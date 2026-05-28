O UFC produz uma das experiências esportivas mais viscerais e rápidas do mundo. Todo evento gera enormes quantidades de dados de desempenho, confrontos históricos e estatísticas de lutadores.
Mas grande parte desses dados continuava subutilizada. Os fluxos de trabalho manuais de análise retardavam o caminho da informação bruta até o insight pronto para transmissão.
À medida que as expectativas da audiência por narrativas baseadas em dados cresceram, surgiu um claro desequilíbrio: as disputas estavam aumentando. A geração manual de insights não foi.
Quando a ação supera a análise, a experiência dos fãs é prejudicada. Fluxos de trabalho trabalhosos deixam os analistas lidando com dados em vez de narrar a luta. Esse atraso faz os insights avançarem lentamente durante a competição ao vivo. E, quando os insights contextuais não conseguem acompanhar o ritmo, os fãs perdem o interesse, abrindo espaço para os maiores concorrentes do UFC.
O UFC precisava de uma maneira mais rápida e inteligente para transformar dados brutos em insights em tempo real.
Grant Norris-Jones
Chefe de parcerias globais da TKO
Essa parceria com a IBM é um dos marcos mais significativos para o UFC e um divisor de águas na forma como os fãs vão vivenciar nosso esporte. ”
A organização fez uma parceria com a IBM para construir o UFC Insights Engine, uma plataforma impulsionada por IA que gera insights exclusivos e análises avançadas sob demanda. Ele também permite que os editores do UFC minerem uma enorme biblioteca de dados de lutas usando linguagem natural.
O resultado é uma mudança decisiva que transforma os dados brutos em edge estratégico e orientado por histórias.
O UFC Insights Engine leva narrativas criativas e de alto impacto aos canais de transmissão e digitais, acelera o caminho dos dados aos insights e amplia de forma significativa a capacidade de produção de conteúdo.
Os fãs passam a entender melhor os lutadores e os confrontos. Eles também recebem conteúdo mais rápido e dinâmico em todos os canais digitais.
Os analistas passam muito menos tempo na preparação manual de dados. Eles finalmente podem se concentrar em narrativas estratégicas que elevam cada evento.
A marca agora opera em uma infraestrutura escalável criada para um engajamento contínuo dos fãs. Ela também fortalece sua vantagem competitiva em uma economia esportiva orientada por dados e em rápida evolução.
O UFC sempre vai prosperar com intensidade e espetáculo. Com análises impulsionadas por IA, a organização agora pode oferecer insights tão poderosos quanto as próprias lutas. Em um ambiente em tempo real, a demora é um risco, seja no mundo das lutas, no varejo ou no setor de seguros. O UFC mostra que escalar o desempenho sem escalar a interpretação gera atrito. Feche essa lacuna, e a velocidade vira estratégia, os insights viram vantagem.
À medida que a complexidade aumenta e os prazos diminuem, o risco assume formas diferentes na alta liderança. Esta série de personas revela as pressões por trás de cada função, o que está em jogo, os pontos cegos e as compensações que moldam decisões críticas. Preencha o formulário abaixo para acessar insights baseados na realidade da sua função.