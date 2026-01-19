IA aprende a ver sinais ocultos de câncer

Cientistas treinaram uma IA para detectar a atividade imunológica invisível em tumores usando apenas lâminas de patologia padrão.
Pesquisadores da Microsoft Research, em colaboração com universidades, desenvolveram recentemente o GigaTIME, um sistema de IA que examina lâminas comuns de patologia para inferir os estados internos invisíveis das células imunes dentro dos tumores. Faz parte de um esforço mais amplo, incluindo o trabalho da IBM Research, para desenvolver uma IA que modele a biologia como um sistema espacial, em vez de uma coleção de pontos de dados isolados.
“O que estamos tentando fazer é usar dados facilmente disponíveis para inferir informações que, de outra forma, seriam difíceis de obter”, disse Hoifung Poon, gerente geral da Microsoft Research, em entrevista ao IBM Think. “Isso abre caminho para o estudo do comportamento imunológico em uma escala que antes não era viável.”
O desafio técnico é substancial. As lâminas de patologia padrão são coradas com hematoxilina e eosina, uma técnica que revela a estrutura do tecido e o formato das células. Em um microscópio, um patologista consegue identificar diferentes tipos de células por sua aparência. Mas eles não conseguem determinar se uma célula imunológica está ativada, exausta ou suprimida, embora esses estados ajudem a determinar se o sistema imunológico está combatendo o câncer ou não.
“Se você colocar o tecido tumoral sob o microscópio, poderá distinguir aproximadamente diferentes células com base em sua forma”, disse Poon. “A dificuldade reside no fato de você não conhecer o estado interno da célula.”
A obtenção dessas informações por meios convencionais requer técnicas especializadas, como a imunofluorescência multiplex, que podem levar dias para serem concluídas e custar milhares de dólares por amostra. Uma lâmina de patologia padrão custa alguns dólares.
O GigaTIME foi treinado com amostras de tecido que foram analisadas de duas maneiras: lâminas padrão e medições imunológicas dispendiosas. O modelo aprendeu quais padrões visuais correspondem a quais estados imunológicos e agora consegue inferir um a partir do outro.
O projeto do sistema reflete um reconhecimento crescente na pesquisa em IA, da medicina à ciência dos materiais, de que as relações espaciais carregam informações que desaparecem quando os dados são diluídos por média. Segundo Poon, calcular a média da contagem de células imunes em toda uma amostra de tecido elimina as interações locais entre as células, que ajudam a determinar o comportamento do sistema imunológico.
"A disposição espacial revela algo que você não consegue perceber se simplesmente fizer a média de tudo", disse Poon. "Onde as células imunológicas estão localizadas, com quem elas interagem e como estão organizadas é algo realmente importante."
Poon descreveu os padrões espaciais como uma espécie de gramática biológica. "Os padrões revelam algo sobre o estado do câncer e como o sistema imunológico está reagindo a isso", disse ele.
Na IBM Research, as equipes têm buscado uma abordagem paralela, desenvolvendo sistemas de IA multimodais que integram imagens, dados moleculares e informações clínicas. O objetivo é capturar a biologia não como medições isoladas, mas como um sistema interconectado que opera em múltiplas escalas.
"A biologia não é uma única camada de informações", disse Ajay Royyuru, Diretor Científico de Pesquisa em Saúde e Ciências da Vida da IBM, em entrevista ao IBM Think . "É multiescala, é organizado e é contextual. Se você olhar apenas para um aspecto isolado, perderá o que realmente está impulsionando o comportamento."
Royyuru enfatizou que o contexto espacial é fundamental para a função celular de maneiras que os sistemas de IA estão apenas começando a revelar. "Uma célula situada ao lado de outra pode se comunicar diretamente", disse ele. "Esse mesmo sinal não está disponível para uma célula a dez células de distância."
Ambos os pesquisadores enfatizaram que esses sistemas são ferramentas de pesquisa destinadas a orientar experimentos e gerar hipóteses, não substitutos para o trabalho de laboratório.
"Não se trata de substituir experimentos", disse Poon. "Trata-se de usar a IA para orientar para onde você olha e quais perguntas você faz."
A distinção é importante porque os sistemas biológicos que essas ferramentas de IA analisam permanecem profundamente complexos. O câncer, o domínio no qual a GigaTIME opera, pode evoluir sob pressão seletiva e se adaptar ao tratamento de maneiras que continuam confundindo os pesquisadores.
"Você elimina a maioria das células cancerígenas, mas se uma única célula resistente permanecer, ela pode voltar com força total", disse Poon. "É por isso que o câncer continua reaparecendo."
Royyuru sugeriu que a área está apenas começando a entender no que a IA pode contribuir para a pesquisa biológica e que a humildade continua sendo apropriada. "Estamos estudando um sistema que teve bilhões de anos para evoluir", disse ele. "Ele não é obrigado a se revelar para nós só porque conseguimos medir mais coisas."
