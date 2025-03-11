Pesquisa obsoleta: analisando a era da pesquisa com IA

A pesquisa impulsionada por IA e a pesquisa agência não enviam muito tráfego de referência. Um relatório inédito da TollBit calcula que, em média, os chatbots de IA geram 96% menos tráfego de referência do que a pesquisa tradicional do Google.

"Ao fazer uma pesquisa no Google, você pode ler um ou dois sites", explica Josh Stone, vice-presidente de parcerias da TollBit, uma startup que funciona como intermediária entre os proprietários de conteúdo e as empresas de IA. “Mas quando você usa uma ferramenta de pesquisa impulsionada por IA, ela pode extrair informações de 10 ou 12 fontes diferentes e retornar uma resposta sintetizada.”

Para os criadores de conteúdo, isso gera preocupações quanto à receita. Os agentes de IA não interagem com anúncios nem assinam assinaturas. Mas também é um desafio para os construtores de agentes: a web scraping em grande escala não é gratuita.

"O Web scraping não é gratuito; na verdade, é relativamente comparável ao pagamento de conteúdo", diz Olivia Joslin, que cofundou a TollBit com Toshit Panigrahi. "Muitas das empresas que criam agentes de IA estão tentando automatizar fluxos de trabalho. Eles não querem risco e preferem pagar pelo conteúdo", acrescenta ela. "Eles não estão jogando roleta de litígio."

Outra questão é a acessibilidade do conteúdo por meio de ferramentas de IA. Minhas observa que, mesmo que use o ChatGPT para pesquisa rápida ou deep search, ele também vê a falta de capacidade de usar fontes específicas (como editores de notícias com paywall, por exemplo) como um limite. “Como vou saber se é verdade ou não? Se não pode escanear fontes, ele está escaneando lixo eletrônico?" pergunta Minhas. "O que vai acabar acontecendo é mais negócios feitos entre modelos de fronteira de IA e fontes de dados."

Da mesma forma, ter um ser humano interagindo em um site pode se tornar algo premium no futuro, diz Chris Hay, Distinguished Engineer da IBM. "Mas, ao mesmo tempo, as empresas vão começar a pensar em como garantir que seu conteúdo seja consumido pela IA."

Olhando para o futuro, a Panigrahi acredita que a necessidade de fornecer aos agentes dados confiáveis e profundos será maior do que nunca. “Tesla, Amazon, Meta: todas as grandes empresas estão trabalhando em robôs humanoides. Todos eles terão quase uma consciência de poder do GPT que se conecta à internet. Eles também precisarão de acesso a dados. Este é o futuro para o qual estamos tentando nos preparar.”