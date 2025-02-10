Seu doppelgänger digital chegou. Pesquisadores de Stanford criaram versões de IA de mais de 1.000 pessoas que supostamente podem pensar e tomar decisões assim como seus equivalentes humanos. As cópias virtuais, detalhadas em um artigo recente, não apenas imitam comportamentos básicos; eles combinam com a personalidade, as escolhas morais e os padrões de tomada de decisão de seus originais com uma precisão excepcional.
As empresas estão cada vez mais construindo réplicas digitais de tudo, desde motores a jato até cidades inteiras, esperando testar ideias virtualmente antes das implementações no mundo real. Esse salto para a modelagem de mentes humanas abre uma nova fronteira: imagine testar como milhares de pessoas poderiam reagir a uma mudança de política ou como os consumidores se sentiriam em relação a um novo produto, tudo antes da implementação.
“Os digital twins podem ajudar as empresas a testar produtos e ideias rapidamente”, diz a Diretora Sênior de Gerenciamento do Produto IBM watsonx.ai,Maryam Ashoori.
A revolução dos digital twins abrange dois mundos: o domínio concreto dos sistemas industriais e o cenário complexo do comportamento humano. No Reino Unido, a distribuidora de gás SGN está liderando um projeto de digital twins com parceiros, incluindo a IBM, para melhorar as operações de rede. Na Digital Lighthouse Factory da Siemens na Alemanha,foi demonstrado que as réplicas virtuais ajudam a aumentar a produtividade em 69%, reduzindo os custos operacionais em 42%.
Enquanto isso, o Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) Institute de Stanford está se aventurando em outro território: replicar a tomada de decisão humana. A equipe de pesquisa, que inclui professores de Stanford, Northwestern University, University of Washington e Google DeepMind, decidiu criar uma população virtual para testar ideias de políticas e produtos.
A abordagem exigia testes meticulosos. Pesquisadores de Stanford conduziram entrevistas padronizadas com 1.052 participantes que eles selecionaram cuidadosamente para representar a demografia dos EUA em relação a idade, raça, gênero, etnia, nível de educação e mentalidade política. "Parece impressionante que conseguimos criar esses agentes abertos de pessoas reais", disse Joon Sung Park, estudante de pós-graduação em ciência da computação de Stanford que liderou a pesquisa.
Mas esses dublês digitais poderiam realmente espelhar suas contrapartes humanas? Os resultados da validação foram impressionantes. A equipe colocou humanos e seus digital twins em avaliações de personalidade, jogos de decisão econômica e experimentos de ciências sociais. As cópias digitais correspondem às respostas da Pesquisa Social Geral de seus colegas humanos com 85% de precisão, o que é tão consistente quanto os sujeitos humanos que correspondem às suas próprias respostas quando receberam as mesmas perguntas com duas semanas de intervalo. Os agentes alcançaram uma correlação de 80% em testes de personalidade e uma correlação de 66% em jogos econômicos.
"Achamos que esses tipos de agentes irão alimentar muitas políticas e ciências futuras", diz Park. Sua equipe pretende usar essas populações simuladas como bancos de teste para estudar propostas de políticas e melhorar os processos de tomada de decisão.
As aplicações da tecnologia vão além dos serviços públicos e chegam à fabricação. Na Digital Lighthouse Factory da Siemens, os testes virtuais geraram um aumento de 69% na produtividade, de acordo com Theo Papadopoulos, Gerente de Programa da Siemens AG.
"Estamos passando de uma simples simulação e teste de resultados para o uso de ferramentas dinâmicas integradas com dados do mundo real", diz Papadopoulos. "Os digital twins agora podem analisar dados em tempo real, prever cenários futuros e recomendar ou até mesmo executar ações em tempo real."
"Os digital twins incentivam uma maior colaboração entre departamentos e ao longo do ciclo de vida do produto", ele explica.
Essa evolução na tecnologia de digital twins reflete uma verdade mais ampla sobre a relação entre inteligência artificial e comportamento humano, afirma Kjell Carlsson, Chefe de Estratégia de IA na Domino Data Lab.
"Nós, seres humanos, somos muito mais previsíveis do que imaginamos", acrescenta ele. "Muitas, se não a maioria, de nossas preferências e comportamentos regulares podem ser capturados e replicados de forma convincente com aprendizado de máquina e IA generativa em um nível que é útil para fins benignos e maliciosos".
As agências de marketing já criam grupos de foco virtuais usando personas de IA para testar mensagens para diferentes dados demográficos. Em centrais de atendimento, Ashoori, da IBM, prevê agentes de IA que leem e respondem às emoções dos clientes.
"Digamos que você esteja frustrado com um serviço", diz ela. “No futuro, o agente de IA do atendimento ao cliente detecta o estado emocional e ajusta automaticamente sua verbalização para tranquilizar a situação. É uma situação em que todos saem ganhando porque o cliente se sente melhor e a empresa resolve o problema mais rápido."
Mas existem limitações. "No momento em que você pede a alguém que pense sobre suas preferências ou pense em uma decisão difícil, esses modelos enfrentarão dificuldades", adverte Carlsson.
Devido a preocupações com privacidade e segurança, os digital twins industriais e comportamentais também exigem uma supervisão cuidadosa. A equipe de Stanford criou proteções rigorosas: os participantes possuem suas cópias digitais e podem monitorar o uso por meio de registros de auditoria ou retirar totalmente o consentimento. Os pesquisadores externos devem solicitar acesso e garantir proteções de privacidade.
Embora grande parte da discussão até agora tenha se concentrado no papel da IA na criação e automação de conteúdo, Ashoori prevê um futuro muito mais amplo para esses agentes, onde eles se adaptarão aos nossos estilos de comunicação em diversos contextos. Ashoori enfatiza que a tecnologia levanta questões profundas sobre autenticidade e tomada de decisão.
"Hoje, não podemos necessariamente validar o que é IA versus ser humano", diz ela. "Como criadora de conteúdo, gostaria que esse avatar refletisse exatamente meu estilo, meu tom de comunicação e como entrego essa mensagem. Se estou falando em um ambiente profissional em vez de com meus filhos em casa, gostaria que esse agente aprendesse e imitasse meu comportamento e minha personalidade em cada situação."
Mesmo enquanto os pesquisadores lidam com essas questões, eles precisam permitir que considerações práticas orientem a implementação, diz Ashoori.
"A questão é qual valor o agente oferece", diz ela. "Você precisa questionar qual é o valor agregado. Caso contrário, você estará complicando o sistema desnecessariamente. Se houver uma situação em que o valor é óbvio e justifica o investimento, as empresas devem aproveitá-la."
