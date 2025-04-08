Cérebros no chat: a IA decifra conversas da vida real

Os grandes modelos de linguagem estão ficando assustadoramente bons em entender a fala humana, mas e se eles também estiverem espelhando o próprio cérebro?

Em um novo estudo publicado na Nature Human Behavior, os cientistas descobriram que o modelo Whisper da OpenAI processa uma linguagem de forma surpreendentemente semelhante à forma como os neurônios reais respondem durante conversas naturais. O pesquisador principal,Ariel Goldstein, disse ao IBM Think que ele e sua equipe analisaram mais de 100 horas de gravações cerebrais tiradas de pessoas envolvidas em diálogos não roteirizados. Ao comparar essas gravações com o funcionamento interno do Whisper, eles descobriram que as representações em camadas do modelo se alinham estreitamente com a forma como o cérebro processa a fala, desde o som bruto até o significado.

Goldstein afirma que as descobertas podem ter implicações comerciais significativas. As empresas podem, um dia, projetar ferramentas de voz de IA que decodifiquem a fala de forma tão flexível e eficiente quanto o cérebro, reduzindo o tempo de treinamento, aprimorando a transcrição e até mesmo alimentando próteses neurais de última geração.

"A linguagem surge em contextos sociais complexos, não em laboratórios estéreis", afirma Goldstein. "Nosso estudo mostra que a cognição humana e os modelos de IA podem compartilhar um código mais profundo e flexível para lidar com conversas."

As gravações foram obtidas por meio de eletrocorticografia (ECoG), que coloca eletrodos diretamente na superfície do cérebro. Embora invasiva, essa técnica oferece uma visão de alta fidelidade da atividade neural. A equipe de Goldstein registrou a atividade cerebral de pacientes que já estavam sendo submetidos a monitoramento para a cirurgia de epilepsia, capturando conversas cotidianas e espontâneas em vez de palavras isoladas ou estímulos artificiais.

A conexão cérebro-IA inspirou inovações na IBM Research, onde cientistas desenvolveram chips como o NorthPole, que imitam a arquitetura neural ao eliminar os tradicionais gargalos de memória e computação. O protótipo da IBM demonstrou uma eficiência notável, realizando inferências em grandes modelos de IA até 46,9 vezes mais rápido do que as principais GPUs.