmo tempo que minimizam o risco de perder o controle de seus dados de IA.
"A tendência mais significativa que vemos surgir no próximo ano é a mudança da experimentação e empolgação da IA para implementações privadas e seguras com expectativas reais de ROI nas empresas", afirmou David Lanstein, cofundador e CEO da Atolio, ao IBM Think.
"As violações de dados continuam corroendo a confiança das empresas", afirmou. "O desafio não resolvido dos ataques de injeção de prompt em ambientes de produção torna a soberania de dados e requisitos de permissão de primeira classe inegociáveis."
A solução não são modelos maiores, mas dados mais inteligentes. Como diz Lanstein: "O verdadeiro valor virá da alimentação dos modelos com dados estruturados de alta qualidade e com reconhecimento de permissão para gerar respostas inteligentes, relevantes e confiáveis".
"O que mais me entusiasma é a convergência necessária para isso acontecer", afirmou, apontando para "um compromisso renovado com a segurança, avanços e soluções que compreendam o contexto e as necessidades dos usuários mais profundamente, e a evolução contínua do ecossistema."
Fundada em 2020, a AuthMind está abordando um dos problemas mais difíceis da cibersegurança: oferecer às empresas uma visão clara e quase em tempo real do acesso e da atividade de cada identidade para que possam interromper os ataques antes que eles comecem.
“Nos próximos anos, a IA agêntica e outras identidades não humanas vão superar consideravelmente o número de usuários humanos na organização”, afirmou Shlomi Yanai, CEO e cofundador da AuthMind, ao IBM Think.
Essa mudança redefinirá a segurança e a governança empresariais. “Essa agora é uma preocupação do conselho para garantir que cada agente seja contabilizado e esteja agindo da maneira como foi planejado, aumentando a produtividade e a segurança”, afirmou Yanai. À medida que as organizações escalam a adoção da IA, o desafio não é mais apenas implementar modelos; é gerenciar a identidade com novos usuários: agentes autônomos operando em sistemas.
Para as empresas, ter vantagem nesse contexto significa responder a três perguntas críticas: Conhecemos todos os Agente de IA existentes? Sabemos o que está acessando? E estamos confiantes no que faz quando acessa um sistema?
Descobrir, observar e proteger não apenas todos os seres humanos, como também todos os agentes de IA, está se tornando essencial para a adoção responsável e segura da IA. "Estou muito animado para seguir as empresas que dominam essa visibilidade, responsabilidade e confiança em todas as identidades de agentes de IA", afirmou Yanai.
“A tendência mais forte que vejo para o próximo ano é a IA lidando com fluxos de trabalho empresariais complexos”, afirmou Steven Aberle, fundador da Rohirrim, startup nativa de IA dedicada a ecossistemas completos de aquisição, em entrevista à IBM Think. “Não como prova de conceito, mas como um sistema confiável que pode executar tarefas profundas, ponta a ponta”.
Os sistemas generativos e agênticos interpretarão a intenção, pesquisarão vastas redes, escolherão as ferramentas certas e continuarão em funcionamento até que os resultados sejam alcançados. "Essa mudança cria categorias totalmente novas de plataformas e até mesmo novos mercados, porque não estamos mais limitados pelo que uma única pessoa ou uma única aplicação pode ter em mente", explicou. “É a verdadeira automação de máquinas.”
Os Transformers possibilitaram isso. "Deram-nos sistemas capazes de absorver enormes corpos de texto, código e histórico e responder com nuances e precisão com proteções eficazes", afirmou Aberle. “Estamos entrando em uma era em que a IA deixa de apenas responder perguntas e passa a influenciar diretamente os resultados”.
Na aquisição, isso significa rastrear requisitos, identificar lacunas antecipadamente e sugerir correções, dando aos profissionais clareza e velocidade para decisões mais justas e rápidas.
Há um ano, Matt White, diretor executivo da PyTorch Foundation, previu que modelos menores levariam a IA ao limite.
