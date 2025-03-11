Pesquisa obsoleta: analisando a era da pesquisa com IA

Toda semana traz uma nova onda de inovação em IA, e a pesquisa não é exceção. Portanto, não foi uma surpresa quando o Google anunciou recentemente o Modo IA, um modo de pesquisa que responde a consultas com respostas de IA e links selecionados.
“Ouvimos de usuários de energia que querem respostas de IA para ainda mais de suas pesquisas”, escreveu Robby Stein, vice-presidente de produto do Google Search, no LinkedIn. O Modo IA é executado em uma versão personalizada do Gemini 2.0. De acordo com o Google, isso permitirá que os usuários façam perguntas mais sutis, obtenham mais links e tenham seu contexto levado em consideração.
"Eu nem uso mais o Google, apenas uso o ChatGPT", diz Ash Minhas, Content Manager da IBM. O valor, diz ele, está na capacidade de o ChatGPT de procurar e sintetizar uma grande quantidade de fontes em um curto período de tempo.
Isso, é claro, marca outra mudança no cenário de busca em constante evolução. O Google permanece dominante — de acordo com a Similarweb, registrou mais de 81 bilhões de visitas mensais entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, enquanto o ChatGPT da OpenAI teve menos de 4 bilhões. O mecanismo de busca de IA Perplexity, no mesmo período, registrou 101 milhões de visitas. Mesmo assim, os especialistas veem uma grande promessa para esses LLMs nos próximos anos.
“A adoção decolou e só está aumentando. O número de pessoas que conhecem essas ferramentas está crescendo", diz Ahmed Malik, CEO e cofundador da ScalePost, em entrevista ao IBM Think. "Poucas coisas no mundo capturaram a imaginação corporativa e dos consumidores assim", acrescenta ele. Fundada em 2024, aScalePost serve como um mercado entre empresas de IA e fontes de conteúdo. A startup já começou a trabalhar com as principais editoras, ajudando-as a facilitar e expandir parcerias com empresas de IA como a Perplexity.
Enquanto isso, a Perplexity permanece otimista sobre a construção de sua própria experiência de busca. Isso fica claro com o recente anúncio de seu próximo navegador, o Comet. O objetivo, de acordo com o CEO da Perplexity, é "construir o futuro da navegação na internet, com as IAs fazendo pesquisas e tarefas profundas por nós".
"Quem é o proprietário do navegador? Chrome, Bing, Safari. A Perplexity quer ter um canal para poder crescer. É aí que a jornada começa", explica Chris Andrew, cuja empresa Scrunch ajuda grandes organizações a se adaptarem à pesquisa impulsionada por IA, em entrevista. “A navegação é ineficiente por sua definição. É natural que você terceirize isso para um agente."
À medida que as ferramentas de pesquisa orientadas por IA se multiplicam, elas introduzem um novo desafio para editores e criadores de conteúdo: a monetização. Os mecanismos de pesquisa tradicionais direcionam tráfego para sites, onde os criadores de conteúdo podem ganhar dinheiro por meio de anúncios, assinaturas ou produção de leads. Mas, com os agentes de IA resumindo as informações diretamente, menos usuários clicam nas páginas de origem.
“A pesquisa com IA quebrou a internet. Mais especificamente, quebrou o contrato entre os mecanismos de pesquisa e os criadores de conteúdo [como] coleta de conteúdo gratuitamente [e] enviando tráfego de referência”, observa Jared Rand, cientista de dados principal da Everstream Analytics e fundador da Skillenai.
Agora que os mecanismos de busca de IA fornecem respostas (com citações) em vez de uma lista de links, o tráfego de referência previsivelmente despencou.
“A navegação e a pesquisa agênticas aumentam o problema. Em ambos os casos, olhos humanos não estão mais no site da editora”, diz Rand. “Continua a tendência de que mais pessoas podem obter mais respostas para mais perguntas sem nunca visitar a fonte.”
