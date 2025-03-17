Além dos grandes modelos: por que a IA precisa de mais do que apenas escala para alcançar a AGI

A ideia da inteligência geral artificial— máquinas que podem pensar, aprender e raciocinar tão bem quanto os humanos — cativou cientistas, empreendedores e escritores de ficção científica. Líderes da indústria como Sam Altman da OpenAI e Demis Hassabis do Google DeepMind sugerem que a AGI pode estar ao seu alcance, impulsionada pelo dimensionamento implacável de neural networks. A ideia é: quanto maior o modelo, mais inteligente será a IA.
Mas uma nova pesquisa com especialistas em IA revela um crescente ceticismo em relação a essa ideia. Embora os modelos de IA atuais possam gerar texto fluente, reconhecer imagens e até realizar tarefas complexas de resolução de problemas, eles ainda ficam aquém da inteligência humana em aspectos fundamentais. A maioria dos pesquisadores de IA entrevistados acredita que deep learning por si só não é suficiente para alcançar a AGI. Em vez disso, eles argumentam que a IA deve integrar um raciocínio estruturado e uma compreensão mais profunda de causa e efeito.
A bolsista da IBM Francesca Rossi, ex-presidente da Associação para o Avanço da Inteligência Artificial, que publicou a pesquisa, está entre os especialistas que questionam se modelos maiores algum dia serão suficientes. "Fizemos grandes avanços, mas a IA ainda tem dificuldades com tarefas fundamentais de raciocínio", explica Rossi ao IBM Think. "Para chegar perto da AGI, os modelos precisam entender realmente, não apenas prever."
Durante anos, a pesquisa em IA seguiu em grande parte uma única fórmula: mais dados, modelos maiores, melhores resultados. Essa abordagem impulsionou grandes avanços na IA generativa, com modelos como ChatGPT, Gemini e Claude alcançando novos marcos na capacidade de conversação.
Mas, na opinião de Rossi, simplesmente aumentar as redes neurais não resolverá as limitações mais fundamentais da IA: os LLMs de hoje ainda têm dificuldades com raciocínio lógico, consistência e adaptabilidade. Eles produzem texto fluente, mas às vezes se contradizem, cometem erros factuais ou não conseguem generalizar o conhecimento entre os domínios. E as fraquezas se tornam especialmente aparentes em áreas como matemática ou outros domínios em que a confiabilidade e a exatidão são cruciais.
"Agora, alguns modelos de IA podem resolver problemas complexos de matemáticas de nível de medalha de ouro," diz Rossi. "Mas, ao mesmo tempo, eles ainda falham em aritmética simples que qualquer aluno do ensino fundamental poderia lidar. Essa inconsistência é uma clara limitação das abordagens atuais de deep learning”.
O problema central, diz Rossi, é que, embora as neural networks possam reconhecer padrões estatísticos, elas não entendem conceitos inerentemente. Eles podem gerar respostas que parecem corretas, sem entender realmente o significado por trás delas. E sem uma estrutura explícita para lógica e raciocínio, a IA permanece propensa a alucinações e a tomadas de decisões não confiáveis.
Rossi e alguns outros pesquisadores acreditam que, se a AGI for alcançada, não será apenas por meio de deep learning. Em vez disso, será feito por meio da combinação de redes neurais com raciocínio estruturado, melhorando sua capacidade de pensar, adaptar e aplicar conhecimento em diferentes cenários.
“Os humanos não dependem apenas do instinto; também raciocinamos deliberadamente”, diz Rossi. “Refletimos, usamos regras estruturadas e pensamos em problemas complexos. A IA poderia se beneficiar de um equilíbrio semelhante.”
A IBM tem explorado essa ideia por meio do projeto de IA "Thinking Fast and Slow", inspirado pelo trabalho do laureado com o Nobel Daniel Kahneman sobre cognição humana. O projeto se concentra na integração de tomada de decisão rápida e intuitiva com raciocínio mais lento e deliberado.
"Em nosso projeto, estamos explorando como a IA pode combinar o reconhecimento rápido de padrões com um raciocínio explícito e baseado em regras", explica Rossi. "Por exemplo, um modelo de linguagem pode gerar uma resposta, mas um componente simbólico de IA pode validar se a resposta faz sentido lógico."
Essa abordagem híbrida poderia ajudar a solucionar um dos maiores desafios da IA: sua tendência de gerar respostas confiantes, porém incorretas. Ao introduzir o raciocínio estruturado, a IBM está ajudando a tornar os sistemas de IA mais confiáveis, interpretáveis e adaptáveis a tarefas complexas do mundo real.
Se a AGI não é apenas uma questão de aumentar as redes neurais, o que será necessário? Rossi acredita que a IA deve desenvolver uma compreensão mais rica e estruturada do mundo, em vez de depender apenas de correlações estatísticas.
No momento, os modelos de IA se destacam na produção de texto semelhante ao humano. Porém, eles não compreendem o mundo de forma profunda. Eles não têm um modelo conceitual da realidade, por isso muitas vezes enfrentam dificuldades quando solicitados a aplicar o raciocínio a problemas desconhecidos.
"Precisamos pensar além de apenas dimensionar modelos e nos concentrar em como a inteligência funciona", diz Rossi. "Isso significa integrar diferentes abordagens, não apenas aumentar os modelos."
Alguns pesquisadores argumentam que a IA deve aprender com vários tipos de dados, não apenas texto. A IA pode criar uma compreensão mais ampla de causa e efeito incorporando interações visuais, sonoras e do mundo real. Outros sugerem que a IA precisará de ferramentas de raciocínio explícito, permitindo que ela aplique a lógica em vez de simplesmente prever respostas prováveis.
Um dos maiores debates sobre IA não é apenas como alcançar a AGI, mas também se a AGI é ao menos um conceito útil. Alguns acreditam que a AGI surgirá gradualmente à medida que os sistemas de IA se tornarem mais capazes em diferentes domínios. Outros argumentam que a verdadeira AGI — a IA que pode pensar, raciocinar e agir plenamente como um ser humano — ainda está longe.
Rossi é cauteloso quanto ao próprio termo. "Diferentes pessoas significam coisas diferentes quando falam sobre AGI", disse ela. "Se a AGI implica substituição, acreditamos que a IA deve aumentar a inteligência humana, não substituí-la."
