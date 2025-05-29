Por que alguns jornalistas estão, afinal, adotando a IA

Três anos após o boom da IA generativa, a IA ainda é um assunto importante na mídia. Muitos eventos do setor são dedicados a essa tecnologia, e muitas editoras adotaram a IA como uma oportunidade para transformar as operações de redação ou repensar a forma como produzem e distribuem o seu conteúdo, e algumas até fizeram parcerias com empresas líderes, como a OpenAI, Perplexity ou Mistral. E, pelo segundo ano consecutivo, os vencedores do Prêmio Pulitzer revelaram ter usado aprendizado de máquina na criação de seus trabalhos.
Mas a transição nem sempre foi tranquila. Os próprios jornalistas costumam ser cautelosos em relação à tecnologia.
Segundo uma pesquisa recente realizada com 2.000 jornalistas, mais da metade deles teme que a IA possa substituir ainda mais empregos. Essa preocupação não é infundada, visto que continuam surgindo notícias de demissões em algumas das maiores editoras, à medida que elas intensificam seus investimentos em IA. Outras preocupações em relação à IA são geradas pelo seu uso indevido e, mais claramente, pela falta de transparência em torno do seu uso. Recentemente, um programa de rádio na Austrália usou um avatar gerado por IA como apresentador sem divulgar o fato, e duas grandes editoras americanas pediram desculpas por publicar uma lista de leitura de verão escrita com IA, sem perceber que ela continha livros fictícios.
Embora certas aplicações de IA generativa continuem controversas, há áreas em que a tecnologia já está se mostrando útil para criadores e editores de conteúdo. Uma delas é o Djinn, uma ferramenta desenvolvida pela IBM que ajuda jornalistas a identificar histórias relevantes em dados e documentos locais. Inicialmente desenvolvido para a redação norueguesa iTromsø, o Djinn combina PLN, IA e aprendizado de máquina.
Desde seu lançamento, há dois anos, no início da onda da IA generativa, o Djinn foi adotado por cerca de 40 redações do grupo Polaris Media, dono da iTromsø. As redações que adotaram o Djinn tiveram um aumento de 1.300% no compartilhamento de tráfego, enquanto reduziram em 94% o tempo que os jornalistas gastavam em suas pesquisas. Melhor ainda: os jornalistas adotaram a ferramenta.
“A adesão dos usuários foi enorme, porque o sistema era bem explicável e construído em torno dos usuários”, disse Silvia Podestà, Advisory Innovation Designer da IBM na Dinamarca, ao IBM Think. Desde sua implementação, especialistas consideram a ferramenta como um dos melhores casos de uso de implementação de IA no serviço de jornalismo. “É um grande caso de inovação editorial”, disse Nikita Roy, jornalista e cientista de dados que dedicou um episódio completo do seu podcast sobre setores ao Djinn.
O Djinn lida com um dos principais desafios para jornalistas e mídia local: a capacidade de descobrir histórias originais enquanto trabalha em redações menores, em que os recursos são escassos. Ele coleta dados de sites do governo local, os classifica, resume e alerta os jornalistas sobre quais histórias eles poderiam publicar. O Djinn utiliza principalmente as tecnologias watsonx.ai e Watson NLP, combinando IA generativa e aprendizado de máquina.
“Os jornalistas acessavam conjuntos de dados muito díspares armazenados em repositórios públicos disponibilizados pelos municípios”, explica Podestà. “Esse processo era avassalador devido à enorme quantidade de informações e os jornalistas corriam o risco de perder boas histórias porque não tinham tempo para analisar todos os documentos diariamente”, diz Podestà, que falará sobre o Djinn e a IA confiável durante a próxima conferência, We Make Future.
Especialistas da IBM afirmam que a empresa projetou o Djinn com um objetivo em mente: aprimorar o jornalismo em vez de substituir os jornalistas. A ferramenta também foi desenvolvida de maneira profundamente colaborativa, com a redação da iTromø oferecendo inputs não apenas na fase inicial do projeto, mas também mais tarde no design iterativo. Além disso, jornalistas do iTromø participaram tanto do treinamento quanto do aprendizado por reforço do modelo, com repórteres usando conhecimento especializado para ensinar a IA a reconhecer o que é interessante como notícia.
“É um dos usos mais interessantes da IA em um contexto de mídia”, afirma Florent Daudens, ex-jornalista que atualmente trabalha para a plataforma de IA Hugging Face, em entrevista ao IBM Think. “E isso demonstra claramente que a IA pode aprimorar nossa capacidade de trabalho jornalístico.” Na verdade, além da criação de conteúdo, a IA pode abrir muitas novas oportunidades para a mídia e editoras. Com a Hugging Face, Daudens tem construído uma comunidade para jornalistas para compartilhar ferramentas de código aberto. Além de ajudar na coleta de notícias, ele observa que a IA pode ajudar a otimizar fluxos de trabalho e distribuição, ajudando a resolver grandes problemas para organizações de mídia que enfrentam pressão financeira.
Especialistas enfatizam que, em sua essência, o jornalismo sempre será profundamente humano. “Os elementos humanos insubstituíveis do jornalismo – identificar quais histórias importam, compreender o contexto cultural e criar conexões autênticas com fontes e audiência – permanecerão fundamentalmente humanos em um futuro próximo”, afirma Rajiv Pant, presidente da Flatiron Software e ex-CTO do The New York Times e do The Wall Street Journal. “Isso exige o tipo de compreensão intuitiva da natureza humana e da dinâmica social que vem da experiência de vida.”
Mas, de fato, há espaço para a IA na mídia, afirma Pant, desde que os humanos ainda estejam no controle. “A IA se destaca nos desafios estruturais e de otimização: personalizar a entrega de conteúdo, adaptar o estilo narrativo para diferentes audiências e escalar os processos editoriais”, diz ele. “O futuro não está na substituição, mas sim nesta divisão ponderada do trabalho, em que o insight humano impulsiona o 'o quê' e o 'porquê', enquanto a IA aprimora o 'como'.”
“A IA é uma grande ameaça em geral, principalmente para pessoas que ganham a vida gerando tráfego na web”, afirma Bryan Casey, VP of Digital Marketing da IBM, em entrevista. “Mas acho que há muitas oportunidades em que podemos usar essas ferramentas para fazer coisas que não teríamos sido capazes de fazer de outra forma.”
