Um carro de corrida de Fórmula 1 da Scuderia Ferrari estava dentro de um vidro no centro da conferência IBM Think 2025 em Boston nesta semana, ladeado pelos participantes e iluminado por um logotipo azul brilhante da IBM. Seu chassi vermelho escuro e curvas aerodinâmicas atraiu um fluxo constante de fotos, mas sua presença era mais do que simbólica. De acordo com a IBM, o carro gera mais de um milhão de pontos de dados por segundo, capturando pressão, atrito, temperatura e velocidade em tempo real. Essas informações agora alimentam uma experiência móvel personalizada para os fãs, com a tecnologia da plataforma IBM® watsonx.
A exibição abriu o evento, onde a empresa apresentou sua posição de que a IA não é mais especulativa. Inteligência artificial, computação quântica, infraestrutura de nuvem híbrida e automação foram apresentadas não como conceitos futuros, mas como recursos atuais que estão remodelando as operações em empresas globais.
Em palestras e painéis, palestrantes de setores tão variados quanto defesa, varejo e finanças descreveram como mudanças fundamentais na arquitetura, talentos, gerenciamento de dados e interoperabilidade já estão em andamento. Executivos e engenheiros de A PepsiCo, a Meta, a Lockheed Martin, a The Heineken Company e o BNP Paribas juntaram-se a líderes da IBM para compartilhar como a inteligência artificial, a computação quântica e a automação estão produzindo resultados mensuráveis.
"A IA é o mecanismo de produtividade", disse Arvind Krishna, Presidente e CEO da IBM. “A IA libera o valor dos seus dados.”
Uma das palestras principais focou na mudança de forma como a IA empresarial é desenvolvida. A IBM introduziu a computação generativa, uma abordagem que se afasta da engenharia de prompts e se aproxima da programação estruturada para grandes modelos de linguagem (LLMs). O método, disseram especialistas da IBM, visa tornar as aplicações de IA mais escaláveis, seguras e adaptáveis à medida que os modelos evoluem.
O novo framework conecta a computação de alto desempenho com sistemas quânticos, possibilitando o que a IBM chama de "supercomputação centrada no quântico". De acordo com Zaira Nazario, Diretora de Ciência e Tecnologia da IBM Research, essa conexão já está em andamento.
A nova abordagem permite que os desenvolvedores definam o comportamento de IA usando componentes modulares e restrições programáveis em vez de prompts de linguagem natural. Sriram Raghavan, um VP na IBM Research AI, disse que o modelo atual de Engenharia de prompts leva a "livros e livros de prompts", resultando no que ele chamou de "segurança por oração".
Os especialistas da IBM disseram que os testes internos mostraram que a computação generativa pode atingir o mesmo nível de precisão de modelos de 70 bilhões de parâmetros usando apenas um bilhão de parâmetros. Raghavan disse que o resultado é maior velocidade, desempenho mais confiável e segurança mais forte em uma variedade de casos de uso.
Shobhit Varshney, Chefe de Dados e IA da IBM Consulting Americas, esteve presente no evento e afirmou, em entrevista à IBM Think, que a transição para a computação generativa não poderia ocorrer em um momento mais oportuno.
"Conforme as empresas implementam soluções multiagentes e delegam tarefas mais complexas à IA, precisamos de uma maneira mais transparente e robusta de programar esses modelos do que o inglês", disse ele. Varshney disse que ouviu os desenvolvedores ecoarem o mesmo ponto: a necessidade de mais controle e confiabilidade à medida que a IA se avança para as funções dos negócios principais. "É aí que o novo framework da IBM é um divisor de águas", acrescentou. “Ela traz o rigor e a disciplina da engenharia de software para escalar a IA de forma responsável.”
Mas construir modelos mais rápidos e enxutos é apenas parte do desafio. À medida que as empresas se aprofundam na automação e implementam agentes em todas as operações, surgem novas questões sobre supervisão e custos. Maryam Ashoori, Diretora Sênior de Gerenciamento de Produtos do IBM watsonx.ai, estava no evento e disse à Think em uma entrevista que, embora mais empresas estejam levando a IA para produção, os agentes ainda estão em seus primeiros estágios. "Dezesseis por cento mudaram da experimentação para o escalonamento, mas os agentes estão apenas começando a tomar forma", disse ela.
Ela mencionou o crescente interesse em usar agentes para extrair mais valor dos sistemas de IA generativa existentes. "Os agentes permitem que as empresas aprofundem a IA generativa nos fluxos de trabalho por meio de chamadas de ferramentas e funções, mas a maioria não pensou totalmente nos riscos."
Os especialistas da IBM também destacaram o trabalho da empresa em computação quântica, dizendo que atingiu um novo marco técnico. A utilidade quântica, conforme descrito por Jay Gambetta, VP de Computação Quântica da IBM, refere-se ao ponto em que os processadores quânticos podem resolver problemas que os sistemas clássicos não conseguem simular. Em uma série de experimentos recentes, pesquisadores da IBM emparelharam um processador de 45 qubits com o supercomputador Fugaku do Japão para simular moléculas complexas, com resultados consistentes com os melhores métodos clássicos. Um teste subsequente de 77 qubits confirmou os resultados.
“Não estamos interessados em demonstrações”, explicou Gambetta. “Estamos construindo sistemas que realmente funcionam.”
