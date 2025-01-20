Enquanto os moradores de Los Angeles lutam contra os incêndios florestais, comunidades em outros lugares estão implementando sistemas baseados em inteligência artificial para detectar incêndios e prever sua trajetória.
Agências de incêndio estão explorando um pacote de inovações em IA para combater incêndios, como algoritmos de aprendizado de máquina que analisam dados de satélite para prever trajetórias de fogo. Ao mesmo tempo, redes de sensores inteligentes verificam rastros de calor e filtram alarmes falsos, emitindo avisos antecipados cruciais aos bombeiros. Embora essas ferramentas ainda não tenham sido implementadas na atual crise da Califórnia, elas apontam para um futuro no qual a tecnologia pode acelerar drasticamente a detecção e a resposta a incêndios.
“Dados de Satellite e estações meteorológicas podem ser usados para produzir um mapa em tempo real mostrando as áreas mais propensas a incêndios florestais”, explica Supratik Mukhopadhyay, professor da Universidade Estadual da Louisiana que estuda IA e previsão de incêndios. “Recursos ociosos podem ser implementados preventivamente para essas áreas de alto risco.”
A identificação de zonas de incêndio de alto risco é apenas o primeiro passo. À medida que os incêndios se tornam potencialmente mais frequentes e intensos, os pesquisadores estão correndo contra o tempo para desenvolver sistemas de IA para prever onde os incêndios podem começar e como eles se propagarão.
Pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia desenvolveram um modelo de IA conhecido como conditional Wasserstein Generative Adversarial Network (cWGAN), treinado com dados simulados sob condições ideais. O sistema foi então testado em incêndios florestais da Califórnia entre 2020 e 2022, analisando padrões influenciados por clima, combustível e terreno.
A pesquisa ocorre no momento em que as agências já estão implementando a IA no campo. Austin Energy implementou uma rede de câmeras impulsionadas por IA no centro do Texas que procura automaticamente sinais de incêndios florestais, com o objetivo de detectar incêndios antes que eles se espalhem. O sistema usa 13 câmeras de alta definição que monitoram continuamente uma área de 1132 quilômetros quadrados, alertando os bombeiros com dados de localização e imagens ao vivo quando a fumaça é detectada.
Outras empresas estão em uma corrida para desenvolver sistemas de detecção com recursos ampliados. Brad Listerman, fundador e CEO da PriviNet, sediada em Los Angeles, está desenvolvendo redes de sensores impulsionados por IA que poderiam funcionar com bateria por um ano ou mais com energia solar. A empresa está finalizando protótipos e se preparando para lançar seu primeiro produto.
“A não ser que você tenha Wi-Fi ou 5G espalhado por toda parte, você precisa ter sensores de baixa potência no solo”, diz Listerman. O sistema incorporaria vários métodos de detecção para identificar riscos de incêndio, incluindo sensores infravermelhos, dispositivos de detecção de calor e uma série de sensores da internet das coisas (IoT) que alertariam os usuários sobre atividades suspeitas. As câmeras forneceriam, então, uma verificação visual da situação por meio de fotografias.
A tecnologia depende do LoRaWAN, uma rede gratuita que pode funcionar em distâncias de até 10 quilômetros. “O mais importante é como manter os dispositivos de baixo consumo de energia funcionando e, em seguida, como extrair essas informações?”, diz Listerman.
O desafio de coletar e analisar dados ambientais é algo que as grandes empresas de tecnologia também estão enfrentando. A IBM e a NASA desenvolveram um modelo de base geoespacial, disponível no Hugging Face, que pode ajudar os cientistas a estimar a extensão dos incêndios florestais do passado. O modelo faz parte de uma colaboração mais ampla para tornar as aplicações de clima e tempo mais acessíveis, com desenvolvimentos futuros destinados a identificar condições que podem levar a incêndios florestais.
Enquanto a tecnologia de IA avança, a resolução do satellite continua sendo uma barreira para o rastreamento de incêndios florestais.
