Vencendo na transformação digital e na nuvem por meio de uma abordagem híbrida por design

Hoje e no futuro, as empresas ganham e perdem com base em como adotam e implementam a tecnologia.
O aumento do trabalho virtual, da tecnologia artificial e da digitalização de muitos processos cria complexidades organizacionais. Além disso, o que as empresas fazem e o que vendem está se tornando cada vez mais digitalizado.
Um estudo do IBM Institute for Business Value descobriu que as 2.000 maiores organizações do mundo gerarão 40% da receita total por meio de produtos, serviços e experiências digitais até 2026. Isso leva muitas organizações a adotarem a transformação digital. E, no entanto, poucas dessas iniciativas até agora produziram dividendos. Um estudo da IBM de 2022 descobriu que 23% dos orçamentos de tecnologia das organizações são gastos em esforços que geram receita empresarial.
Além disso, outro relatório da IBM descobriu que 84% dos executivos indicaram que sua empresa tinha dificuldade em remover silos operacionais. Para aproveitar essa oportunidade, as equipes de liderança sênior devem estimular o apetite pela mudança, e as equipes de liderança técnica devem repensar a arquitetura necessária para ter sucesso em um ambiente em rápida mudança, o que pode criar uma série de desafios em cascata. Para ter sucesso, a simplicidade deve ser a meta.
A estratégia tecnológica é muito importante para continuar sendo um problema interno do departamento de TI. Deve se tornar uma iniciativa colaborativa promovida pela liderança sênior com uma missão clara compartilhada em toda a organização. Ela requer a metodologia certa: híbrida por design.
Muitas empresas reconhecem que seus ambientes de TI serão diversificados no longo prazo. Mas a maioria otimizou seus ambientes separadamente. Isso cria uma abordagem híbrida por padrão que leva à falta de uma base estratégica de TI, na qual os elementos necessários para gerenciar a nuvem permanecem em silos, conforme descrito pela Deloitte.
A estratégia híbrida por design coloca a interoperabilidade no centro de sua essência, por meio da integração vertical e horizontal inteligente e intencional de componentes de tecnologia. A estratégia híbrida por designse concentra em uma abordagem de plataforma que permite práticas comuns de inovação e operações. Reduz significativamente a complexidade do gerenciamento do ambiente híbrido e, ao mesmo tempo, melhora os ganhos dele.
Além disso, as empresas têm aumentado a adoção de abordagens tecnológicas, como engenharia de plataforma, que usa recursos de autoatendimento e operações de infraestrutura para melhorar a experiência e a produtividade dos desenvolvedores. A engenharia de plataforma costuma ser uma resposta à complexidade cada vez maior das arquiteturas de software modernas e dos ambientes de nuvem híbrida.
A inovação empresarial exige que as organizações implementem tecnologia onde quer que a empresa opere e precise dela, como uma nuvem, um data center, um local de edge ou um dispositivo. Para ter sucesso, é necessária uma coordenação estreita entre arquitetura técnica, operações, equipes e cultura.
A estratégia híbrida por design evita a heterogeneidade da implementação, que se transforma na heterogeneidade técnica e operacional que frequentemente vemos em soluções híbridas por padrão.
A realidade é que a execução em vários ambientes cria uma complexidade que abrange data centers, várias nuvens, stacks de tecnologia existentes e equipes. Mas migrar para a nuvem pública, especificamente, sem melhorar e otimizar a plataforma que gerencia esses ambientes também é uma receita para ineficiência e custos crescentes.
Os ambientes em silos dos híbridos por padrão não fazem nada para reduzir a complexidade da nuvem. O que as empresas obtêm é um aumento de custos e a minimização de qualquer impacto positivo que a nuvem possa ter sobre a organização. É o equivalente a um hotel instalar câmeras de segurança em todos os lugares, mas não estabelecer um centro de controle onde alguém possa monitorar todas de uma só vez.
A metodologia híbrida por design é a correta para todas as organizações, considerando a importância da transformação digital, a crescente dependência da nuvem e a iminente oportunidade inerente à inteligência artificial.
É por isso que a estratégia híbrida por design foi usada na transformação do CIO da IBM como cliente zero, o que levou a reduções significativas nos custos de hospedagem e no número de funcionários necessários para as operações da plataforma. Isso resultou em uma economia de 90% no custo de hospedagem, uma redução de 55% no número de funcionários de operações da plataforma e uma economia de US$ 200 milhões com o uso do pacote integrado do Apptio.
Uma análise da IBM Consulting de mais de 50 clientes descobriu que aqueles que incorporaram princípios híbridos por design tiveram um ROI de programas de TI três vezes maior ao longo de cinco anos, impulsionado principalmente pela consistência entre plataformas, processos e pessoas. Espera-se ainda que esse número seja amplificado pelo uso extensivo de IA generativa.
A IA generativa já demonstrou vários casos de uso valiosos na promoção da eficiência de códigos,na análise de dados de atendimento ao cliente e outros.
