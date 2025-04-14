2025 será o ano em que a IA ajudará os humanos no trabalho? Se quisermos acreditar em Jensen Huang, CEO da NVIDIA, a resposta é sim. Durante sua recente palestra de duas horas no GTC, ele apresentou uma visão de um mundo em que os agentes estão por toda parte.
“É assim que as empresas funcionarão no futuro”, disse ele. "Teremos agentes de IA que farão parte de nossa força de trabalho digital." Até o final desta década, acrescentou, o mundo poderá sofrer uma escassez de trabalhadores humanos. "Provavelmente teremos que pagar aos robôs US$ 50.000 por ano para virem trabalhar. Então, esse será um setor muito, muito grande.”
À medida que empresas como a San Jose's Figure, a Amazon e a Tesla trabalham para tornar os robôs domésticos uma realidade, as startups que criam agentes de IA para a empresa também estão surgindo. A Roam está construindo QGs virtuais para forças de trabalho — humanas e agentes de IA — prometendo "conectar pessoas, escritórios e agentes de IA para trabalharem lado a lado para criar uma sede virtual movimentada."
A Artisan, outra startup, cria funcionários virtuais de IA para processos de saída. Em São Francisco, os anúncios da empresa começaram a aparecer em pontos de ônibus e edifícios, e também chamaram a atenção — e geraram discussão — nos últimos meses. "Pare de contratar humanos", diz o slogan. Recentemente, a Artisan levantou US$ 25 milhões em financiamento da Série A.
Humatron AI é outra empresa nova centrada na força de trabalho de IA. "Nossa ideia é bastante simples", diz Nikita Ivanov, fundador da Humatron, em entrevista ao IBM Think. "Em nossa plataforma, você pode construir trabalhadores — você pode construir para si mesmo, para sua empresa, você pode construir para consumo público. Basicamente, você pode construir um trabalhador... e qualquer outra pessoa pode contratá-lo.”
A ideia é tornar o processo de contratação de um agente especializado semelhante ao que as empresas já sabem, desde a entrevista até a integração e o pagamento. E esse funcionário digital será mais do que um simples bot. "Você não deve ver muita diferença entre esse trabalho de IA e um colega humano no trabalho diário", diz Ivanov. "Eles estão no Slack, estão no e-mail, estão no Zoom, estão em toda parte."
Para as empresas, agentes de IA já estão abrindo novas oportunidades, diz Karen Butner, líder global de pesquisa do IBM Institute for Business Value (IBV), inclusive acelerando a automação das operações empresariais. Em uma pesquisa realizada pela IBV para um novo relatório, 60% dos executivos entrevistados disseram que seus funcionários estariam interagindo com assistentes de IA até o final do ano. A tomada de decisão do agentic também estará em ascensão, de acordo com os executivos entrevistados, e 70% disseram acreditar que os agentes de IA permitirão que os profissionais de negócios se aprofundem na análise de dados para dar suporte à análise e otimização em tempo real até o final de 2026.
"Pense em operações 24 horas por dia, 7 dias por semana em uma empresa, não importa onde ela esteja, em todo o mundo, em todos os diferentes fusos horários, traduzidas para todos os diferentes idiomas, acontecendo assim — e as pessoas não precisam fazer ajustes e dizer , 'Ah, este produto vai para o Brasil. Precisamos fornecer os ajustes adequados de linguagem e rotulagem", diz Butner em entrevista ao IBM Think. "Os agentes são capazes de fazer essas chamadas e muito mais."
Em um post de blog recente no blog, o CEO da OpenAI, Sam Altman, previu a ascensão dos colegas agentes como uma das formas pelas quais a AGI se manifestará. “Estamos agora começando a implementar agentes de IA, que eventualmente parecerão colegas de trabalho virtuais”, ele escreveu.
O Engenheiro Distinto da IBM, Michael (Max) Maximilien, também consegue imaginar um futuro em que agentes façam parte de uma equipe de desenvolvimento. “Em vez de ter uma equipe em que, digamos, uma pessoa cuida dos requisitos, outra faz a interface do usuário, outra faz parte da engenharia, outra faz alguns testes e outra faz o DevOps para implantar — eu consigo imaginar que o DevOps e os testes serão feitos principalmente por IA”, ele diz em uma entrevista.
