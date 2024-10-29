O papel da IA na proteção da biodiversidade

A IA e a biodiversidade prosperam na complexidade. Para IA, grandes quantidades de dados alimentam modelos de aprendizado de máquina, ajudando-os a reconhecer padrões, fazer previsões e resolver problemas. Na maioria dos casos, quanto mais ricos e diversificados forem os dados, mais inteligente e adaptável a IA se torna.
A natureza opera de maneira semelhante. A biodiversidade — a variedade de vida em um ecossistema — torna os ambientes resilientes e adaptáveis. Assim como a IA depende de diversos inputs de dados para funcionar de forma eficaz, os ecossistemas dependem da biodiversidade para manter o equilíbrio, resistir a interrupções e evoluir ao longo do tempo.
Tanto a IA quanto a biodiversidade destacam o poder da diversidade na criação de sistemas fortes, flexíveis e capazes de resolver desafios complexos. À medida que nos aproximamos da 16ª reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP16), está claro que não apenas a diversidade de informações, mas também a capacidade de processá-la e compreendê-la pode ser fundamental para alcançar os objetivos coletivos de proteção da biodiversidade do planeta estabelecidos pelos membros das Nações Unidas.
Na semana passada, líderes ambientais de quase 200 países foram para Cáli, Colômbia, para a COP16. O evento marca o primeiro grande encontro da ONU sobre biodiversidade desde a COP15, sediada em Montreal, Canadá, em 2022, onde os países participantes estabeleceram um framework para impedir a perda de habitats naturais.
O acordo, assinado por 195 nações e apelidado de "Acordo de Paris para a Natureza", exige que os signatários busquem reservar pelo menos 30% de seus territórios para esforços de conservação, incluindo proteções adicionais para ecossistemas degradados. Dois anos depois, o objetivo da COP16 é realizar avaliações dos planos dos países que assinaram o acordo para ver se o mundo está no caminho certo para cumprir o prazo de 2030.
Os primeiros indícios sugerem que a ambição pode superar o sucesso. Espera-se que os signatários enviem estratégias nacionais de biodiversidade e planos de ação (NBSAPs) antes do início da conferência. Apenas 25 dos 195 países apresentaram planos ao Secretariado de Biodiversidade da ONU — e apenas cinco dos 17 "países megadiversos", que abrigam cerca de 70% da biodiversidade mundial, ofereceram suas promessas.
Os NBSAPs são um fator fundamental tanto para entender os habitats que as nações têm sob sua administração quanto para determinar como considerar sua proteção em todos os aspectos da tomada de decisões governamentais. A conservação é um esforço intersetorial e os NBSAPs permitem que as nações levem essas condições em consideração durante a formulação de políticas.
Eles também apresentam um desafio único, pois há muitas condições a serem consideradas e muitas informações a serem analisadas. Como Bernadette Fischler Hooper, Chefe de Advocacia Internacional da WWF UK, destacou: "Sabemos que mudar não é fácil e os países estão enfrentando desafios como falta de financiamento, dados insuficientes e instabilidade política." No entanto, especialistas dizem que soluções tecnológicas podem ajudar a abordar alguns dos desafios enfrentados pelas nações ao tentar estabelecer e seguir com as NBSAPs.
Nos dois anos desde que os países assinaram o Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework original, houve uma explosão de inovação em inteligência artificial. Com o aumento dos sistemas de IA, a IA generativa passou a ser uma ferramenta cada vez mais funcional para tudo, desde o processamento e resumo de informações até a análise preditiva.
Enquanto as nações buscam novas maneiras de medir a biodiversidade dentro de suas fronteiras e processar a enorme quantidade de dados necessárias para desenvolver planos de conservação, a IA pode nos ajudar a ter mais insights sobre as necessidades do nosso planeta e como podemos lidar com elas.
Adam Thompson, Líder Global de Finanças Sustentáveis e Ofertas de ESG da IBM Consulting, viu em primeira mão como a IA pode transformar a maneira como os países lidam, processam e entendem informações.
"No passado, a declaração do problema era: 'Como trabalhar efetivamente em problemas geoespaciais arbitrários em conjuntos de dados heterogêneos, que vão desde observação da Terra via saída de modelos meteorológicos até sensores IoT'", diz ele. "E o volume dos dados pode ser enorme."
