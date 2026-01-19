IA aprende a ver sinais ocultos de câncer

Cientistas treinaram uma IA para detectar a atividade imunológica invisível em tumores usando apenas lâminas de patologia padrão.

Pesquisadores da Microsoft Research, em colaboração com universidades, desenvolveram recentemente o GigaTIME, um sistema de IA que examina lâminas comuns de patologia para inferir os estados internos invisíveis das células imunes dentro dos tumores. Faz parte de um esforço mais amplo, incluindo o trabalho da IBM Research, para desenvolver uma IA que modele a biologia como um sistema espacial, em vez de uma coleção de pontos de dados isolados.

“O que estamos tentando fazer é usar dados facilmente disponíveis para inferir informações que, de outra forma, seriam difíceis de obter”, disse Hoifung Poon, gerente geral da Microsoft Research, em entrevista ao IBM Think. “Isso abre caminho para o estudo do comportamento imunológico em uma escala que antes não era viável.”

O desafio técnico é substancial. As lâminas de patologia padrão são coradas com hematoxilina e eosina, uma técnica que revela a estrutura do tecido e o formato das células. Em um microscópio, um patologista consegue identificar diferentes tipos de células por sua aparência. Mas eles não conseguem determinar se uma célula imunológica está ativada, exausta ou suprimida, embora esses estados ajudem a determinar se o sistema imunológico está combatendo o câncer ou não.

“Se você colocar o tecido tumoral sob o microscópio, poderá distinguir aproximadamente diferentes células com base em sua forma”, disse Poon. “A dificuldade reside no fato de você não conhecer o estado interno da célula.”

A obtenção dessas informações por meios convencionais requer técnicas especializadas, como a imunofluorescência multiplex, que podem levar dias para serem concluídas e custar milhares de dólares por amostra. Uma lâmina de patologia padrão custa alguns dólares.