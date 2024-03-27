As “figuras ocultas” da IA: mulheres que moldam uma nova era de inovação ética

Mulheres como Kay Firth Butterfield, a primeira Diretora de Ética de IA do mundo; Elham Tabassi do NIST, liderando iniciativas sobre padrões éticos de IA; Miriam Vogel, da EqualAI e NAIAC, em defesa da igualdade de IA; Paula Goldman, da Salesforce; e Navrina Singh, da Credo AI, que defendem o uso de IA responsável são apenas alguns dos muitos exemplos de mulheres que lideram esse espaço.

Outras figuras femininas proeminentes na tecnologia incluem Fei-Fei Li, do Instituto de IA Centrada no Homem de Stanford, conhecida por suas contribuições para o reconhecimento de imagens de IA e sua defesa do desenvolvimento inclusivo e ético de IA; Joy Buolamwini, fundadora da Liga da Justiça Algorítmica, destacando e mitigando vieses dentro de sistemas de IA; Lila Ibrahim da DeepMind, responsável pela estratégia operacional por trás de uma das principais organizações de pesquisa de IA do mundo; e Francesca Rossi, líder Global de Ética em IA da IBM, que está na vanguarda de lidar com questões críticas de governança de IA, ética, responsabilidade e inovação responsável.

Esses são apenas alguns dos muitos exemplos de mulheres que lideram esse campo. Além de ignorar as diversas perspectivas necessárias para uma inovação responsável, deixar as mulheres fora das conversas e da cobertura também deixa de reconhecer o papel vital da ética, da governança e da consideração das implicações sociais no desenvolvimento da IA. É hora de uma reavaliação crítica, uma que reconheça que a inovação é tanto sobre o seu impacto quanto sobre a invenção.

Em um estudo conduzido pelo IBM Institute for Business Value, Debra D'Agostino, Diretora Executiva de Thought Leadership na Oxford Economics, reforça a importância da liderança diversa na evolução da IA. Ela destaca como as mulheres não precisam ser especialistas em TI para liderar a inovação em IA. O estudo revelou que as mulheres já têm mais probabilidade do que os homens de usarem IA para gerar, editar e resumir conteúdo; e 40% afirmam que o uso da IA generativa resultou em resultados de mais de 10% de aumento na produtividade. Entender e antecipar como a IA pode aumentar melhor as necessidades e os recursos exclusivos de uma empresa ou equipe é tão crucial quanto trabalhar com as pessoas certas em TI para fazer isso acontecer, disse D'Agostino.

Com o Mês da História da Mulher chegando ao fim, é importante reconhecer como as contribuições das mulheres na IA não estão apenas abrindo caminho para uma tecnologia mais equitativa, mas também são cruciais para concretizar a possibilidade e enfrentar e mitigar as ameaças imediatas e de longo prazo riscos que a IA representa para a nossa sociedade. O trabalho deles está definindo os padrões de como nós, como comunidade global, abordamos a integração da IA em nossas vidas.

O futuro da IA está sendo escrito hoje, e as mulheres não têm apenas papéis secundários nessa narrativa: elas são personagens principais na história. Conforme avançamos, é importante lembrar que a verdadeira medida do avanço da IA vai além de seus recursos. Trata-se de como aproveitamos essa tecnologia para refletir nossos valores coletivos, lidar com nossos desafios compartilhados e criar um mundo onde a inovação beneficie toda a sociedade, não apenas os poucos privilegiados.