À medida que as empresas de bens de consumo correm para incorporar a IA na previsão de demanda, preços, marketing, atendimento ao cliente e inovação de produtos, muitas estão descobrindo que a questão não é se podem lançar outro piloto com facilidade. A questão é se elas conseguem manter o controle assim que a IA começar a tomar, recomendar ou automatizar decisões em toda a empresa. É aí que entra a IA responsável.

Um conjunto crescente de evidências sugere que a governança é o que permite que a IA escale. De acordo com a nova pesquisa do IBM Institute for Business Value (IBV), as organizações que incorporam controle em suas arquiteturas de IA implementam 16 vezes mais agentes de IA, gastam quatro vezes menos e alcançam margens operacionais 18% maiores do que as que não o fazem. A descoberta reformula a IA responsável, deixando de ser uma função defensiva de gerenciamento de riscos e passando a ser uma alavanca central de desempenho. E a governança será cada vez mais importante: o Gartner, por exemplo, prevê que até 2027 a governança de IA e os recursos de IA responsável farão parte de 75% das plataformas de IA, tornando-as a principal área de concorrência.