"O setor validou a tese de que modelos menores e otimizados para domínio se tornariam fundamentais", afirmou White recentemente ao IBM Think. "Os avanços na destilação, na quantização e nos tempos de execução com eficiência de memória levaram a inferência para clusters de edge e dispositivos incorporados, impulsionados por necessidades de custo, latência e soberania de dados".
De acordo com White, três forças definirão a IA de código aberto em 2026: diversificação do modelo global liderada por lançamentos chineses multilíngues e ajustados por raciocínio; interoperabilidade como eixo competitivo, enquanto frameworks e tempos de execução se alinham em torno de padrões compartilhados; e governança reforçada, com lançamentos auditados de segurança e pipelines de dados transparentes.
"À medida que os sistemas agênticos surgem, o papel do PyTorch como substrato comum para treinamento, simulação e orquestração só se aprofundará", afirmou White. "Os desenvolvedores precisam de ferramentas flexíveis para raciocínio multimodal, componentes de memória e avaliação alinhada à segurança, e é aí que o código aberto prospera".
Peter Staar, da IBM, prevê que 2026 marcará uma mudança nas prioridades de pesquisa de IA que favorecerão o palpável. “A robótica e a IA física com certeza vão melhorar”, afirmou. Embora os grandes modelos de linguagem continuem dominantes, Staar observa que o setor está obtendo retornos cada vez menores com a escalabilidade. “As pessoas estão ficando cansadas de escalar e estão procurando novas ideias”, explicou ele.
Staar vê muito interesse em IA que pode sentir, agir e aprender em ambientes reais. É aí que estará o desafio técnico: esta pode ser a próxima fronteira para a inovação.
Ao mesmo tempo, Staar acredita que a IA de código aberto continuará a moldar o cenário competitivo. "Os que estão na liderança querem mantê-la fechada e os que estão alcançando, abrem", afirmou.
Com a NVIDIA emergindo como uma das principais motivações de ecossistema aberto, em grande parte porque seus negócios dependem da adoção generalizada de GPU em vez de modelos proprietários, Staar prevê que a colaboração será acelerada à medida que a IA migrar para além das telas e para o mundo físico.
2024 terminou em alta para a IA de código aberto, com os modelos Llama da Meta ganhando força. Desde então, o ecossistema de IA em código aberto cresceu muito, com modelos menores e de áreas específicas alcançando resultados impressionantes, como é o caso do Granite da IBM, do Olmo 3 da Ai2 e, claro, dos modelos da DeepSeek. Anthony Annunziata, diretor de IA de código aberto na IBM e na AI Alliance, vê a aceleração dessa tendência em 2026.
"Veremos modelos de raciocínio menores, multimodais e mais fáceis de ajustar para áreas específicas", afirmou durante uma entrevista ao IBM Think.
Os avanços no ajuste fino e no aprendizado por reforço também significam que as empresas podem adotar IA em código aberto, alimentando o apetite por modelos menores e eficientes. "Em vez de um modelo gigante para tudo, você terá modelos menores e mais eficientes com o mesmo grau de precisão (talvez mais) quando ajustados para o caso de uso certo", afirmou.
A IA agêntica de código aberto acelerará essa tendência. “Os agentes de uso geral não são suficientes para os setores jurídico, de integridade ou de fabricação”, afirmou Annunziata. "São necessários modelos e arquiteturas enriquecidos em domínio que reflitam os fluxos de trabalho de especialistas".
A IA de código aberto é uma necessidade. “Se você acredita que estamos caminhando para uma economia em que os recursos automatizados de IA funcionam muito, os padrões de interação devem ser abertos, afirmou.” “Caso contrário, você acaba com silos fragmentados ou com uma plataforma em que o vencedor leva tudo”.
“O grande contingente intermediário da curva em sino das empresas começa a migrar da fase de experimentação para sistemas prontos para produção”, afirmou Tomás Hernando Kofman, cofundador da Not Diamond, plataforma de infraestrutura de IA multimodelo, em entrevista ao IBM Think.
