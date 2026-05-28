Quando a ação supera a análise, a experiência dos fãs é prejudicada. Fluxos de trabalho trabalhosos deixam os analistas lidando com dados em vez de narrar a luta. Esse atraso faz os insights avançarem lentamente durante a competição ao vivo. E, quando os insights contextuais não conseguem acompanhar o ritmo, os fãs perdem o interesse, abrindo espaço para os maiores concorrentes do UFC.



O UFC precisava de uma maneira mais rápida e inteligente para transformar dados brutos em insights em tempo real.