Dos preços à personalização, a IA está se aproximando do consumidor, revelando se as empresas podem escalar com visibilidade, confiança e controle.
À medida que as empresas de bens de consumo correm para incorporar a IA na previsão de demanda, preços, marketing, atendimento ao cliente e inovação de produtos, muitas estão descobrindo que a questão não é se podem lançar outro piloto com facilidade. A questão é se elas conseguem manter o controle assim que a IA começar a tomar, recomendar ou automatizar decisões em toda a empresa. É aí que entra a IA responsável.
Um conjunto crescente de evidências sugere que a governança é o que permite que a IA escale. De acordo com a nova pesquisa do IBM Institute for Business Value (IBV), as organizações que incorporam controle em suas arquiteturas de IA implementam 16 vezes mais agentes de IA, gastam quatro vezes menos e alcançam margens operacionais 18% maiores do que as que não o fazem. A descoberta reformula a IA responsável, deixando de ser uma função defensiva de gerenciamento de riscos e passando a ser uma alavanca central de desempenho. E a governança será cada vez mais importante: o Gartner, por exemplo, prevê que até 2027 a governança de IA e os recursos de IA responsável farão parte de 75% das plataformas de IA, tornando-as a principal área de concorrência.
Para CEOs, CIOs, CTOs e diretores de IA, o debate sobre governança está mudando. Muitas organizações ainda tratam a governança como algo que pode ocorrer após a adoção: lançar os pilotos, comprovar a viabilidade dos casos de uso e adicionar controles mais tarde. Outras reagem ao risco desacelerando tudo em nome da segurança. Nenhuma das abordagens escala a IA de forma rápida e segura em toda a organização.
As empresas que estão na vanguarda estão tentando evitar esse dilema, incorporando regras sobre como os sistemas de IA funcionam desde o início, incluindo quais dados um agente pode acessar, quais ações ele pode tomar, quais evidências deve produzir e quando um humano deve intervir. Nesse modelo, a governança não é um comitê que faz avaliações da IA após o fato; é um sistema de confiança projetado em pipelines de dados, modelos, fluxos de trabalho e pontos de decisão.
Como afirmou Rudy Hagedorn, diretor da cadeia de valor baseada em dados do Consumer Goods Forum, liderado por CEOs, em entrevista ao IBM Think, a lacuna hoje é semelhante a permitir que alguém opere máquinas de grande porte sem certificação: “todos precisam de carteira de motorista. A IA também precisa de uma. Ainda não chegamos lá”.
Preencher a lacuna é especialmente urgente no setor de bens de consumo embalados (CPG), onde a IA está migrando rapidamente para áreas que moldam a confiança do consumidor: preços, reclamações, personalização, promoções, previsão de estoque e comunicação da marca. Uma recomendação errada ou um resultado não verificado pode se tornar um incidente de imagem para a marca. Um sistema de IA mal monitorado pode gerar preços incorretos, alegações enganosas ou personalização indevida no momento em que o consumidor está tomando uma decisão.
Phaedra Boinodiris, Global Leader for Trustworthy AI da IBM Consulting, afirmou ao IBM Think que muitas organizações ainda carecem do básico necessário para gerenciar esse risco. “Não é possível controlar o que não se consegue ver”, explicou ela, observando que as empresas precisam de visibilidade sobre seus inventários de IA, auditorias, exposição regulatória e comportamento do modelo. A governança, acrescentou, não pode parar na conformidade jurídica, pois “você pode ter uma IA que seja lícita, mas também ruim”.
À medida que as empresas migram da fase-piloto de IA generativa para sistemas de IA agêntica que podem agir de forma mais autônoma, o risco de algo dar errado se multiplica muito. Segundo Boinodiris, a IBM Research constatou que, embora 88% das organizações estejam experimentando a IA agêntica, 80% ainda carecem de governança fundamental para formas anteriores de IA. Essa defasagem, segundo ela, torna a alfabetização, a prestação de contas e a autoridade essenciais. “O trabalho de governança”, afirmou ela, “exige poder e um mandato com recursos dedicados. Não é uma atividade secundária”.
À medida que os agentes de IA começam a agir em nome de funcionários, clientes ou funções de negócios, o controle não pode mais ficar fora do sistema. Tem que fazer parte de como o sistema opera. Os líderes precisam saber não apenas o que uma ferramenta de IA está fazendo, mas se ela está atuando dentro dos limites aprovados e em tempo real.
A questão da governança não é apenas de reputação. É financeira. À medida que o uso de IA se espalha pelas unidades de negócios, os modelos, fornecedores, infraestrutura e tokens podem rapidamente se tornar uma nova forma de gasto invisível. A pesquisa do IBV aponta que 84% dos líderes de tecnologia ainda não implementaram totalmente a gestão financeira da IA, enquanto 85% não têm visibilidade completa dos gastos com IA em tempo real. Sem responsabilização, os custos da IA podem aumentar mesmo quando o valor comercial permanece incerto.
Ao mesmo tempo, muitas empresas estão ignorando uma restrição fundamental: a qualidade de dados, afirma Hagedorn. Como ele disse: “A IA se alimenta de dados — veja o que ela consome”. O que muitas organizações têm é “um monte de dados — não realmente interoperáveis”, muitas vezes fragmentados ao longo de décadas de sistemas e silos.