Essa transição não será fácil: "As equipes de IA terão que investir pesado em avaliação, confiabilidade, otimização, eficiência, escalabilidade e capacidade de manutenção", afirmou.
Isso exigirá coordenação e recursos sérios. Se as empresas não fizerem o investimento, acabarão presas: não ter os recursos certos significa que os sistemas não são úteis e essa falta de utilidade só reforça o problema.
Na fronteira, os desafios parecem outros. "Acredito que a área enfrentará três grandes obstáculos: aprendizado contínuo, memória e escalabilidade", afirmou Kofman.
O trabalho ocorrerá tanto no nível da arquitetura do modelo quanto nos sistemas agênticos.
"Começaremos a ver redes descentralizadas de agentes que podem aprender uns com os outros, compartilhar informações e reter conhecimentos importantes em amplos horizontes: semanas, meses e até anos", afirmou. "Esses sistemas vão aprimorar o dinamismo e a melhoria contínua, ao mesmo tempo que permitirão que agentes e modelos se especializem em recursos eficientes e dedicados".
Nenhuma entidade sozinha pode resolver a crise do deepfake e da IA utilizada como arma, especialmente porque novos vetores de ameaça, como agentes de IA armados, surgiram no fim deste ano, afirmou Ben Colman, CEO e cofundador da Reality Defender, empresa de cibersegurança que oferece ferramentas de detecção de deepfakes. A rápida evolução da IA generativa exige um ecossistema colaborativo.
“Parcerias estratégicas são essenciais, não somente para reforçar a defesa, como também para antecipar a próxima onda de modelos sofisticados e vulnerabilidades específicas do setor”, afirmou ele à IBM Think.
"Vejo essas parcerias em nosso setor entre nós, outras pessoas trabalhando em diferentes aspectos de um problema semelhante e assim por diante, acontecendo tão rápido quanto os avanços na IA, se não for mais rápido".
Colman observa uma mudança em direção a um modelo de segurança em camadas. “Empilhando diversas defesas, as lacunas de uma camada são cobertas por outra para criar um escudo impenetrável”, afirmou.
A integração definirá a próxima fase. "Quando essas tecnologias emergentes se unem a plataformas de detecção como a nossa, o resultado é uma estratégia abrangente de 'defesa em profundidade'", afirmou. "Isso garante que as organizações estejam protegidas em todos os formatos de mídia e pontos de entrada, para todos os casos de uso e em todos os conjuntos de ferramentas, em vez de depender de um único ponto de falha".
As organizações não podem se dar ao luxo de interromper seus projetos de IA, mas há um limite para o que os líderes empresariais podem controlar. A soberania da IA — a capacidade de gerenciar sistemas, dados e infraestrutura de IA sem depender de entidades externas — tornou-se de missão crítica, afirmou Anthony Marshall, Diretor Sênior e Vice-Presidente do IBM Institute for Business Value (IBV).
Para 93% dos executivos entrevistados pelo IBV, considerar a soberania da IA na estratégia de negócios será obrigatório em 2026. "Isso não é apenas marcar opções", afirmou Marshall.
Metade dos executivos se preocupa com a dependência excessiva de recursos computacionais em determinadas regiões (uma preocupação especialmente grande entre os líderes empresariais no Oriente Médio e na APAC) e muitos acreditam que contar com esses recursos pode introduzir uma ampla gama de riscos. Pense em violações de dados, perda de acesso a dados e roubo de propriedade intelectual.
A transparência e a confiança também continuarão sendo prioridades. “Tanto reguladores quanto consumidores pedem às organizações que expliquem como os agentes de IA chegam a decisões específicas. As organizações devem projetar agentes capazes de mostrar seu trabalho, mesmo para as saídas mais complexas", afirmou Marshall.
Isso significa construir a soberania por meio da modularidade, arquitetando ambientes de IA para que cargas de trabalho, dados e agentes possam alternar entre regiões e provedores confiáveis.
"O monitoramento contínuo é essencial para detectar e lidar com o desvio do modelo antes que ele comprometa o desempenho ou introduza viés", afirmou Marshall.