“Os satélites atuais representam a localização dos incêndios com pixels, que têm um tamanho que varia entre 300 x 300 m e 2 x 2 km, o que geralmente é muito grosseiro para delimitar explicitamente um perímetro de incêndio preciso”, afirma Derek Mallia, professor assistente de pesquisa no departamento de ciências atmosféricas da Universidade de Utah. Ele observou que estão sendo desenvolvidos métodos para incorporar dados de diferentes satélites para definir com mais precisão esses perímetros de incêndio usando IA, o que também poderia ajudar a identificar detecções falsas desencadeadas por fumaça quente ou superfícies aquecidas.
Mallia observa que a urgência desses desenvolvimentos tecnológicos é ressaltada pelas condições que estão provocando os incêndios atuais. Ele explica que os incêndios florestais de Los Angeles compartilham características com outros incêndios destrutivos, incluindo o incêndio de Lahaina, no Havaí, em 2023, e o incêndio de Camp, na Califórnia, em 2018: por exemplo, todos ocorreram durante fortes tempestades de vento descendentes que criaram condições meteorológicas excepcionais para incêndios.
“Nessas condições, a janela de oportunidade para controlar esses incêndios é pequena, já que o fogo cresce de forma explosiva”, diz Mallia. Quando os incêndios atingem um determinado tamanho, as árvores e os arbustos são totalmente engolidos e emitem “faíscas” - folhas e galhos queimados que podem ser levados a quilômetros de distância pelo vento, dando início a novos focos de incêndios.
Os bombeiros podem complementar essas abordagens preventivas com ferramentas sofisticadas de previsão que podem ajudar as comunidades a gerenciar os riscos e a resposta a incêndios. O Canadian Forest Fire Weather Index System, atualmente usado por muitos departamentos de bombeiros nos EUA e no Canadá, combina funcionalidades com dados científicos para avaliar o risco de incêndio. Depois que o incêndio começa, os modelos de propagação preveem como as chamas avançarão.
“Modelos de aprendizado de máquina ou de propagação de incêndio baseados em IA são executados em tempo real e podem ser usados por gestores de incêndio para identificar as melhores estratégias para contenção”, diz Mallia.
Embora os modelos de previsão meteorológica possam prever com precisão condições perigosas com dias de antecedência, os incêndios ainda podem ser devastadores. O Serviço nacional de meteorologia usa termos como “tempestade de vento catastrófica” e “risco extremo de incêndio” para comunicar o perigo. Ainda assim, Mallia sugere que é necessário dar mais atenção à prevenção de incêndios.
“De um modo geral, os incêndios em Los Angeles não começaram em uma área para queimadas controladas”, explica Mallia. Ele sugere várias medidas preventivas, incluindo “desligamentos de energia, melhor manutenção da infraestrutura de energia e mais educação sobre atividades que não devem ser feitas durante condições climáticas favoráveis a incêndios”.
O IBM Granite é nossa família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagens, código, séries temporais e proteções.
As empresas reconhecem que não podem escalar a IA generativa com modelos de base nos quais não podem confiar. Baixe o trecho para saber por que a IBM, com os emblemáticos "modelos Granite" , é nomeada Strong Performer.
Saiba como incentivar sempre as equipes a melhorar o desempenho do modelo e superar a concorrência utilizando as técnicas e infraestrutura mais recentes de IA.
Explore o valor dos modelos de base de nível empresarial que trazem confiança, desempenho e benefícios econômicos para todos os setores.
Saiba como incorporar IA generativa, aprendizado de máquina e modelos de base em suas operações de negócios para melhorar o desempenho.
Assista à demonstração com uma comparação dos modelos da IBM com outros modelos em vários casos de uso.
Explore a biblioteca de modelos de base da IBM no portfólio do watsonx para escalar a IA generativa em sua empresa com confiança.
Use a IA a serviço de sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.
Explore a biblioteca da IBM de modelos de base no portfólio do IBM® watsonx para escalar a IA generativa para os seus negócios com confiança.