As “figuras ocultas” da IA: mulheres que moldam uma nova era de inovação ética

O fim de março marca a conclusão do Mês da História da Mulher. E apesar do aumento do foco nos problemas das mulheres e nas contribuições para a sociedade ao longo do mês, a conversa ficaria incompleta sem reconhecer o quão indispensável o sucesso das mulheres — passado e presente — tem sido no setor de tecnologia. Em particular, as mulheres estão liderando o caminho a cada dia para uma nova era de inovação global sem precedentes no campo da IA generativa.
No entanto, um artigo do New York Times publicado há alguns meses não incluiu em sua lista de pessoas com a maior contribuição no cenário atual de IA. O artigo recebeu críticas por refletir uma narrativa mais ampla que há muito minimizou as contribuições das mulheres na tecnologia. Essa narrativa diz que as contribuições das mulheres na IA e na tecnologia são periféricos; mas sabemos que isso não é verdade. Na verdade, elas são fundamentais para a inovação e o desenvolvimento contínuo dessa área.
As mulheres têm desafiado a noção ultrapassada de que o desenvolvimento de IA pertence exclusivamente àqueles que programam e constroem algoritmos — um campo que, embora mude, permanece significativamente dominado por homens — há anos. Muitos têm feito isso liderando a iniciativa de inovação de IA responsável, centrada na ética e na transparência, ao longo de toda a carreira.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Mulheres como Kay Firth Butterfield, a primeira Diretora de Ética de IA do mundo; Elham Tabassi do NIST, liderando iniciativas sobre padrões éticos de IA; Miriam Vogel, da EqualAI e NAIAC, em defesa da igualdade de IA; Paula Goldman, da Salesforce; e Navrina Singh, da Credo AI, que defendem o uso de IA responsável são apenas alguns dos muitos exemplos de mulheres que lideram esse espaço.
Outras figuras femininas proeminentes na tecnologia incluem Fei-Fei Li, do Instituto de IA Centrada no Homem de Stanford, conhecida por suas contribuições para o reconhecimento de imagens de IA e sua defesa do desenvolvimento inclusivo e ético de IA; Joy Buolamwini, fundadora da Liga da Justiça Algorítmica, destacando e mitigando vieses dentro de sistemas de IA; Lila Ibrahim da DeepMind, responsável pela estratégia operacional por trás de uma das principais organizações de pesquisa de IA do mundo; e Francesca Rossi, líder Global de Ética em IA da IBM, que está na vanguarda de lidar com questões críticas de governança de IA, ética, responsabilidade e inovação responsável.
Esses são apenas alguns dos muitos exemplos de mulheres que lideram esse campo. Além de ignorar as diversas perspectivas necessárias para uma inovação responsável, deixar as mulheres fora das conversas e da cobertura também deixa de reconhecer o papel vital da ética, da governança e da consideração das implicações sociais no desenvolvimento da IA. É hora de uma reavaliação crítica, uma que reconheça que a inovação é tanto sobre o seu impacto quanto sobre a invenção.
Em um estudo conduzido pelo IBM Institute for Business Value, Debra D'Agostino, Diretora Executiva de Thought Leadership na Oxford Economics, reforça a importância da liderança diversa na evolução da IA. Ela destaca como as mulheres não precisam ser especialistas em TI para liderar a inovação em IA. O estudo revelou que as mulheres já têm mais probabilidade do que os homens de usarem IA para gerar, editar e resumir conteúdo; e 40% afirmam que o uso da IA generativa resultou em resultados de mais de 10% de aumento na produtividade. Entender e antecipar como a IA pode aumentar melhor as necessidades e os recursos exclusivos de uma empresa ou equipe é tão crucial quanto trabalhar com as pessoas certas em TI para fazer isso acontecer, disse D'Agostino.
Com o Mês da História da Mulher chegando ao fim, é importante reconhecer como as contribuições das mulheres na IA não estão apenas abrindo caminho para uma tecnologia mais equitativa, mas também são cruciais para concretizar a possibilidade e enfrentar e mitigar as ameaças imediatas e de longo prazo riscos que a IA representa para a nossa sociedade. O trabalho deles está definindo os padrões de como nós, como comunidade global, abordamos a integração da IA em nossas vidas.
O futuro da IA está sendo escrito hoje, e as mulheres não têm apenas papéis secundários nessa narrativa: elas são personagens principais na história. Conforme avançamos, é importante lembrar que a verdadeira medida do avanço da IA vai além de seus recursos. Trata-se de como aproveitamos essa tecnologia para refletir nossos valores coletivos, lidar com nossos desafios compartilhados e criar um mundo onde a inovação beneficie toda a sociedade, não apenas os poucos privilegiados.
Aprenda sobre os principais benefícios adquiridos com a governança de IA automatizada para a IA generativa atual e os modelos tradicionais de aprendizado de máquina.
Conheça os novos desafios da IA generativa, a necessidade de governar modelos de IA e ML e as etapas para criar um framework de IA confiável, transparente e explicável.
Entenda a importância de estabelecer um processo de avaliação defensável e de categorizar consistentemente cada caso de uso no nível de risco apropriado.
Leia sobre a condução de práticas éticas e de conformidade com um portfólio de produtos de IA para modelos de IA generativa.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Governe modelos de IA generativa de qualquer lugar e implemente na nuvem ou no local com o IBM® watsonx.governance.
Veja como a governança de IA pode ajudar a aumentar a confiança dos seus funcionários na IA, acelerar a adoção e a inovação e melhorar a confiança dos clientes.
Prepare-se para a Lei de IA da UE e estabeleça uma abordagem de governança de IA responsável com a ajuda da IBM® Consulting.
Direcione, gerencie e monitore sua IA com um único portfólio para acelerar a IA responsável, transparente e explicável.