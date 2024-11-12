O SearchGPT, o novo protótipo de mecanismo de pesquisa da OpenAI, gerou uma onda de entusiasmo. Isso também gerou várias questões urgentes: como a IA remodelará o cenário de busca e o que isso significa para a otimização de mecanismos de busca (SEO)?
Durante anos, SEO tem sido uma arte amplamente dedicada à otimização de conteúdo para o Google. Agora, com a otimização generativa do mecanismo (GEO), as regras podem estar mudando.
O Google continua sendo uma força dominante nas buscas, detendo 89% do mercado mundial em 2023-2024, de acordo com a StatCounter. Em maio, a gigante de Mountain View apresentou o AI Overviews aos usuários dos EUA e, desde então, expandiu o recurso para mais de 100 países. Enquanto isso, editores e outras empresas começam a notar novas audiências vindas de ferramentas de busca por IA como Perplexity, assim como assistentes de chat alimentados por grandes modelos de linguagem (LLMs), como ChatGPT, Microsoft Copilot e Meta AI.
Nas plataformas digitais da própria IBM, esse público orientado por IA ainda é pequeno, mas inegavelmente valioso. Matthew Blackshaw-Marschinke, gerente de SEO global da IBM, estima que a audiência orientada por IA é 100 vezes menor do que o tráfego que o Google gera, embora mais profundamente engajada. "Ao comparar as duas [fontes de tráfego] com as ações que nos preocupam — baixar white papers, preencher formulários da web ou se inscrever em boletins informativos — a taxa de conversão das plataformas de IA é o dobro da de pesquisa do Google", diz Blackshaw-Marschinke. "Ainda é cedo para a tecnologia, mas esses usuários demonstram maior intenção e confiança crescente no conteúdo."
Pela primeira vez em 20 anos, a IA generativa está abrindo novas oportunidades no mercado de pesquisa. Perplexity, um mecanismo de pesquisa impulsionado por IA lançado em dezembro de 2022, diz que agora lida com mais de 100 milhões de consultas por semana. Outro mecanismo de busca de IA, o You.com, que estreou em 2020, adicionou a pesquisa de bate-papo multimodal em 2023, permitindo que os usuários obtenham resultados além do texto, como imagens e gráficos.
Entre os participantes mais recentes está o BeaGo, apresentado neste outono pela Rhymes AI, uma startup cofundada por Anita Huang, Junnan Li e construída por Kai-Fu Lee. Com foco na multimodalidade do LLM, a empresa criou o Aria, um modelo aberto de código aberto, multimodal e nativo de mistura de especialistas (MoE), e o Allegro, um modelo de texto para vídeo.
"A concorrência agora é com a busca por IA no espaço, mas ainda sinto que existem diferentes segmentos de usuários e diferentes casos de uso que podem permitir que mais jogadores atendam às necessidades dos consumidores", diz Huang, ex-executivo do Yahoo! Taiwan e Google China.
O BeaGo possui uma interface simples. Seu objetivo? Fornecer aos usuários uma resposta única e de alta qualidade.
"Queríamos ser capazes de fornecer algo, como um cachorro beagle inteligente que busca algo para você rapidamente, para que você tenha uma visão geral condensada e estruturada do que está procurando em qualquer lugar", diz Huang. Huang também destaca como o BeaGo aprimora suas respostas com imagens e gráficos de suporte - com planos de adicionar vídeos curtos também. "Ele combina a inteligência de grandes modelos de linguagem com o poder da pesquisa na web", diz ela. "Colocamos dados na hora e usamos LLMs para sintetizar e apresentar as informações da melhor forma possível."
A simplicidade no conteúdo e no design também é fundamental, afirma Chris Andrew, cofundador e CEO da Scrunch IA. A startup dele ajuda empresas no ranking Fortune 500 a navegar o novo cenário digital dominado pela IA generativa.
"Minha mentalidade é que os consumidores sempre preferem a simplicidade. Eles preferem obter uma resposta do que 10 links", diz ele. “A IA deseja conteúdo simples, preciso e estruturado. Layouts interativos ou complexos dificultam a extração de respostas pela IA. Texto limpo e bem organizado garante que seu conteúdo seja exibido."
Claro, se os usuários obtiverem uma resposta satisfatória do Google IA Overviews ou do SearchGPT, eles podem nem mesmo clicar em um link. E embora o Google tenha recentemente adicionado links clicáveis no lado direito das visões gerais de IA, alguns ainda temem uma perda de tráfego em suas páginas.
"Tenho usado os Overviews de IA e não clico tanto", observa Lily Ray, vice-presidente de estratégia e pesquisa de SEO da Amsive, uma agência de marketing.
Na opinião de Ray, a mudança para mecanismos de busca com IA levará as marcas a uma abordagem de marketing mais abrangente. "Você precisa gerenciar a reputação da sua marca, o que as pessoas estão dizendo em suas avaliações, sua presença nas mídias sociais", diz ela. "Todas essas estratégias de marketing holísticas afetam como você é representado em grandes modelos de linguagem."
Blackshaw-Marschinke suspeita que os chatbots favorecerão conteúdo de alta qualidade. "A primeira ideia-chave, na minha opinião, é 'ganho de informação' — o conceito de que, como editor, você precisa criar conteúdo com características únicas que vão além do consenso geral já presente no modelo", diz ele.
Andrew enfatiza que a revolução da busca está apenas começando. A ascensão dos agentes de IA, que podem acessar conteúdo e agir em nome de um usuário, pode forçar as empresas a repensar seu GEO mais uma vez. A marca e a audiência não terão uma conversa direta, e será mais difícil influenciar os agentes.
"Esses modelos continuarão melhorando", diz ele. O desafio é saber se as marcas e os profissionais de marketing conseguirão acompanhar.
