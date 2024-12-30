O que o futuro reserva para o setor de sustentabilidade? Especialistas oferecem suas opiniões

A cada ano, o cumprimento das metas de sustentabilidade se torna mais crucial no esforço coletivo para mitigar os riscos das mudanças climáticas. 2024 não foi exceção e, embora tenha sido um ano que viu instâncias devastadoras e destrutivas de condições climáticas extremas, também produziu várias conquistas marcantes para os esforços globais de sustentabilidade.
Indicadores como uma drástica redução do desmatamento na floresta amazônica, o completo fim das usinas termelétricas a carvão no Reino Unido e níveis recordes de investimento em Tecnologia de energia limpa sugerem que existe um esforço real e contínuo para migrar rumo a um futuro mais limpo e sustentável. Combinado com o rápido desenvolvimento e implementação da inteligência artificial e seu potencial para ajudar a otimizar o consumo de energia e facilitar avanços em tecnologia limpa, há motivo para otimismo olhando para o futuro.
E 2025 será um ano crucial para a inovação ambiental. Ele marca o ponto central da década e uma oportunidade para os setores e especialista verificarem o progresso em direção ao benchmark de 2030, como o compromisso da Casa Branca de reduzir a poluição por gases de efeito estufa em pelo menos 50% em relação aos níveis de 2005. Ele também serve como um importante controle para metas mais distantes, como o benchmark de atingir a produção de energia com neutralidade de carbono globalmente até 2050.
Perguntamos a executivos, especialistas, defensores e educadores do setor quais tendências de sustentabilidade eles estarão observando em 2025. Suas previsões traçam um cenário de um ano em que a tecnologia não apenas ajuda as organizações a progredir em direção às metas de sustentabilidade, mas também muda fundamentalmente a forma como elas as abordam, desde que façam da sustentabilidade uma prioridade.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
“As empresas irão combinar tecnologias de IA e automação para alcançar as metas de sustentabilidade de 2030. As empresas têm metas de sustentabilidade audaciosas para 2030, mas também têm infraestrutura mais complexa e mais fontes de dados do que quando essas metas foram anunciadas pela primeira vez, anos atrás.
Em 2025, as organizações com ambições e metas de sustentabilidade devem implementar recursos de automação impulsionados por IA, incluindo observabilidade, gerenciamento de recursos e gerenciamento do ciclo de vida da aplicação. Esses recursos podem ajudar a reduzir a pressão sobre os data centers, incluindo o gerenciamento do consumo de energia e a melhoria do desempenho e do ciclo de vida dos ativos, o que pode, em última análise, ajudar a progredir nas metas de sustentabilidade em geral.
“Haverá crescimento contínuo no setor de energia limpa, impulsionado por fatores-chave como a [Lei de Redução da Inflação] e a rápida expansão da energia solar, do armazenamento e dos veículos elétricos. O foco do IRA nas mudanças climáticas está acelerando investimentos e fortalecendo as cadeias de suprimentos domésticas, criando uma base sólida para que os profissionais façam contribuições significativas. O armazenamento de energia desempenhará um papel crucial em armazenar excesso de energia renovável, oferecendo uma solução sustentável para a eletrificação futura.
"Para lidar com as crescentes demandas de energia, a indústria deve priorizar o desenvolvimento da força de trabalho, investindo na formação de profissionais ativos e atraindo novos talentos qualificados para o setor será inegociável para permanecer relevante no mercado de energia."
"Estou acompanhando os desenvolvimentos em gêmeos digitais para apoiar a fabricação sustentável e resiliente, inovação em materiais para baterias de veículos elétricos que melhoram a autonomia e a vida útil da bateria, veículos automatizados eletrificados e uma infraestrutura de carregamento de veículos elétricos em expansão." Houve grandes investimentos nessas áreas, e é provável que vejamos novos e empolgantes lançamentos dessas inovações."
