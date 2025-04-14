Humatron AI é outra empresa nova centrada na força de trabalho de IA. "Nossa ideia é bastante simples", diz Nikita Ivanov, fundador da Humatron, em entrevista ao IBM Think. "Em nossa plataforma, você pode construir trabalhadores — você pode construir para si mesmo, para sua empresa, você pode construir para consumo público. Basicamente, você pode construir um trabalhador... e qualquer outra pessoa pode contratá-lo.”

A ideia é tornar o processo de contratação de um agente especializado semelhante ao que as empresas já sabem, desde a entrevista até a integração e o pagamento. E esse funcionário digital será mais do que um simples bot. "Você não deve ver muita diferença entre esse trabalho de IA e um colega humano no trabalho diário", diz Ivanov. "Eles estão no Slack, estão no e-mail, estão no Zoom, estão em toda parte."

Para as empresas, agentes de IA já estão abrindo novas oportunidades, diz Karen Butner, líder global de pesquisa do IBM Institute for Business Value (IBV), inclusive acelerando a automação das operações empresariais. Em uma pesquisa realizada pela IBV para um novo relatório, 60% dos executivos entrevistados disseram que seus funcionários estariam interagindo com assistentes de IA até o final do ano. A tomada de decisão do agentic também estará em ascensão, de acordo com os executivos entrevistados, e 70% disseram acreditar que os agentes de IA permitirão que os profissionais de negócios se aprofundem na análise de dados para dar suporte à análise e otimização em tempo real até o final de 2026.

"Pense em operações 24 horas por dia, 7 dias por semana em uma empresa, não importa onde ela esteja, em todo o mundo, em todos os diferentes fusos horários, traduzidas para todos os diferentes idiomas, acontecendo assim — e as pessoas não precisam fazer ajustes e dizer , 'Ah, este produto vai para o Brasil. Precisamos fornecer os ajustes adequados de linguagem e rotulagem", diz Butner em entrevista ao IBM Think. "Os agentes são capazes de fazer essas chamadas e muito mais."

Em um post de blog recente no blog, o CEO da OpenAI, Sam Altman, previu a ascensão dos colegas agentes como uma das formas pelas quais a AGI se manifestará. “Estamos agora começando a implementar agentes de IA, que eventualmente parecerão colegas de trabalho virtuais”, ele escreveu.