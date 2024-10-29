O papel da IA na proteção da biodiversidade

Nos dois anos desde que os países assinaram o Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework original, houve uma explosão de inovação em inteligência artificial. Com o aumento dos sistemas de IA, a IA generativa passou a ser uma ferramenta cada vez mais funcional para tudo, desde o processamento e resumo de informações até a análise preditiva.

Enquanto as nações buscam novas maneiras de medir a biodiversidade dentro de suas fronteiras e processar a enorme quantidade de dados necessárias para desenvolver planos de conservação, a IA pode nos ajudar a ter mais insights sobre as necessidades do nosso planeta e como podemos lidar com elas.

Adam Thompson, Líder Global de Finanças Sustentáveis e Ofertas de ESG da IBM Consulting, viu em primeira mão como a IA pode transformar a maneira como os países lidam, processam e entendem informações.

"No passado, a declaração do problema era: 'Como trabalhar efetivamente em problemas geoespaciais arbitrários em conjuntos de dados heterogêneos, que vão desde observação da Terra via saída de modelos meteorológicos até sensores IoT'", diz ele. "E o volume dos dados pode ser enorme."

Thompson diz que os dados dos satélites Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia — que coletam novas imagens de todas as superfícies terrestres, áreas costeiras e águas interiores da Terra a cada cinco dias — equivalem a cerca de 3,2 terabytes por dia. As projeções meteorológicas geradas pelo Centro Europeu de Forecasting de Médio Alcance podem chegar a 250 terabytes por dia.

"Do ponto de vista da capacidade, claramente não é viável para muitas organizações gerenciar tais volumes de dados para fins de modelagem", diz Thompson.

Embora apresente seus próprios desafios em termos de consumo de energia, a IA generativa oferece um caminho potencial para tornar o processamento de dados mais fácil sem que os stakeholders precisem ter todos os dados em mãos. Thompson diz que uma maneira de conseguir isso é através de modelos menores, como os modelos de base IBM Granite, que os pesquisadores podem implementar para fins específicos relacionados à sustentabilidade, como observação da Terra e consumo de energia. "A precisão da modelagem usando modelos fundamentais ajuda os usuários a melhorar os resultados", diz Thompson.