Quase todas as empresas de software estão adicionando a IA generativa ao seu conjunto de funcionalidades. Estamos no caminho certo para a IA generativa gerar trilhões de dólares em valor, de acordo com a McKinsey.
É claro que a IA generativa influencia os fluxos de trabalho diários de cada trabalhador do conhecimento. As empresas que veem isso como uma tecnologia de missão crítica estão cada vez mais interessadas em diversificar os fornecedores de IA generativa com os quais trabalham.
A empresa média usa pelo menos três modelos de base em suas stacks de IA, segundo a Menlo Ventures. O crescente amadurecimento dos modelos verticais relacionados a domínios específicos só vai aumentar a stack das empresas. Não vemos sinais de desaceleração ou mudança. Para aproveitar o movimento de IA generativa multimodelo, as empresas devem adotar a estratégia híbrida por design.
Algumas empresas já estão à frente de seus concorrentes na incorporação da estratégia híbrida por design. Cerca de 68% dos usuários de nuvem híbrida já estabeleceram políticas formais para toda a organização direcionando sua abordagem à IA generativa, de acordo com o IBM Institute for Business Value.
Mudanças tecnológicas e operacionais significativas só podem ocorrer quando a organização migra como uma só. A liderança executiva deve entender a abordagem híbrida por design e endossar as alterações na estratégia organizacional e nas funções e responsabilidades antes que qualquer trabalho significativo possa começar.
A jornada de nenhuma organização é igual porque cada organização começa em um lugar diferente. Determinar o ponto de partida, realizando a devida diligência sobre quais Tecnologias a Organização utiliza e quais políticas estão em vigor, ajuda a migrar o processo. Essa avaliação deve incluir infraestrutura locais, serviços de nuvem, sistemas legados e Tecnologias emergentes. O mapeamento da arquitetura existente e seus recursos ajuda a identificar lacunas no sistema que precisam ser corrigidas.
A estratégia híbrida por design exige planejamento e um pensamento estratégico profundo para funcionar bem. O CIO, junto com os stakeholders de negócios, deve articular uma visão clara para o estado futuro do ambiente híbrido. Tudo isso deve estar alinhado a objetivos de negócios mais amplos, como escalabilidade, segurança, eficiência de custos e agilidade.
Uma metodologia híbrida por design de sucesso melhora a segurança, aumenta a eficiência e reduz custos. Ela rege não apenas as mudanças de que a organização precisa fazer em sua stack e pessoal existentes, mas também nos investimentos futuros em recursos.
A melhor maneira de começar é realizar um ganho rápido para demonstrar o valor para o resto do negócio. O primeiro projeto bem-sucedido pode ajudar a organização a visualizar melhor o que é o sucesso e como uma migração para uma estratégia híbrida por design pode produzir dividendos significativos.
Agora que estabelecemos a importância da estratégia híbrida por design para aproveitar a IA generativa e outros aprimoramentos digitais, eis por que as organizações precisam repensar a forma como trabalham com outras organizações para executá-lo com sucesso.
Os provedores de tecnologia com os quais você escolhe trabalhar são parceiros importantes na sua busca para liberar a nuvem. Concentre-se em quem entende seu negócio, pode agregar valor e trabalhará com você, não para você, na criação das soluções certas. Isso é importante demais para reverter à antiga mentalidade de escolher qual fornecedor pode fornecer a solução de menor custo que funciona bem.
Trate essas empresas como parceiras, não fornecedoras. Integre-as às suas equipes e colabore para reduzir a complexidade do ambiente. Se forem tratadas apenas como fornecedoras de soluções, isso é tudo o que oferecem. Se tratadas como parceiras do ecossistema, trabalham lado a lado para resolver problemas, não para criar novos.
Uma maneira simples de estabelecer uma parceria verdadeira é combinar contratos de nível de serviço (SLAs) com objetivos compartilhados e resultados-chave (OKRs) que transcendam a manutenção do tempo de atividade. Isso cria uma vantagem compartilhada de incentivos em torno da verdadeira transformação de negócios. Qualquer parceiro que apenas se preocupe em fornecer tempo de atividade ou que recuse a responsabilidade por objetivos reais de negócios não é o parceiro adequado para esse importante projeto.
A chave para a estratégia híbrida por design é por meio da tecnologia de código aberto. A IBM sempre foi uma defensora do poder do código aberto, e é por isso que adquirimos a pioneira Red Hat em 2019. O código aberto produz várias vantagens importantes no gerenciamento do ambiente híbrido, ao mesmo tempo em que incentiva a flexibilidade, a escalabilidade e a inovação. O código aberto cria um framework que promove a colaboração entre equipes distribuídas, impulsionando ciclos de desenvolvimento mais rápidos.
A metodologia híbrida por design da IBM Consulting ajuda as organizações a migrar, modernizar e inovar com rapidez e baixo risco, ao mesmo tempo em que gera valor de negócios, produtividade e redução de custos em toda a nuvem. Nossa prática avançada e metodologia ajudam as empresas em sua jornada híbrida por design e servem como uma cura para os custos de nuvem em espiral, pois torna o cloud management mais eficiente e eficaz.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
