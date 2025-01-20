A identificação de zonas de incêndio de alto risco é apenas o primeiro passo. À medida que os incêndios se tornam potencialmente mais frequentes e intensos, os pesquisadores estão correndo contra o tempo para desenvolver sistemas de IA para prever onde os incêndios podem começar e como eles se propagarão.

Pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia desenvolveram um modelo de IA conhecido como conditional Wasserstein Generative Adversarial Network (cWGAN), treinado com dados simulados sob condições ideais. O sistema foi então testado em incêndios florestais da Califórnia entre 2020 e 2022, analisando padrões influenciados por clima, combustível e terreno.

A pesquisa ocorre no momento em que as agências já estão implementando a IA no campo. Austin Energy implementou uma rede de câmeras impulsionadas por IA no centro do Texas que procura automaticamente sinais de incêndios florestais, com o objetivo de detectar incêndios antes que eles se espalhem. O sistema usa 13 câmeras de alta definição que monitoram continuamente uma área de 1132 quilômetros quadrados, alertando os bombeiros com dados de localização e imagens ao vivo quando a fumaça é detectada.

Outras empresas estão em uma corrida para desenvolver sistemas de detecção com recursos ampliados. Brad Listerman, fundador e CEO da PriviNet, sediada em Los Angeles, está desenvolvendo redes de sensores impulsionados por IA que poderiam funcionar com bateria por um ano ou mais com energia solar. A empresa está finalizando protótipos e se preparando para lançar seu primeiro produto.

“A não ser que você tenha Wi-Fi ou 5G espalhado por toda parte, você precisa ter sensores de baixa potência no solo”, diz Listerman. O sistema incorporaria vários métodos de detecção para identificar riscos de incêndio, incluindo sensores infravermelhos, dispositivos de detecção de calor e uma série de sensores da internet das coisas (IoT) que alertariam os usuários sobre atividades suspeitas. As câmeras forneceriam, então, uma verificação visual da situação por meio de fotografias.

A tecnologia depende do LoRaWAN, uma rede gratuita que pode funcionar em distâncias de até 10 quilômetros. “O mais importante é como manter os dispositivos de baixo consumo de energia funcionando e, em seguida, como extrair essas informações?”, diz Listerman.

O desafio de coletar e analisar dados ambientais é algo que as grandes empresas de tecnologia também estão enfrentando. A IBM e a NASA desenvolveram um modelo de base geoespacial, disponível no Hugging Face, que pode ajudar os cientistas a estimar a extensão dos incêndios florestais do passado. O modelo faz parte de uma colaboração mais ampla para tornar as aplicações de clima e tempo mais acessíveis, com desenvolvimentos futuros destinados a identificar condições que podem levar a incêndios florestais.