"Esperemos ver muitos mais modelos de IA treinados em conjuntos de dados geoespaciais. As condições climáticas extremas e as crises relacionadas ao clima continuarão em 2025, levando a interrupções dispendiosas. Como resultados, espera-se que mais governos, utilitários e empresas do setor privado associem conjuntos de dados e modelos de IA com a esperança de prever — e mitigar — disrupções climáticas.
"Vemos 2025 como um ano crucial para o progresso no setor de reciclagem têxtil em expansão. Em 2024, testemunhamos inúmeros compromissos de recicladores e marcas têxteis, e estamos observando atentamente os desenvolvimentos futuros, especialmente na América do Norte. Além disso, reconhecemos o potencial da IA no próximo ano, especialmente para aprimorar o acompanhamento de métricas de sustentabilidade e aumentar a eficiência no ecossistema de circularidade. Conforme esses desenvolvimentos evoluem, prevemos oportunidades de emprego em manufatura e carreiras de tecnologia especializadas no campo têxtil."
"Sem querer soar excessivamente dramático, mas 2025 pode muito bem ser o ano em que os EUA realmente inflexão na mitigação climática e no guarda-chuva maior da sustentabilidade.
Os americanos em geral não se importam com tendências políticas de esquerda ou de direita quando o assunto é economizar e ganhar dinheiro. Eles só querem ver o verde! E opções alternativas de energia, como a solar, são cada vez mais baratas do que os combustíveis fósseis tradicionais. Painéis solares distribuídos em telhados residenciais, por exemplo, são um grupo constituinte verdadeiramente bipartidário, como demonstrado aqui em meu estado nativo da Flórida.”
"No nível local, acredito que, quando tiver a opção, os consumidores continuarão a escolher materiais e produtos saudáveis, não tóxicos e sem plástico em casa e nas marcas e empresas que apoiam. A compostagem comunitária e municipal continuará a se tornar mais popular nos EUA.
Nacionalmente, estádios e grandes casas de shows continuarão implementando maneiras de simplificar seus fluxos de resíduos e migrar para a realização de eventos com zero desperdício. Materiais mais recentes, de base biológica, como PHA e resinas feitas de ervas marinhas e subprodutos agrícolas, continuarão a revolucionar os setores de serviços e embalagens compostáveis, à medida que consumidores e empresas buscam soluções para o legado tóxico dos plásticos de petróleo.
Como a adoção da compostagem e a consciência sobre o desperdício de alimentos andam de mãos dadas, as estratégias para lidar com o desperdício de alimentos como medida de economia de custos e a insistência em um maior acesso a opções de alimentos integrais mais saudáveis se consolidarão.”
"Muito progresso está sendo feito na redução da quantidade de resíduos que acaba em nossos aterros sanitários, incorporando composto comercial, que transforma alimentos, gramado e embalagens compostáveis de volta em solo. Outras soluções inovadoras incluem o incentivo ao desvio de resíduos de construção, como telhas, gesso, madeira e concreto, em conteúdo reciclado, criando uma economia circular muito necessária. A transformação de resíduos em energia (WtE) também está aumentando como um meio de dissolver completamente o plástico, de modo que ele não possa se transformar em microplásticos atualmente encontrados no corpo humano.
Descubra como transformar insights de sustentabilidade em ação e dê os próximos passos para aproveitar o poder da IA generativa.
Obtenha uma visão interna sobre as tendências que moldam o mundo das empresas sustentáveis — e os insights que podem ajudar a gerar transformação.
Identifique o melhor software de gestão de desempenho de ativos (APM) para atender às suas necessidades.
A incorporação da sustentabilidade faz com que ela se torne um acelerador da transformação de negócios em comparação com a realidade de muitas organizações: um exercício de geração de relatórios ou contabilidade.
Comece hoje sua jornada para a sustentabilidade vinculando seu roteiro estratégico às operações diárias.
Utilize os serviços de consultoria em sustentabilidade da IBM para transformar em ação a ambição de sustentabilidade e se tornar uma empresa mais responsável e lucrativa.
Acelere sua jornada de sustentabilidade planejando um caminho sustentável e lucrativo com soluções e plataformas abertas e baseadas em IA, além do profundo conhecimento do setor da IBM.