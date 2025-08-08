As empresas têm sistemas de inteligência. Agora, devem migrar para sistemas de ação.

A IA agêntica está entrando em ação. Esses sistemas autônomos prometem lidar com fluxos de trabalho complexos de ponta a ponta, e as empresas estão ansiosas para aproveitar esse potencial. Mas aqui está o problema: na pressa de implementar essa tecnologia, as empresas correm o risco de estragar o que já funciona.
Bruno Aziza, vice-presidente de estratégia de dados, IA e análise da IBM, trabalha com organizações para ajudá-las a escalar com as tecnologias emergentes para se tornarem líderes em seus respectivos setores. Segundo Aziza, as empresas muitas vezes ignoram o fato de já possuírem IA e automação incorporadas em seus fluxos de trabalho.
Em vez de recriar tudo em torno dos agentes, Aziza acredita que as organizações deveriam usá-los para aprimorar o que já está funcionando. "O caminho para o sucesso aqui não é substituir ou eliminar os processos que têm funcionado bem", disse ele ao IBM Think em uma entrevista. "Trata-se de aprimorar esses processos já existentes."
Essa abordagem de aprimoramento torna-se mais clara quando analisada no contexto da evolução mais ampla da tecnologia empresarial. Para entender como as organizações podem integrar de forma eficaz a IA agêntica aos fluxos de trabalho existentes, é essencial examinar a progressão de sistemas que analisam e recomendam para sistemas que podem agir de forma autônoma e entregar valor comercial tangível.
Os líderes de tecnologia empresariam seguiram um caminho já conhecido: primeiro, criar sistemas de registro, depois sistemas de engajamento e, por fim, sistemas de inteligência. Agora, com a IA agêntica, inicia-se uma nova fase: sistemas de ação.
"O que estamos descobrindo é que, embora os sistemas de inteligência sejam úteis, eles não são suficientes", disse Aziza. "Graças à IA generativa, graças ao poder computacional quase infinito, ao armazenamento limitado e à excelente rede, estamos agora numa fase em que podemos começar a pensar em como acelerar as ações, que são realmente os componentes relacionados com o alcance do objetivo final da organização. Sempre tentamos fazer isso, mas agora estamos numa fase da história em que podemos realmente agir."
Mas a criação de sistemas de ação não é um caminho simples e linear. Para muitos líderes do setor de tecnologia, questões relacionadas à autonomia, responsabilidade e automação ainda são de grande importância. E embora o ciclo de euforia em torno da IA tenha dominado as manchetes por vários anos, o trabalho de verdade começa quando os holofotes se apagam.
"Acho que é algo que empresas maduras precisam encarar com cautela: todo mundo diz que vai ser muito fácil, não é?" Disse Aziza. "Você se concentra em dados de alta qualidade, depois seleciona seu caso de uso, realiza alguns experimentos e, finalmente, operacionaliza os casos de uso que forem bem-sucedidos. Mas não é bem isso que está acontecendo."
Uma ideia errada comum que Aziza observa é a crença de que criar um agente e implementá-lo em uma empresa simplesmente funcionará. "No âmbito empresarial, há muito mais em jogo."
À medida que mais experimentações migram para a produção, os líderes empresariais estão fazendo perguntas diferentes sobre compensações, escala e desempenho.
"Já existe maturidade e exemplos suficientes no setor para que cheguemos a um patamar em que seja possível acelerar o trabalho real de produção que está sendo feito ali", disse Aziza.
Uma das maiores mudanças deste ano foi o esforço para criar novos agentes de IA. Mas, segundo Aziza, essa pressa pode ser equivocada. Muitas vezes, as empresas já possuem IA e automação incorporadas em seus fluxos de trabalho. Em vez de recriar tudo em torno dos agentes, Aziza disse que a melhor abordagem é aprimorar o que já está funcionando.
Ele dá um exemplo claro: aprovações de empréstimos no setor bancário. Esses são processos determinísticos – adicionar agentes probabilísticos poderia introduzir mais incerteza, e não menos.
"A capacidade de unir essas duas coisas é realmente importante”, disse ele. Isso, explicou ele, é agente menos: um agente que substitui os sistemas em funcionamento, mas oferece resultados piores.
"Isso não é algo que está sendo discutido o suficiente, e as organizações precisam estar cientes disso", disse ele. "Não se trata de eliminar a automação e substituí-la por um monte de trabalho de agente. Na verdade, trata-se de unir os dois."
O próximo passo é integrar sistemas e agentes. "Vamos chegar a um ponto em que cada vez mais funcionários criarão seus próprios agentes, seja porque estão usando um agente criado previamente e o personalizando, seja porque sua equipe tem um alto nível de maturidade", disse ele. "Vamos ver mais agentes. A questão é: como orquestar esses agentes? Portanto, existe um conjunto de recursos que você precisa desenvolver para fazer isso corretamente."
Essa orquestração não acontece por acaso. De acordo com Aziza, as organizações que entram em produção com agentes precisam desenvolver cinco capacidades principais para ter sucesso: colaboração multiagentes, integração entre ecossistemas, alinhamento com as ferramentas e regras existentes, supervisão e controle e uma camada operacional dedicada conhecida como operações de agentes. "Esses cinco recursos são os pilares fundamentais da sua estratégia agêntica daqui para frente", disse ele.
No início deste ano, o Protocolo de Comunicação de Modelo (MCP) e outros padrões desenvolvidos pelo Google (Protocolo Agent2Agent)), IBM (ACP) e outros players enfatizaram a necessidade de descoberta e comunicação de agentes.
"Imagine que você acorda amanhã em um ambiente repleto de agentes de análise de dados", disse Aziza. "Quem está fazendo o quê? Quem está recebendo os dados? Quem está desenvolvendo o insight? Quem está supervisionando o processo? Quem está verificando se os dados estão realmente corretos e se o insight é praticável? Há muitas dessas questões aqui que, se você não tiver um padrão, fica muito difícil operacionalizar."
Muitos comparam o estado atual dos agentes ao da internet antes do HTTP. Mas Aziza acredita que a IA agêntica traz algo completamente diferente para a discussão. Para ele, a evolução atual da IA pode ser comparada à invenção do carro: sim, os carros acabaram substituindo os cavalos, mas também impulsionaram a inovação.
"Há uma aceleração incrível da inovação", disse ele. "E existe também essa oportunidade incrível de nos reinventarmos em um novo patamar O difícil é encontrar um modelo pronto a seguir, mas já está claro que a unificação dos padrões de comunicação vai ser necessária se quisermos multiplicar o impacto desses agentes individuais."
Se você optar por personalizar aplicativos e habilidades criados previamente ou criar e implementar serviços agênticos personalizados usando um estúdio de IA, a plataforma IBM watsonx tem aquilo de que você precisa.