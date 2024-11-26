A geração de energia nuclear permaneceu praticamente estagnada nos Estados Unidos durante a maior parte das últimas três décadas, em grande parte como resultado do crescimento dos custos e das preocupações com a segurança após vários desastres de grande repercussão. Mas à medida que a necessidade de energia cresce, as opções populares de energia limpa apresentam um desafio: elas nem sempre fornecem a capacidade necessária para atender à demanda.

A energia nuclear, por outro lado, pode ser mais estável e previsível. "As instalações nucleares são capazes de gerar energia em mais de 90% do tempo", diz Maksim Sonin, Hydrogen Projects Fellow no Precourt Institute for Energy da Universidade de Stanford. E para os data center em particular, que normalmente são projetados para estar sempre ligados e em operação, o acesso sustentado à energia é importante, diz Sonin.

É claro que colocar reatores nucleares em operação leva tempo. Em média, leva entre seis a oito anos para colocar um reator em funcionamento, de acordo com uma análise da pesquisadora da Universidade de Oxford, Hanna Ritchie. Esse prazo de entrega é o resultado de "um ciclo de aprovação muito prolongado, cronogramas estendidos para colocar on-line e altos gastos de capital", diz Sonin.

Nos últimos anos, porém, os pequenos reatores modulares (SMRs) se tornaram mais viáveis graças ao desenvolvimento no espaço e aos esforços para eliminar parte da burocracia regulatória. Os SMRs geram cerca de um terço da energia de um reator nuclear tradicional, embora o custo inicial e o tempo de construção sejam consideravelmente menores. Por esse motivo, empresas como Google, Amazon e Microsoft estão considerando as SMRs como uma opção para geração de energia limpa que pode aumentar mais rapidamente do que as opções tradicionais.

Isso não significa que as SMRs não tenham seus desafios. "Questões sociais, de segurança e outras podem representar obstáculos em qualquer estágio da comercialização dessas tecnologias", diz Sonin. Devido a essas possíveis preocupações, Sonin acredita que as SMRs provavelmente contribuirão apenas com cerca de 10% do crescimento da energia nuclear nos próximos anos.