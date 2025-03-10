Conheça os telefones que priorizam a IA alimentados por modelos pequenos

Surpresa! Os agentes de IA agora também estão em seus celulares. O mais recente "celular de IA", um produto conjunto da empresa-mãe da T-Mobile, a Deutsche Telekom, e da gigante de IA Perplexity, ganhou destaque no Congresso Mundial de Celulares deste ano.
Mas, embora o Google e a Apple venham adicionando funcionalidades de IA aos telefones há anos, os telefones com IA integrada, lançados em 2025, podem sinalizar uma mudança maior, segundo especialistas da IBM como Kaoutar El Maghraoui, Cientista de Pesquisa Principal e Gerente. Os gigantes da IA agora estão unindo forças com grandes empresas de telecomunicações para integrar a IA desde o início do processo de design de hardware, em vez de adicioná-la posteriormente aos dispositivos existentes.
Essa colaboração de ponta a ponta pode mudar a forma como as pessoas usam seus telefones, diz El Maghraoui.Por exemplo, os usuários do AI Phone da Deutsche Telekom podem simplesmente pressionar um botão na lateral do telefone e falar para ativar o assistente Perplexity, que fará uma reserva em um restaurante, chamará um táxi ou traduzirá a fala de um idioma para outro em tempo real, tudo sem precisar desbloquear a tela ou abrir qualquer aplicativo.
"Eles estão redefinindo a forma como os usuários interagem com seus smartphones. As implicações são enormes", diz El Maghraoui.
Este não é o primeiro telefone com IA, nem mesmo o primeiro telefone com IA que possui agentes, e não será o último. No início deste ano, a Samsung anunciou que está trazendo a IA agêntica para sua série de telefones Samsung Galaxy via o assistente Gemini do Google, que agora pode navegar entre aplicativos. O usuário ativa o Gemini tocando em um botão na lateral do telefone e pode pedir ao Gemini para encontrar voos internacionais e enviá-los a um amigo. O Gemini pesquisaria e compilaria as opções de voo e pré-elaboraria um e-mail para esse contato específico.
Os próprios telefones Pixel do Google também oferecem o Gemini, com capacidades de agente desde dezembro de 2024. Um assistente de IA em tempo real chamado Gemini Live permite que as pessoas façam coisas como tirar uma foto de uma planta e conversar sobre se ela sobreviverá em seu jardim e quando devem plantá-la.
A Apple vem tentando alcançar seus rivais e anunciou com grande alarde que estava implementando a funcionalidade Apple Intelligence em seus telefones. Problemas técnicos, como uma ferramenta de resumo de notícias que invertia o significado das manchetes, e atrasos afetaram a Apple em diversos momentos. Em 7 de março, um representante da Apple confirmou em um comunicado: "Também temos trabalhado em uma Siri mais personalizada, tornando-a mais consciente do seu contexto pessoal, bem como capaz de realizar ações por você dentro e entre seus aplicativos." Vai demorar mais do que pensávamos para implementar essas funcionalidades."
No fim das contas, a qualidade dos modelos de IA determinará qual telefone com IA será o vencedor, afirma Shobhit Varshney. Ele destaca o fato de que o Google lucra com outros negócios pertencentes à sua empresa controladora (Alphabet), como o YouTube.
"Eles têm bilhões de minutos de áudio do YouTube para treinar seus modelos, muito mais do que as empresas menores de IA", diz Varshney.
Algumas pessoas, como os pesquisadores da Universidade de Correios e Telecomunicações de Pequim, estão agora projetando pequenos modelos de linguagem especificamente para smartphones. A equipe descobriu que modelos de linguagem pequenos são executados "com mais rapidez e eficiência" quando projetados especificamente para o hardware em que serão executados, em vez de ajustar um modelo maior para uso em um telefone, disse o coautor Rongjie Yi ao IBM Think.
Por que a corrida dos telefones com IA está acelerando agora? Os avanços em modelos de linguagem pequenos (SLMs) estão impulsionando essa evolução na tecnologia móvel, afirma El Maghraoui. "Esses modelos compactos, mais eficientes e mais capazes podem realizar processamento em tempo real e criar interações personalizadas e seguras em dispositivos de ponta, como smartphones", afirma ela.
El Maghraoui acrescenta que, à medida que as pessoas usam SLMs em smartphones, podemos aprender lições que serão, na verdade, mais úteis fora do âmbito do consumidor. Modelos pequenos são bons para telefones, mas críticos para "aplicações mais sérias de missão crítica, como dispositivos embutidos em fábricas onde dados sensíveis de fabricação precisam ser processados localmente."
Desde serviços financeiros e saúde até manufatura, existem muitas situações em que as empresas possuem dados que desejam manter no local. Modelos pequenos permitem extrair informações úteis desses dados sem precisar enviá-los para uma nuvem pública.
Por esse motivo, a IBM priorizou modelos menores e adequados à finalidade, como sua série Granite, porque permitem que as empresas busquem o desempenho de modelos de fronteira a uma fração do custo.
O presidente e CEO da IBM, Arvind Krishna, explicou isso em um artigo na revista Fortune: "Em nosso trabalho na IBM, vimos que modelos adequados à finalidade já levaram a reduções de até 30 vezes nos custos de inferência de IA, tornando o treinamento mais eficiente e acessível."
Em muitos ambientes empresariais, existem "restrições de tempo e precisão mais rigorosas", afirma El Magrahoui. Quaisquer atrasos ou erros podem resultar em grandes perdas financeiras, comprometimento da segurança de dados ou problemas ainda maiores.
"Você não pode se dar ao luxo de cometer um erro nesses ambientes, porque as implicações são muito mais sérias do que, talvez, um erro no agendamento de um voo ou algo do tipo", diz ela.
À medida que os usuários continuam experimentando telefones com IA integrada alimentados por SLM, quem atua em outras frentes vai seguir de olho em tudo o que for aprendido com esses dispositivos de ponta.
O IBM Granite é nossa família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagens, código, séries temporais e proteções.
As empresas reconhecem que não podem escalar a IA generativa com modelos de base nos quais não podem confiar. Baixe o trecho para saber por que a IBM, com os emblemáticos "modelos Granite" , é nomeada Strong Performer.
Saiba como incentivar sempre as equipes a melhorar o desempenho do modelo e superar a concorrência utilizando as técnicas e infraestrutura mais recentes de IA.
Explore o valor dos modelos de base de nível empresarial que trazem confiança, desempenho e benefícios econômicos para todos os setores.
Saiba como incorporar IA generativa, aprendizado de máquina e modelos de base em suas operações de negócios para melhorar o desempenho.
Assista à demonstração com uma comparação dos modelos da IBM com outros modelos em vários casos de uso.
Explore a biblioteca de modelos de base da IBM no portfólio do watsonx para escalar a IA generativa em sua empresa com confiança.
Use a IA a serviço de sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.
Explore a biblioteca da IBM de modelos de base no portfólio do IBM® watsonx para escalar a IA generativa para os seus negócios com confiança.