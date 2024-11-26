A adoção da inteligência artificial não está desacelerando. Na verdade, pesquisadores da Epoch AI descobriram que a computação de treinamento de IA tem quadruplicado anualmente nos últimos anos. Mesmo que os modelos se tornem menores ou mais eficientes, o enorme volume de computação necessário para treinar os modelos provavelmente causará uma grande crise de energia, à medida que mais e mais data centers são implantados, demandando cada vez mais energia.
Acelerar rapidamente tem suas deficiências. Com o crescimento contínuo das necessidades energéticas das empresas de tecnologia, as fornecedoras de energia têm tentado acompanhar o ritmo, aumentando a produção de qualquer fonte de energia prontamente disponível, incluindo usinas a carvão que liberam quantidades significativas de emissões de carbono na atmosfera.
A solução de depender de fontes de combustível de queima pesada é ruim para o planeta e ruim para a reputação das empresas de tecnologia que fizeram promessas importantes de reduzir suas emissões a zero nos próximos anos. Como resultado, as empresas estão cada vez mais buscando formas de continuar apoiando o desenvolvimento da IA e, ao mesmo tempo, cumprindo suas metas de sustentabilidade. E há uma solução em particular que parece estar atraindo muito burburinho: a energia nuclear.
A geração de energia nuclear permaneceu praticamente estagnada nos Estados Unidos durante a maior parte das últimas três décadas, em grande parte como resultado do crescimento dos custos e das preocupações com a segurança após vários desastres de grande repercussão. Mas à medida que a necessidade de energia cresce, as opções populares de energia limpa apresentam um desafio: elas nem sempre fornecem a capacidade necessária para atender à demanda.
A energia nuclear, por outro lado, pode ser mais estável e previsível. "As instalações nucleares são capazes de gerar energia em mais de 90% do tempo", diz Maksim Sonin, Hydrogen Projects Fellow no Precourt Institute for Energy da Universidade de Stanford. E para os data center em particular, que normalmente são projetados para estar sempre ligados e em operação, o acesso sustentado à energia é importante, diz Sonin.
É claro que colocar reatores nucleares em operação leva tempo. Em média, leva entre seis a oito anos para colocar um reator em funcionamento, de acordo com uma análise da pesquisadora da Universidade de Oxford, Hanna Ritchie. Esse prazo de entrega é o resultado de "um ciclo de aprovação muito prolongado, cronogramas estendidos para colocar on-line e altos gastos de capital", diz Sonin.
Nos últimos anos, porém, os pequenos reatores modulares (SMRs) se tornaram mais viáveis graças ao desenvolvimento no espaço e aos esforços para eliminar parte da burocracia regulatória. Os SMRs geram cerca de um terço da energia de um reator nuclear tradicional, embora o custo inicial e o tempo de construção sejam consideravelmente menores. Por esse motivo, empresas como Google, Amazon e Microsoft estão considerando as SMRs como uma opção para geração de energia limpa que pode aumentar mais rapidamente do que as opções tradicionais.
Isso não significa que as SMRs não tenham seus desafios. "Questões sociais, de segurança e outras podem representar obstáculos em qualquer estágio da comercialização dessas tecnologias", diz Sonin. Devido a essas possíveis preocupações, Sonin acredita que as SMRs provavelmente contribuirão apenas com cerca de 10% do crescimento da energia nuclear nos próximos anos.
Mesmo com o desenvolvimento da IA impulsionando o interesse renovado na energia nuclear, é possível que a IA por si só ajude a remediar o problema de seu próprio aumento das necessidades de energia, acelerando o desenvolvimento e a eficiência de soluções de energia limpa.
"Embora o rápido desenvolvimento da IA exija que cada vez mais capacidade de energia se torne disponível, ela também pode nos ajudar a revolucionar o setor de energia com mais Tecnologia para gerar essa energia de maneira mais rápida e sustentável", diz Sonin.
De acordo com o relatório State of Sustainability Readiness de 2024 da IBM, o uso de energia renovável e o consumo total de energia estão no topo da lista de indicadores-chave de desempenho que os líderes empresariais observam ao avaliar as metas de sustentabilidade. E a IA pode ser capaz de apontar soluções potenciais, desde ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias de geração de energia até uma melhor otimização e gerenciamento de carga em redes.
"Estrategicamente, vejo de forma muito positiva o ritmo dessa inovação em tecnologia, apesar de levantar preocupações relacionadas à infraestrutura no curto prazo, pois é algo com o qual podemos lidar eventualmente", diz Sonin.
Embora a atenção voltada para as soluções de energia nuclear esteja crescendo, ela não é a única opção disponível. Nos EUA, as energias limpas, como a eólica e a solar, foram as fontes de eletricidade que mais cresceram no primeiro semestre de 2024. O crescimento da energia hidrelétrica também continua, embora tenha enfrentado desafios, como secas e escassez de água, que podem fazer com que as empresas a vejam como menos confiável no futuro.
Sonin diz que quando se trata de investir em recursos energéticos, a maioria das empresas evitará colocar todos os ovos em uma única cesta. Portanto, embora a energia nuclear esteja tendo um momento, ela não será a única opção que as empresas exploram.
"Acredito que essa é a abordagem pragmática correta em termos de viabilidade a longo prazo, pois há tantas variáveis, incógnitas e cenários diferentes", diz Sonin. "Isso de forma alguma implica que um tipo específico de energia limpa seja visto como melhor do que outros."
Sonin enfatiza que as usinas nucleares e outras soluções energéticas não são mutuamente exclusivas, mas sim componentes de uma solução mais ampla e abrangente em apoio a uma transição para a energia limpa.
"Acredito que a energia nuclear não está competindo puramente com hidrelétricas, geotérmicas, solares, eólicas, hidrogênio, amônia e outras fontes de energia limpa, pois todas elas são complementares", diz ele. "Todos eles funcionam melhor em situações diferentes. Portanto, nenhuma delas [é provável que se torne] a única vencedora para as grandes corporações de tecnologia, com uma abordagem de portfólio gerando mais valor.”
