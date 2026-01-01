As tendências que moldarão a IA e a tecnologia em 2026

Um ano em tecnologia pode parecer uma década em qualquer outro lugar.

Pense nisso: há um ano discutíamos como o ChatGPT não era capaz de contar quantas letras "r" havia em "strawberry". Os modelos de raciocínio dos laboratórios de fronteira chineses (como o DeepSeek-R1) ainda não haviam conquistado o mundo, tampouco os agentes de raciocínio de código aberto.

O agente de programação dedicado Claude ainda não existia. O Granite 3.0 da IBM acabara de chegar. E a conversa com os agentes estava apenas começando: a MCP tinha acabado de ganhar força na primavera com um notável endosso de Sam Altman.

Enquanto isso, no mundo da infraestrutura, os chips e os recursos de computação estavam se tornando escassos, dando a novos territórios uma vantagem competitiva.

Nas últimas semanas, oIBM Think conversou com uma dezena de especialistas em tecnologia (pesquisadores, fundadores e líderes da IBM e de fora) para obter seus insights sobre o que esperar no ano seguinte. Cada um deles compartilhou uma crença comum para o próximo ano: o ritmo da inovação não vai desacelerar em 2026.

"É um momento muito louco", comentou Peter Staar, membro principal da equipe de pesquisa do Laboratório de Pesquisa da IBM de Zurique, ao IBM Think em uma entrevista. “E só está acelerando”.

Novos recursos agênticos darão lugar a novas possibilidades para empresas e pessoas. “Realmente vejo os paralelos da produção musical à la Rick Rubin com a criação de IA”, afirmou Chris Hay, Engenheiro Distinto da IBM, ao IBM Think. “Não me limito à programação. Acho que todos nós seremos compositores de IA, seja um profissional de marketing, programador ou gerente de gerenciamento de projetos".

Muitos acreditam que a eficiência será a nova fronteira. “As GPUs continuarão sendo as líderes, mas os aceleradores baseados em ASIC, os designs de chiplets, a inferência analógica e até mesmo os otimizadores assistidos por computação quântica vão amadurecer”, afirmou Kaoutar El Maghraoui, cientista de pesquisa principal da IBM, durante o Mixture of Experts desta semana. "Talvez surja uma nova classe de chips para cargas de trabalho de agentes".

Depois de muito ceticismo em torno do ROI da IA, os recursos de IA abrirão novas maneiras de fazer negócios nas empresas. E os modelos de raciocínio e agentes de código aberto continuarão ultrapassando fronteiras para conquistar a IA empresarial.

Ao mesmo tempo, a confiança e a segurança serão prioridades fundamentais à medida que muitas empresas aprimorarem foco na soberania da IA.

Essa é apenas a abertura do que está por vir na tecnologia empresarial nos próximos dias. Leia as 18 previsões de especialistas para ficar atento em 2026.