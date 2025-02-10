Vencendo na transformação digital e na nuvem por meio de uma abordagem híbrida por design

Muitas empresas reconhecem que seus ambientes de TI serão diversificados no longo prazo. Mas a maioria otimizou seus ambientes separadamente. Isso cria uma abordagem híbrida por padrão que leva à falta de uma base estratégica de TI, na qual os elementos necessários para gerenciar a nuvem permanecem em silos, conforme descrito pela Deloitte.

A estratégia híbrida por design coloca a interoperabilidade no centro de sua essência, por meio da integração vertical e horizontal inteligente e intencional de componentes de tecnologia. A estratégia híbrida por designse concentra em uma abordagem de plataforma que permite práticas comuns de inovação e operações. Reduz significativamente a complexidade do gerenciamento do ambiente híbrido e, ao mesmo tempo, melhora os ganhos dele.



Além disso, as empresas têm aumentado a adoção de abordagens tecnológicas, como engenharia de plataforma, que usa recursos de autoatendimento e operações de infraestrutura para melhorar a experiência e a produtividade dos desenvolvedores. A engenharia de plataforma costuma ser uma resposta à complexidade cada vez maior das arquiteturas de software modernas e dos ambientes de nuvem híbrida.

A inovação empresarial exige que as organizações implementem tecnologia onde quer que a empresa opere e precise dela, como uma nuvem, um data center, um local de edge ou um dispositivo. Para ter sucesso, é necessária uma coordenação estreita entre arquitetura técnica, operações, equipes e cultura.

A estratégia híbrida por design evita a heterogeneidade da implementação, que se transforma na heterogeneidade técnica e operacional que frequentemente vemos em soluções híbridas por padrão.

A realidade é que a execução em vários ambientes cria uma complexidade que abrange data centers, várias nuvens, stacks de tecnologia existentes e equipes. Mas migrar para a nuvem pública, especificamente, sem melhorar e otimizar a plataforma que gerencia esses ambientes também é uma receita para ineficiência e custos crescentes.



Os ambientes em silos dos híbridos por padrão não fazem nada para reduzir a complexidade da nuvem. O que as empresas obtêm é um aumento de custos e a minimização de qualquer impacto positivo que a nuvem possa ter sobre a organização. É o equivalente a um hotel instalar câmeras de segurança em todos os lugares, mas não estabelecer um centro de controle onde alguém possa monitorar todas de uma só vez.

A metodologia híbrida por design é a correta para todas as organizações, considerando a importância da transformação digital, a crescente dependência da nuvem e a iminente oportunidade inerente à inteligência artificial.

É por isso que a estratégia híbrida por design foi usada na transformação do CIO da IBM como cliente zero, o que levou a reduções significativas nos custos de hospedagem e no número de funcionários necessários para as operações da plataforma. Isso resultou em uma economia de 90% no custo de hospedagem, uma redução de 55% no número de funcionários de operações da plataforma e uma economia de US$ 200 milhões com o uso do pacote integrado do Apptio.

Uma análise da IBM Consulting de mais de 50 clientes descobriu que aqueles que incorporaram princípios híbridos por design tiveram um ROI de programas de TI três vezes maior ao longo de cinco anos, impulsionado principalmente pela consistência entre plataformas, processos e pessoas. Espera-se ainda que esse número seja amplificado pelo uso extensivo de IA generativa.

