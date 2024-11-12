O SearchGPT, o novo protótipo de mecanismo de pesquisa da OpenAI, gerou uma onda de entusiasmo. Isso também gerou várias questões urgentes: como a IA remodelará o cenário de busca e o que isso significa para a otimização de mecanismos de busca (SEO)?

Durante anos, SEO tem sido uma arte amplamente dedicada à otimização de conteúdo para o Google. Agora, com a otimização generativa do mecanismo (GEO), as regras podem estar mudando.

O Google continua sendo uma força dominante nas buscas, detendo 89% do mercado mundial em 2023-2024, de acordo com a StatCounter. Em maio, a gigante de Mountain View apresentou o AI Overviews aos usuários dos EUA e, desde então, expandiu o recurso para mais de 100 países. Enquanto isso, editores e outras empresas começam a notar novas audiências vindas de ferramentas de busca por IA como Perplexity, assim como assistentes de chat alimentados por grandes modelos de linguagem (LLMs), como ChatGPT, Microsoft Copilot e Meta AI.

Nas plataformas digitais da própria IBM, esse público orientado por IA ainda é pequeno, mas inegavelmente valioso. Matthew Blackshaw-Marschinke, gerente de SEO global da IBM, estima que a audiência orientada por IA é 100 vezes menor do que o tráfego que o Google gera, embora mais profundamente engajada. "Ao comparar as duas [fontes de tráfego] com as ações que nos preocupam — baixar white papers, preencher formulários da web ou se inscrever em boletins informativos — a taxa de conversão das plataformas de IA é o dobro da de pesquisa do Google", diz Blackshaw-Marschinke. "Ainda é cedo para a tecnologia, mas esses usuários demonstram maior intenção e confiança crescente no conteúdo."