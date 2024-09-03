A IA generativa pode não ser uma cura para tudo, mas é uma ferramenta poderosa no cinto. Considere o fluxo de trabalho agêntico, que se refere a uma abordagem de várias etapas para usar LLMs e agentes de IA para realizar tarefas. Esses agentes agem com um grau de independência e recursos de tomada de decisão, interagindo com dados, sistemas e, às vezes, pessoas, para concluir as tarefas atribuídas. Agentes especializados podem ser projetados para lidar com tarefas ou áreas de especialização específicas, trazendo conhecimento e experiência profundos que os LLMs podem não ter. Esses agentes podem utilizar dados mais especializados ou integrar algoritmos e modelos específicos do domínio.

Imagine uma empresa de telecomunicações onde um fluxo de trabalho agêntico orquestrado por um LLM gerencia com eficiência as consultas de suporte ao cliente. Quando um cliente envia uma solicitação, o LLM processa a consulta, categoriza o problema e aciona agentes específicos para lidar com várias tarefas. Por exemplo, um agente recupera os detalhes da conta do cliente e verifica as informações fornecidas, enquanto outro diagnostica o problema, como executar verificações na rede ou examinar discrepâncias de faturamento.

Quando o problema é identificado, um terceiro agente formula uma solução, seja redefinir o equipamento, oferecer um reembolso ou agendar uma visita técnica. Em seguida, o LLM auxilia um agente de comunicação a gerar uma resposta personalizada ao cliente, ajudando a garantir que a mensagem seja clara e consistente com a voz da marca da empresa. Depois de resolver o problema, um ciclo de feedback é iniciado, onde um agente coleta feedback dos clientes para determinar a satisfação. Se o cliente estiver insatisfeito, o LLM avalia o feedback e pode acionar outras ações de acompanhamento, como uma chamada de um agente humano.

Os LLMs, embora versáteis, podem ter dificuldades com tarefas que exigem profunda expertise em domínio ou conhecimento especializado, especialmente quando essas tarefas não entram nos dados de treinamento do LLM. Também são lentos e inadequados para tomar decisões em tempo real em ambientes dinâmicos. Por outro lado, os agentes podem operar de forma autônoma e proativa, em tempo real, usando algoritmos de tomada de decisão mais simples.

Os agentes, ao contrário dos grandes LLMs monolíticos, também podem ser projetados para aprender e se adaptar ao seu ambiente. Elas podem usar o aprendizado por reforço ou ciclos de feedback para melhorar o desempenho ao longo do tempo, ajustando estratégias com base no sucesso ou fracasso de tarefas anteriores. Os próprios fluxos de trabalho agênticos geram novos dados, que podem ser usados para treinamento adicional.

Este cenário destaca como um LLM é uma parte útil da resolução de um problema de negócios, mas não a solução completa. Essa é uma boa notícia, pois o LLM costuma ser a parte mais cara da cadeia de valor.