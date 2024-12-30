O que o futuro reserva para o setor de sustentabilidade? Especialistas oferecem suas opiniões

A cada ano, o cumprimento das metas de sustentabilidade se torna mais crucial no esforço coletivo para mitigar os riscos das mudanças climáticas. 2024 não foi exceção e, embora tenha sido um ano que viu instâncias devastadoras e destrutivas de condições climáticas extremas, também produziu várias conquistas marcantes para os esforços globais de sustentabilidade.

Indicadores como uma drástica redução do desmatamento na floresta amazônica, o completo fim das usinas termelétricas a carvão no Reino Unido e níveis recordes de investimento em Tecnologia de energia limpa sugerem que existe um esforço real e contínuo para migrar rumo a um futuro mais limpo e sustentável. Combinado com o rápido desenvolvimento e implementação da inteligência artificial e seu potencial para ajudar a otimizar o consumo de energia e facilitar avanços em tecnologia limpa, há motivo para otimismo olhando para o futuro.

E 2025 será um ano crucial para a inovação ambiental. Ele marca o ponto central da década e uma oportunidade para os setores e especialista verificarem o progresso em direção ao benchmark de 2030, como o compromisso da Casa Branca de reduzir a poluição por gases de efeito estufa em pelo menos 50% em relação aos níveis de 2005. Ele também serve como um importante controle para metas mais distantes, como o benchmark de atingir a produção de energia com neutralidade de carbono globalmente até 2050.

Perguntamos a executivos, especialistas, defensores e educadores do setor quais tendências de sustentabilidade eles estarão observando em 2025. Suas previsões traçam um cenário de um ano em que a tecnologia não apenas ajuda as organizações a progredir em direção às metas de sustentabilidade, mas também muda fundamentalmente a forma como elas as abordam, desde que façam da sustentabilidade uma prioridade.