Os agentes de IA vão substituir os trabalhadores humanos? Ivanov, da Humatron IA, prevê que os humanos ainda formarão a maior parte da força de trabalho, embora as empresas possam usar agentes de IA para cargos de nível básico. "É um dilema interessante e não tão simples", diz ele, referindo-se à preocupação de a IA tirar o emprego das pessoas. "O que você faz?" Bem, a única maneira de resolver isso é realmente mudar o currículo — como nos preparamos e estudamos para esses empregos."
Em um post de blog, Ann Funai, CIO e VP de Transformação de Plataforma de Negócios na IBM, afirma que agentes de IA são criados para complementar os humanos, não para substituí-los. “[Não] se trata de humanos versus máquinas”, ela escreveu. "Trata-se de humanos e máquinas trabalhando juntos para alcançar melhores resultados." No entanto, a tecnologia ainda precisa ser usada corretamente para realmente capitalizar sobre seu potencial, acrescentou Funai.
Quando se trata do futuro do trabalho, Maximilien diz que ainda é difícil prever o que está por vir, porque os recursos evoluem muito rapidamente. “Se você olhar para o GPT-4 ou para o DeepSeek e comparar com o que estávamos vendo nesta mesma época no ano passado — é um salto gigantesco. O que acontecerá no próximo ano?”
"Acho que a IA é uma daquelas tecnologias únicas que tem o potencial de impactar todas as partes [do trabalho]", diz Maximilien. “Durante muito tempo, sempre nos orgulhamos de ser melhores do que as máquinas. Mas agora, a genialidade de muitos desses modelos de IA, quando você os treina corretamente, é que eles podem vir com respostas para coisas que você nunca esperaria, porque eles entendem a linguagem.
Explore o potencial revolucionário dos agentes de IA capazes de se integrar facilmente às suas operações comerciais.
Aprofunde-se neste guia abrangente que divide os principais casos de uso, os principais recursos e as recomendações passo a passo para ajudar na escolha das soluções certas para sua empresa.
Saiba como agentes de IA e assistentes de IA podem trabalhar juntos para atingir novos níveis de produtividade.
Descubra como você pode liberar todo o potencial da IA generativa com agentes de IA.
Mantenha-se a par dos novos agentes de IA, um divisor de águas fundamental na revolução de IA.
Entenda como a IA generativa é capaz de aliviar sua carga de trabalho e aumentar a produtividade
Aprenda maneiras de usar a IA para ser mais criativo e eficiente e começar a se adaptar a um futuro que envolve trabalhar em estreita colaboração com agentes de IA.
Fique à frente da curva com nossos especialistas em IA neste episódio de Mixture of Experts enquanto eles se aprofundam no futuro dos agentes de IA e muito mais.
Aproveite o poder da IA para uma vantagem competitiva em seu setor com estratégias específicas de setores que proporcionam impacto real nos negócios.
Agentes de IA tomam decisões inteligentes e interagem perfeitamente com sistemas digitais, exigindo intervenção humana mínima.
A arquitetura agêntica refere-se à estrutura e ao design de frameworks de inteligência artificial (IA) agêntica.
Um sistema multiagentes (MAS) consiste em vários agentes de inteligência artificial (IA) trabalhando coletivamente para executar tarefas em nome de um usuário ou de outro sistema.
De um agente único de inteligência artificial (IA) que monitora e sinaliza transações fraudulentas para instituições financeiras a um sistema multiagentes para gerenciamento da cadeia de suprimentos que monitora os níveis de inventário e prevê a demanda, a IA agêntica pode ser um benefício para as empresas.
Crie, implemente e gerencie assistentes e agentes de IA potentes que automatizam fluxos de trabalho e processos com a IA generativa.
Construa o futuro do seu negócio com soluções de IA em que você pode confiar.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Se você optar por personalizar aplicativos e habilidades criados previamente ou criar e implementar serviços agênticos personalizados usando um estúdio de IA, a plataforma IBM watsonx tem aquilo de que você precisa.