Além dos grandes modelos: por que a IA precisa de mais do que apenas escala para alcançar a AGI

A ideia da inteligência geral artificial— máquinas que podem pensar, aprender e raciocinar tão bem quanto os humanos — cativou cientistas, empreendedores e escritores de ficção científica. Líderes da indústria como Sam Altman da OpenAI e Demis Hassabis do Google DeepMind sugerem que a AGI pode estar ao seu alcance, impulsionada pelo dimensionamento implacável de neural networks. A ideia é: quanto maior o modelo, mais inteligente será a IA.

Mas uma nova pesquisa com especialistas em IA revela um crescente ceticismo em relação a essa ideia. Embora os modelos de IA atuais possam gerar texto fluente, reconhecer imagens e até realizar tarefas complexas de resolução de problemas, eles ainda ficam aquém da inteligência humana em aspectos fundamentais. A maioria dos pesquisadores de IA entrevistados acredita que deep learning por si só não é suficiente para alcançar a AGI. Em vez disso, eles argumentam que a IA deve integrar um raciocínio estruturado e uma compreensão mais profunda de causa e efeito.

A bolsista da IBM Francesca Rossi, ex-presidente da Associação para o Avanço da Inteligência Artificial, que publicou a pesquisa, está entre os especialistas que questionam se modelos maiores algum dia serão suficientes. "Fizemos grandes avanços, mas a IA ainda tem dificuldades com tarefas fundamentais de raciocínio", explica Rossi ao IBM Think. "Para chegar perto da AGI, os modelos precisam entender realmente, não apenas prever."