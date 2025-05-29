Por que alguns jornalistas estão, afinal, adotando a IA

Embora certas aplicações de IA generativa continuem controversas, há áreas em que a tecnologia já está se mostrando útil para criadores e editores de conteúdo. Uma delas é o Djinn, uma ferramenta desenvolvida pela IBM que ajuda jornalistas a identificar histórias relevantes em dados e documentos locais. Inicialmente desenvolvido para a redação norueguesa iTromsø, o Djinn combina PLN, IA e aprendizado de máquina.

Desde seu lançamento, há dois anos, no início da onda da IA generativa, o Djinn foi adotado por cerca de 40 redações do grupo Polaris Media, dono da iTromsø. As redações que adotaram o Djinn tiveram um aumento de 1.300% no compartilhamento de tráfego, enquanto reduziram em 94% o tempo que os jornalistas gastavam em suas pesquisas. Melhor ainda: os jornalistas adotaram a ferramenta.

“A adesão dos usuários foi enorme, porque o sistema era bem explicável e construído em torno dos usuários”, disse Silvia Podestà, Advisory Innovation Designer da IBM na Dinamarca, ao IBM Think. Desde sua implementação, especialistas consideram a ferramenta como um dos melhores casos de uso de implementação de IA no serviço de jornalismo. “É um grande caso de inovação editorial”, disse Nikita Roy, jornalista e cientista de dados que dedicou um episódio completo do seu podcast sobre setores ao Djinn.

O Djinn lida com um dos principais desafios para jornalistas e mídia local: a capacidade de descobrir histórias originais enquanto trabalha em redações menores, em que os recursos são escassos. Ele coleta dados de sites do governo local, os classifica, resume e alerta os jornalistas sobre quais histórias eles poderiam publicar. O Djinn utiliza principalmente as tecnologias watsonx.ai e Watson NLP, combinando IA generativa e aprendizado de máquina.

“Os jornalistas acessavam conjuntos de dados muito díspares armazenados em repositórios públicos disponibilizados pelos municípios”, explica Podestà. “Esse processo era avassalador devido à enorme quantidade de informações e os jornalistas corriam o risco de perder boas histórias porque não tinham tempo para analisar todos os documentos diariamente”, diz Podestà, que falará sobre o Djinn e a IA confiável durante a próxima conferência, We Make Future.