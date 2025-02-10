Essa evolução na tecnologia de digital twins reflete uma verdade mais ampla sobre a relação entre inteligência artificial e comportamento humano, afirma Kjell Carlsson, Chefe de Estratégia de IA na Domino Data Lab.

"Nós, seres humanos, somos muito mais previsíveis do que imaginamos", acrescenta ele. "Muitas, se não a maioria, de nossas preferências e comportamentos regulares podem ser capturados e replicados de forma convincente com aprendizado de máquina e IA generativa em um nível que é útil para fins benignos e maliciosos".

As agências de marketing já criam grupos de foco virtuais usando personas de IA para testar mensagens para diferentes dados demográficos. Em centrais de atendimento, Ashoori, da IBM, prevê agentes de IA que leem e respondem às emoções dos clientes.

"Digamos que você esteja frustrado com um serviço", diz ela. “No futuro, o agente de IA do atendimento ao cliente detecta o estado emocional e ajusta automaticamente sua verbalização para tranquilizar a situação. É uma situação em que todos saem ganhando porque o cliente se sente melhor e a empresa resolve o problema mais rápido."

Mas existem limitações. "No momento em que você pede a alguém que pense sobre suas preferências ou pense em uma decisão difícil, esses modelos enfrentarão dificuldades", adverte Carlsson.

Devido a preocupações com privacidade e segurança, os digital twins industriais e comportamentais também exigem uma supervisão cuidadosa. A equipe de Stanford criou proteções rigorosas: os participantes possuem suas cópias digitais e podem monitorar o uso por meio de registros de auditoria ou retirar totalmente o consentimento. Os pesquisadores externos devem solicitar acesso e garantir proteções de privacidade.

Embora grande parte da discussão até agora tenha se concentrado no papel da IA na criação e automação de conteúdo, Ashoori prevê um futuro muito mais amplo para esses agentes, onde eles se adaptarão aos nossos estilos de comunicação em diversos contextos. Ashoori enfatiza que a tecnologia levanta questões profundas sobre autenticidade e tomada de decisão.

"Hoje, não podemos necessariamente validar o que é IA versus ser humano", diz ela. "Como criadora de conteúdo, gostaria que esse avatar refletisse exatamente meu estilo, meu tom de comunicação e como entrego essa mensagem. Se estou falando em um ambiente profissional em vez de com meus filhos em casa, gostaria que esse agente aprendesse e imitasse meu comportamento e minha personalidade em cada situação."

Mesmo enquanto os pesquisadores lidam com essas questões, eles precisam permitir que considerações práticas orientem a implementação, diz Ashoori.

"A questão é qual valor o agente oferece", diz ela. "Você precisa questionar qual é o valor agregado. Caso contrário, você estará complicando o sistema desnecessariamente. Se houver uma situação em que o valor é óbvio e justifica o investimento, as empresas devem aproveitá-la."