Isso cria um risco conhecido, com riscos mais altos. A questão de “dados ruins que geram resultados ruins” não é mais um problema interno: ela influencia diretamente a produção da IA em escala. Cada vez mais, as empresas estão explorando o uso da própria IA para limpar, padronizar e validar dados antes que eles sejam incorporados aos modelos, reconhecendo que “o uso responsável da IA tem a ver principalmente com o uso de dados”, explicou Hagedorn.
Por isso, a governança está cada vez mais ligada à escala. Os programas de IA muitas vezes empacam, não porque os líderes não têm ambição, mas porque não têm controles repetíveis, afirmou Boinodiris. Se cada caso de uso exigir um processo de aprovação personalizado, uma arquitetura personalizada e uma análise de risco personalizada, a IA fica presa em projetos-piloto. Mas, se as mesmas regras de controle forem incorporadas uma vez e reutilizadas em todos os sistemas, cada novo caso de uso poderá migrar mais rápido dentro dos limites conhecidos.
Elaine Parr, Vice President of Consumer Industries da IBM Consulting, afirmou que as organizações que estão progredindo são as que pensam além das provas de conceito isoladas. “Não é o que você está transformando com IA: é como você está fazendo isso”, disse ela. “A menos que você esteja pensando em revolução, a menos que você esteja pensando nesses benefícios de ordem superior, você sempre estará nesse tipo de frenesi iterativo de provas de conceito”.
Parr apontou o ressurgimento da responsabilidade sobre processos como uma maneira pela qual as grandes empresas estão tentando governar a transformação da IA. A antiga ideia de um responsável global pelos processos está se tornando, em suas palavras, mais como uma “responsabilidade global pelas atividades”, alguém que supervisiona tanto o processo quanto a plataforma, os dados, as habilidades e o modelo operacional que o envolvem.
Essa disciplina operacional é um terreno conhecido para os líderes de CPG. Essas empresas já gerenciam recalls de produtos, riscos de fornecedores, garantia de qualidade e auditorias regulatórias. A próxima etapa é aplicar o mesmo rigor à IA, com rastreamento de incidentes, classificação de gravidade, protocolos de intervenção em tempo real e clareza de responsabilidade quando os sistemas falham.
Alguns líderes do setor já estão caminhando nessa direção. Parr apontou a Nestlé como uma empresa de bens de consumo que tem sido “muito ponderada e intencional” em sua transformação. Ela destacou que a Nestlé discutiu publicamente sua estratégia de transformação Nestlé Fuel for Growth, que tem como meta gerar CHF 3 bilhões em benefícios até o final de 2027. Parr enquadrou a iniciativa não apenas como um programa de custos, mas como uma história de governança sobre transformação, mudança da força de trabalho e decisões sobre tecnologia.
No trabalho de IA que a IBM faz com seus clientes, a equipe trata a IA responsável como um facilitador, não um empecilho, afirmou Sophie Kuijt, Distinguished Engineer da IBM, ao IBM Think. Falando sobre a abordagem da IBM, ela disse que a governança é uma prioridade... “desde a concepção”, à medida que escala novas tecnologias e casos de uso. O objetivo, disse ela, é deixar claro desde o início que a inovação deve atender a princípios definidos. A governança “não é usada como empecilho” ou simplesmente como uma lista de verificação de conformidade, mas como “uma facilitadora” que gera transparência no início do processo.
Essa mudança reflete uma realidade operacional mais ampla: a governança não pode permanecer uma camada externa. Como Hagedorn descreveu, as empresas precisam cada vez mais “incorporar responsabilidade ética na infraestrutura”, incorporando proteções diretamente nos fluxos de trabalho e sistemas desde o início, em vez de aplicá-las por meio de prompts na porta de entrada e após a implementação.
Boinodiris alertou que simplesmente colocar um humano no processo não é suficiente se essa pessoa não entende o sistema de IA. Para usos de alto risco, os humanos precisam de observabilidade, proveniência dos dados, evidências e a capacidade de perguntar por que um sistema produziu um resultado. Sem isso, afirmou ela, a supervisão humana pode se tornar “lavagem de responsabilidade”.
A questão mais ampla da soberania é se as empresas conseguem comprovar o controle em tempo real: quem controla o sistema, como ele opera e se os controles se mantêm em relação a dados, IA, identidade e operações. Isso vai além de onde as cargas de trabalho são executadas. O que importa é se as evidências são contínuas, se a responsabilização é clara e se a governança está incorporada ao sistema em vez de ser reconstruída após um incidente.
Para as empresas de bens de consumo, o retorno não é uma IA mais lenta e segura. É uma IA mais rápida em que as empresas podem confiar.
A governança, quando bem feita, permite que os líderes implementem mais agentes, vejam os custos com clareza, interfiram quando os sistemas se desviam e escalem os casos de uso sem reinventar os controles a cada vez. Também ajuda a garantir que os dados subjacentes, o combustível do qual a IA depende, sejam limpos, interoperáveis e adequados à finalidade.
À medida que a IA se integra à cadeia de valor, os vencedores serão aqueles que transformarem o controle em velocidade e garantirem que sua IA, como qualquer outro sistema poderoso, tenha conquistado sua licença para operar.
Senior Partner, Consumer Products and Retail Industries Leader EMEA
Distinguished Engineer & CTO for IBM na Europa do Norte e Central
Líder global da IBM Consulting em IA confiável