A pesquisa impulsionada por IA e a pesquisa agência não enviam muito tráfego de referência. Um relatório inédito da TollBit calcula que, em média, os chatbots de IA geram 96% menos tráfego de referência do que a pesquisa tradicional do Google.
"Ao fazer uma pesquisa no Google, você pode ler um ou dois sites", explica Josh Stone, vice-presidente de parcerias da TollBit, uma startup que funciona como intermediária entre os proprietários de conteúdo e as empresas de IA. “Mas quando você usa uma ferramenta de pesquisa impulsionada por IA, ela pode extrair informações de 10 ou 12 fontes diferentes e retornar uma resposta sintetizada.”
Para os criadores de conteúdo, isso gera preocupações quanto à receita. Os agentes de IA não interagem com anúncios nem assinam assinaturas. Mas também é um desafio para os construtores de agentes: a web scraping em grande escala não é gratuita.
"O Web scraping não é gratuito; na verdade, é relativamente comparável ao pagamento de conteúdo", diz Olivia Joslin, que cofundou a TollBit com Toshit Panigrahi. "Muitas das empresas que criam agentes de IA estão tentando automatizar fluxos de trabalho. Eles não querem risco e preferem pagar pelo conteúdo", acrescenta ela. "Eles não estão jogando roleta de litígio."
Outra questão é a acessibilidade do conteúdo por meio de ferramentas de IA. Minhas observa que, mesmo que use o ChatGPT para pesquisa rápida ou deep search, ele também vê a falta de capacidade de usar fontes específicas (como editores de notícias com paywall, por exemplo) como um limite. “Como vou saber se é verdade ou não? Se não pode escanear fontes, ele está escaneando lixo eletrônico?" pergunta Minhas. "O que vai acabar acontecendo é mais negócios feitos entre modelos de fronteira de IA e fontes de dados."
Da mesma forma, ter um ser humano interagindo em um site pode se tornar algo premium no futuro, diz Chris Hay, Distinguished Engineer da IBM. "Mas, ao mesmo tempo, as empresas vão começar a pensar em como garantir que seu conteúdo seja consumido pela IA."
Olhando para o futuro, a Panigrahi acredita que a necessidade de fornecer aos agentes dados confiáveis e profundos será maior do que nunca. “Tesla, Amazon, Meta: todas as grandes empresas estão trabalhando em robôs humanoides. Todos eles terão quase uma consciência de poder do GPT que se conecta à internet. Eles também precisarão de acesso a dados. Este é o futuro para o qual estamos tentando nos preparar.”
Explore o potencial revolucionário dos agentes de IA capazes de se integrar facilmente às suas operações comerciais.
Aprofunde-se neste guia abrangente que divide os principais casos de uso, os principais recursos e as recomendações passo a passo para ajudar na escolha das soluções certas para sua empresa.
Saiba como agentes de IA e assistentes de IA podem trabalhar juntos para atingir novos níveis de produtividade.
Descubra como você pode liberar todo o potencial da IA generativa com agentes de IA.
Mantenha-se a par dos novos agentes de IA, um divisor de águas fundamental na revolução de IA.
Entenda como a IA generativa é capaz de aliviar sua carga de trabalho e aumentar a produtividade
Aprenda maneiras de usar a IA para ser mais criativo e eficiente e começar a se adaptar a um futuro que envolve trabalhar em estreita colaboração com agentes de IA.
Fique à frente da curva com nossos especialistas em IA neste episódio de Mixture of Experts enquanto eles se aprofundam no futuro dos agentes de IA e muito mais.
Crie, implemente e gerencie assistentes e agentes de IA potentes que automatizam fluxos de trabalho e processos com a IA generativa.
Construa o futuro do seu negócio com soluções de IA em que você pode confiar.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Se você optar por personalizar aplicativos e habilidades criados previamente ou criar e implementar serviços agênticos personalizados usando um estúdio de IA, a plataforma IBM watsonx tem aquilo de que você precisa.