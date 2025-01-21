Por que manter a limpeza dos dados é essencial para a cibersegurança

Os dados, em todas as suas formas, são um dos ativos mais críticos que uma empresa possui. Não apenas fornece às organizações informações críticas sobre seus sistemas e processos, mas também alimenta o crescimento e permite uma melhor tomada de decisão em todos os níveis.

No entanto, como qualquer outro equipamento da empresa, os dados podem se degradar com o tempo e se tornar menos valiosos se as organizações não tomarem cuidado. O que é ainda mais perigoso é que negligenciar a higiene de dados pode expor as organizações a uma série de ameaças de segurança e problemas de conformidade regulatória.