Thompson diz que os dados dos satélites Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia — que coletam novas imagens de todas as superfícies terrestres, áreas costeiras e águas interiores da Terra a cada cinco dias — equivalem a cerca de 3,2 terabytes por dia. As projeções meteorológicas geradas pelo Centro Europeu de Forecasting de Médio Alcance podem chegar a 250 terabytes por dia.
"Do ponto de vista da capacidade, claramente não é viável para muitas organizações gerenciar tais volumes de dados para fins de modelagem", diz Thompson.
Embora apresente seus próprios desafios em termos de consumo de energia, a IA generativa oferece um caminho potencial para tornar o processamento de dados mais fácil sem que os stakeholders precisem ter todos os dados em mãos. Thompson diz que uma maneira de conseguir isso é através de modelos menores, como os modelos de base IBM Granite, que os pesquisadores podem implementar para fins específicos relacionados à sustentabilidade, como observação da Terra e consumo de energia. "A precisão da modelagem usando modelos fundamentais ajuda os usuários a melhorar os resultados", diz Thompson.
Além de processar dados e gerar previsões e análises, as ferramentas de IA podem nos ajudar a ver como o mundo natural está mudando ao nosso redor. No início deste ano, a IBM emprestou suas ferramentas ibm máximo visual inspection (MVI) para o WWF-Alemanha para rastrear os movimentos dos elefantes africanos na Bacia do Congo.
O elefante africano da floresta é conhecido como um "engenheiro de ecossistemas", uma espécie fundamental para a integridade geral da Bacia do Congo, que abriga mais de 10.000 espécies de animais. Os elefantes são conhecidos por limpar a vegetação, abrindo espaço para uma flora mais forte e resistente prosperar em um ambiente que, de outra forma, teria seus recursos sobrecarregados pelo crescimento excessivo e pela competição. Também contribuem para melhorar a diversidade, densidade e abundância de espécies de plantas e árvores, aumentando a capacidade de armazenamento de carbono da floresta.
Tecnologia semelhante ajudou a preservar os recifes de coral, que, segundo pesquisas, estão sob grave ameaça à medida que o planeta aquece. As estruturas subaquáticas, com as quais cerca de 25% de toda a vida oceânica contam em algum momento de seus ciclos de vida, ajudam as criaturas no oceano e em terra. Além de servirem como grandes sumidouros de carbono, também são essenciais para preservar os ecossistemas que servem como fonte de alimento para os seres humanos. Mais de quatro bilhões de pessoas dependem de peixes que interagem com recifes de coral para 15% de sua ingestão de proteínas animais.
A Reef Company, que constrói recifes artificiais para restaurar recifes perdidos devido às mudanças climáticas, uniu-se à IBM para coletar dados sobre como o oceano está mudando e onde os recifes são necessários. Utilizando a plataforma de dados oceânicos BluBoxx da IBM, a empresa pode coletar dados de sensores que medem a salinidade, temperatura, pH, oxigênio dissolvido, pressão e dióxido de carbono de um corpo d'água. Esses dados podem ser acumulados e carregados para obter insights rápidos, bem como análises mais profundas sobre como um ecossistema está mudando.
Sabemos mais sobre nosso planeta do que nunca, em parte graças às ferramentas impulsionadas por IA que nos permitem reunir e processar grandes quantidades de informações de várias fontes diferentes — dados que podem ser um desafio de gerenciar por si só.
"Hoje, temos enormes quantidades de dados, mas nem sempre são acessíveis, relevantes ou calculados de forma consistente de acordo com os padrões científicos", declara Thompson. “Precisamos de dados confiáveis e transparentes para identificar riscos e oportunidades e ações corretivas.”
Felizmente, assim como um ecossistema, a IA pode se beneficiar do acesso a mais dados. Embora a necessidade de mitigar os desafios energéticos relacionados à IA permaneça clara, a tecnologia oferece o potencial de entender melhor o mundo ao nosso redor, processando as informações às quais temos acesso e destilando-as em uma forma que possamos entender e agir.
"Os resultados precisam estar em um formato consumível que a pessoa média na rua também possa entender e não exigir vários PhDs para poder interpretar o que os dados representam," diz Thompson.
À medida que as nações buscam produzir NBSAPs que as guiem em seu objetivo de atender aos padrões estabelecidos pelo framework Global de Biodiversidade Kunming-Montreal, as ferramentas de IA podem oferecer a oportunidade de entender melhor o que está acontecendo no mundo natural — e como podemos conservá-lo.
