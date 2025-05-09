Uma das palestras principais focou na mudança de forma como a IA empresarial é desenvolvida. A IBM introduziu a computação generativa, uma abordagem que se afasta da engenharia de prompts e se aproxima da programação estruturada para grandes modelos de linguagem (LLMs). O método, disseram especialistas da IBM, visa tornar as aplicações de IA mais escaláveis, seguras e adaptáveis à medida que os modelos evoluem.

O novo framework conecta a computação de alto desempenho com sistemas quânticos, possibilitando o que a IBM chama de "supercomputação centrada no quântico". De acordo com Zaira Nazario, Diretora de Ciência e Tecnologia da IBM Research, essa conexão já está em andamento.

A nova abordagem permite que os desenvolvedores definam o comportamento de IA usando componentes modulares e restrições programáveis em vez de prompts de linguagem natural. Sriram Raghavan, um VP na IBM Research AI, disse que o modelo atual de Engenharia de prompts leva a "livros e livros de prompts", resultando no que ele chamou de "segurança por oração".

Os especialistas da IBM disseram que os testes internos mostraram que a computação generativa pode atingir o mesmo nível de precisão de modelos de 70 bilhões de parâmetros usando apenas um bilhão de parâmetros. Raghavan disse que o resultado é maior velocidade, desempenho mais confiável e segurança mais forte em uma variedade de casos de uso.

Shobhit Varshney, Chefe de Dados e IA da IBM Consulting Americas, esteve presente no evento e afirmou, em entrevista à IBM Think, que a transição para a computação generativa não poderia ocorrer em um momento mais oportuno.

"Conforme as empresas implementam soluções multiagentes e delegam tarefas mais complexas à IA, precisamos de uma maneira mais transparente e robusta de programar esses modelos do que o inglês", disse ele. Varshney disse que ouviu os desenvolvedores ecoarem o mesmo ponto: a necessidade de mais controle e confiabilidade à medida que a IA se avança para as funções dos negócios principais. "É aí que o novo framework da IBM é um divisor de águas", acrescentou. “Ela traz o rigor e a disciplina da engenharia de software para escalar a IA de forma responsável.”

Mas construir modelos mais rápidos e enxutos é apenas parte do desafio. À medida que as empresas se aprofundam na automação e implementam agentes em todas as operações, surgem novas questões sobre supervisão e custos. Maryam Ashoori, Diretora Sênior de Gerenciamento de Produtos do IBM watsonx.ai, estava no evento e disse à Think em uma entrevista que, embora mais empresas estejam levando a IA para produção, os agentes ainda estão em seus primeiros estágios. "Dezesseis por cento mudaram da experimentação para o escalonamento, mas os agentes estão apenas começando a tomar forma", disse ela.

Ela mencionou o crescente interesse em usar agentes para extrair mais valor dos sistemas de IA generativa existentes. "Os agentes permitem que as empresas aprofundem a IA generativa nos fluxos de trabalho por meio de chamadas de ferramentas e funções, mas a maioria não pensou totalmente nos riscos."