A empresa espera alcançar vantagem quântica até 2026, quando os sistemas quânticos serão capazes de superar computadores clássicos em tarefas do mundo real com precisão verificada.
Em outras áreas da conferência, a atenção se voltou para a prontidão da infraestrutura. Rob Thomas, Vice-presidente Sênior de Software e Diretor Comercial da IBM, destacou o desafio de integrar a IA aos sistemas operacionais. "Nos próximos três anos, um bilhão de aplicações serão criadas com base na IA generativa", disse ele. "Eles precisarão trabalhar uns com os outros sem dificuldades."
A Deutsche Telekom e outras empresas forneceram exemplos de progresso. O CIO Peter Leukert disse que a automação reduziu o tempo de aplicação de patches em 80%, acrescentando que a abordagem pode não ter glamour, mas lida com os requisitos operacionais principais.
A implementação de agentes de IA em toda a empresa foi outro tema central. A PepsiCo, por exemplo, usa mais de 1.500 bots orientados por IA em toda a cadeia de valor. Uma estratégia centrada na plataforma ajudou a unificar essas ferramentas, de acordo com Magesh Bagavathi, Vice-presidente Sênior e Diretor de Dados e IA da empresa.
A rápida expansão desses sistemas traz uma nova complexidade. Ritika Gunnar, Gerente Geral de Dados e IA da IBM, mencionou o crescente desafio da "proliferação de agentes", onde bots desconectados operam em silos. Para lidar com isso, a IBM está evoluindo o watsonx Orchestrate, que coordena os agentes entre fornecedores e fluxos de trabalho. "Construir agentes poderosos é apenas o começo", disse Gunnar. “A verdadeira magia acontece quando eles se conectam.”
Nas operações de RH da IBM, a empresa automatizou mais de um milhão de tarefas e agora resolve 95% das solicitações de serviço dos funcionários sem escalada. O resultado, disse Neil Dhar, Global Managing Partner da IBM Consulting, é uma função de RH que pode ser dimensionada com a organização.
A preparação para essas mudanças exige mais do que ferramentas. A estratégia da força de trabalho, por exemplo, continua sendo crítica. Laura-Elizabeth Ware, vice-presidente sênior de operações em nuvem HCM da América do Norte na Oracle, enfatizou a necessidade de as empresas realizarem um inventário claro de habilidades antes de introduzir agentes nos sistemas de RH. Um estudo recente do IBM Institute for Business Value (IBV) apoia isso, descobrindo que um terço dos CEOs planeja requalificar funcionários, e metade está contratando para funções que não existiam há um ano.
As estratégias de código aberto estavam em exibição enquanto a Meta destacava a rápida adoção de sua série de modelos Llama, que já ultrapassou 1,2 bilhão de downloads. A empresa lançou o Llama Stack, um novo framework modular que permite aos desenvolvedores combinar agentes, ferramentas de avaliação e componentes de pós-treinamento. "A beleza do código aberto é que a comunidade se torna um multiplicador de força", disse Ash Jiveri, Vice-presidente de Parcerias de IA da Meta, durante o evento. A abordagem reflete uma mudança mais ampla do setor em direção a arquiteturas de IA flexíveis e combináveis que podem se adaptar rapidamente às necessidades empresariais em evolução.
Para permitir a escalabilidade governada de modelos de código aberto, a IBM integrou o watsonx ao Llama Stack. Ainda assim, nem todos os setores conseguem adotar uma abordagem totalmente aberta. Apontando para setores como defesa e saúde, Richard Vitek, da Lockheed Martin, destacou a necessidade de controle e conformidade mais rígidos.
Essa demanda está moldando a estratégia da IBM, disse Dinesh Nirmal, SVP de Produtos de Software na IBM. A plataforma watsonx.data controla dados proprietários antes de entrarem nos pipelines dos modelos. "A plataforma agora pode preparar dados prontos para IA para empresas em menos de cinco minutos", acrescentou Nirmal.
O carro de Fórmula 1 HP da Scuderia Ferrari fez uma segunda aparição durante a apresentação de Krishna, dessa vez não atrás de um vidro, mas destacado no palco como um símbolo de dados de alta velocidade e alto risco. Ele usou a telemetria orientada por sensores do carro para traçar paralelos com outros setores onde as empresas gerenciam grandes quantidades de dados em tempo real.
Kate Johnson, Presidente e CEO da Lumen Technologies, disse que sua empresa usa as ferramentas da IBM para aproximar a IA da edge de sua rede. "Cada milissegundo importa", disse ela. “Não é bem como uma BMW, mas com o mesmo conceito.”
O BNP Paribas está seguindo um caminho semelhante. O banco trabalha com a IBM e a Red Hat há sete anos. Agora, está desenvolvendo uma "fábrica de IA", projetada para unificar a infraestrutura e apoiar a implementação de IA em um ambiente regulamentado. Jean-Michel Garcia, CTO do banco, enfatizou a necessidade de hibridização, conteinerização e gestão de dados consistente. "É IA com cintos de segurança", disse Hillery Hunter, CTO de infraestrutura da IBM.
Os temas da conferência apontaram para uma mudança mais ampla. Ferramentas modulares, sistemas baseados em agentes, arquiteturas de nuvem híbrida e pipelines de dados governados não são mais conceitos emergentes. Eles são, cada vez mais, a maneira como os negócios são feitos.
“Isto não é uma experiência”, disse Krishna. “Isso está acontecendo agora.”
