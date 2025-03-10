Conheça os telefones que priorizam a IA alimentados por modelos pequenos

Algumas pessoas, como os pesquisadores da Universidade de Correios e Telecomunicações de Pequim, estão agora projetando pequenos modelos de linguagem especificamente para smartphones. A equipe descobriu que modelos de linguagem pequenos são executados "com mais rapidez e eficiência" quando projetados especificamente para o hardware em que serão executados, em vez de ajustar um modelo maior para uso em um telefone, disse o coautor Rongjie Yi ao IBM Think.

Por que a corrida dos telefones com IA está acelerando agora? Os avanços em modelos de linguagem pequenos (SLMs) estão impulsionando essa evolução na tecnologia móvel, afirma El Maghraoui. "Esses modelos compactos, mais eficientes e mais capazes podem realizar processamento em tempo real e criar interações personalizadas e seguras em dispositivos de ponta, como smartphones", afirma ela.

El Maghraoui acrescenta que, à medida que as pessoas usam SLMs em smartphones, podemos aprender lições que serão, na verdade, mais úteis fora do âmbito do consumidor. Modelos pequenos são bons para telefones, mas críticos para "aplicações mais sérias de missão crítica, como dispositivos embutidos em fábricas onde dados sensíveis de fabricação precisam ser processados localmente."

Desde serviços financeiros e saúde até manufatura, existem muitas situações em que as empresas possuem dados que desejam manter no local. Modelos pequenos permitem extrair informações úteis desses dados sem precisar enviá-los para uma nuvem pública.

Por esse motivo, a IBM priorizou modelos menores e adequados à finalidade, como sua série Granite, porque permitem que as empresas busquem o desempenho de modelos de fronteira a uma fração do custo.

O presidente e CEO da IBM, Arvind Krishna, explicou isso em um artigo na revista Fortune: "Em nosso trabalho na IBM, vimos que modelos adequados à finalidade já levaram a reduções de até 30 vezes nos custos de inferência de IA, tornando o treinamento mais eficiente e acessível."

Em muitos ambientes empresariais, existem "restrições de tempo e precisão mais rigorosas", afirma El Magrahoui. Quaisquer atrasos ou erros podem resultar em grandes perdas financeiras, comprometimento da segurança de dados ou problemas ainda maiores.

"Você não pode se dar ao luxo de cometer um erro nesses ambientes, porque as implicações são muito mais sérias do que, talvez, um erro no agendamento de um voo ou algo do tipo", diz ela.

À medida que os usuários continuam experimentando telefones com IA integrada alimentados por SLM, quem atua em outras frentes vai seguir de olho em tudo o que for aprendido com esses dispositivos de ponta.