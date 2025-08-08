As empresas têm sistemas de inteligência. Agora, devem migrar para sistemas de ação.

O próximo passo é integrar sistemas e agentes. "Vamos chegar a um ponto em que cada vez mais funcionários criarão seus próprios agentes, seja porque estão usando um agente criado previamente e o personalizando, seja porque sua equipe tem um alto nível de maturidade", disse ele. "Vamos ver mais agentes. A questão é: como orquestar esses agentes? Portanto, existe um conjunto de recursos que você precisa desenvolver para fazer isso corretamente."

Essa orquestração não acontece por acaso. De acordo com Aziza, as organizações que entram em produção com agentes precisam desenvolver cinco capacidades principais para ter sucesso: colaboração multiagentes, integração entre ecossistemas, alinhamento com as ferramentas e regras existentes, supervisão e controle e uma camada operacional dedicada conhecida como operações de agentes. "Esses cinco recursos são os pilares fundamentais da sua estratégia agêntica daqui para frente", disse ele.

No início deste ano, o Protocolo de Comunicação de Modelo (MCP) e outros padrões desenvolvidos pelo Google (Protocolo Agent2Agent)), IBM (ACP) e outros players enfatizaram a necessidade de descoberta e comunicação de agentes.

"Imagine que você acorda amanhã em um ambiente repleto de agentes de análise de dados", disse Aziza. "Quem está fazendo o quê? Quem está recebendo os dados? Quem está desenvolvendo o insight? Quem está supervisionando o processo? Quem está verificando se os dados estão realmente corretos e se o insight é praticável? Há muitas dessas questões aqui que, se você não tiver um padrão, fica muito difícil operacionalizar."

Muitos comparam o estado atual dos agentes ao da internet antes do HTTP. Mas Aziza acredita que a IA agêntica traz algo completamente diferente para a discussão. Para ele, a evolução atual da IA pode ser comparada à invenção do carro: sim, os carros acabaram substituindo os cavalos, mas também impulsionaram a inovação.

"Há uma aceleração incrível da inovação", disse ele. "E existe também essa oportunidade incrível de nos reinventarmos em um novo patamar O difícil é encontrar um modelo pronto a seguir, mas já está claro que a unificação dos padrões de comunicação vai ser necessária se quisermos multiplicar o impacto desses agentes individuais."