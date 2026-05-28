Transformando a noite da luta em insight em tempo real

Explore os insights

O desafio

O UFC produz uma das experiências esportivas mais viscerais e rápidas do mundo. Todo evento gera enormes quantidades de dados de desempenho, confrontos históricos e estatísticas de lutadores.

Mas grande parte desses dados continuava subutilizada. Os fluxos de trabalho manuais de análise retardavam o caminho da informação bruta até o insight pronto para transmissão.

À medida que as expectativas da audiência por narrativas baseadas em dados cresceram, surgiu um claro desequilíbrio: as disputas estavam aumentando. A geração manual de insights não foi.

Logotipos do UFC e da IBM
700 milhões fãs acompanhando a ação Mais de 660 dos melhores lutadores do mundo Mais de 210 países exibindo conteúdo do UFC Mais de 40 eventos ao vivo todos os anos

O que está em jogo

Quando a ação supera a análise, a experiência dos fãs é prejudicada. Fluxos de trabalho trabalhosos deixam os analistas lidando com dados em vez de narrar a luta. Esse atraso faz os insights avançarem lentamente durante a competição ao vivo. E, quando os insights contextuais não conseguem acompanhar o ritmo, os fãs perdem o interesse, abrindo espaço para os maiores concorrentes do UFC.

O UFC precisava de uma maneira mais rápida e inteligente para transformar dados brutos em insights em tempo real.

Uma visão detalhada das luvas de luta durante o evento UFC 290
Ilustração 2D abstrata para divulgar a parceria entre a IBM e o UFC.

O plano de jogo

A organização fez uma parceria com a IBM para construir o UFC Insights Engine, uma plataforma impulsionada por IA que gera insights exclusivos e análises avançadas sob demanda. Ele também permite que os editores do UFC minerem uma enorme biblioteca de dados de lutas usando linguagem natural.

O resultado é uma mudança decisiva que transforma os dados brutos em edge estratégico e orientado por histórias.

O impacto

O UFC Insights Engine leva narrativas criativas e de alto impacto aos canais de transmissão e digitais, acelera o caminho dos dados aos insights e amplia de forma significativa a capacidade de produção de conteúdo.
Para os fãs

Os fãs passam a entender melhor os lutadores e os confrontos. Eles também recebem conteúdo mais rápido e dinâmico em todos os canais digitais.
Para as equipes

Os analistas passam muito menos tempo na preparação manual de dados. Eles finalmente podem se concentrar em narrativas estratégicas que elevam cada evento.
Para a marca

A marca agora opera em uma infraestrutura escalável criada para um engajamento contínuo dos fãs. Ela também fortalece sua vantagem competitiva em uma economia esportiva orientada por dados e em rápida evolução.
Conclusão

O UFC sempre vai prosperar com intensidade e espetáculo. Com análises impulsionadas por IA, a organização agora pode oferecer insights tão poderosos quanto as próprias lutas. Em um ambiente em tempo real, a demora é um risco, seja no mundo das lutas, no varejo ou no setor de seguros. O UFC mostra que escalar o desempenho sem escalar a interpretação gera atrito. Feche essa lacuna, e a velocidade vira estratégia, os insights viram vantagem.
3x aumento no  volume de insights 40% diminuição na consulta tempo de geração

Vista da diretoria executiva

À medida que a complexidade aumenta e os prazos diminuem, o risco assume formas diferentes na alta liderança. Esta série de personas revela as pressões por trás de cada função, o que está em jogo, os pontos cegos e as compensações que moldam decisões críticas. Preencha o formulário abaixo para acessar insights baseados na realidade da sua função.
Imagem de pessoas sentadas a uma mesa na base de uma escadaria

Vendo o risco com clareza de cada posição da diretoria executiva

Uma visão geral do Octógono durante o evento UFC 291
A clareza é a vantagem competitiva

Insights confiáveis, aplicação no mundo real e direcionamento claro moldados por perspectivas executivas, tudo em um só lugar. Explore conteúdo desenvolvido para líderes da alta liderança sobre IA agêntica, dados, modelos, automação, governança e segurança.

  1. Assine nosso boletim informativo
  2. Explore o Think Leadership