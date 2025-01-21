Análise de dados

Por que manter a limpeza dos dados é essencial para a cibersegurança

Os dados, em todas as suas formas, são um dos ativos mais críticos que uma empresa possui. Não apenas fornece às organizações informações críticas sobre seus sistemas e processos, mas também alimenta o crescimento e permite uma melhor tomada de decisão em todos os níveis.

No entanto, como qualquer outro equipamento da empresa, os dados podem se degradar com o tempo e se tornar menos valiosos se as organizações não tomarem cuidado. O que é ainda mais perigoso é que negligenciar a higiene de dados pode expor as organizações a uma série de ameaças de segurança e problemas de conformidade regulatória.

Entendendo a limpeza de dados

A limpeza de dados, também chamada de higiene de dados, é o processo de garantir que todos os dados organizacionais mantenham a precisão e a consistência, independentemente de onde estejam armazenados e como é utilizado. Para isso, as organizações precisam garantir que seus dados sejam verificados regularmente em relação a seis características principais:

  • Precisão: livre de erros
  • Integridade: sem valores ausentes ou registros incompletos
  • Consistência: mantém o formato em diferentes sistemas e plataformas
  • Validade: segue regras ou padrões predefinidos
  • Uniformidade: usa entradas de dados, medições e convenções de nomenclatura corretas em todos os conjuntos de dados
  • Pontualidade: atualização e relevância

Para gerenciar efetivamente cada um desses componentes, as organizações podem usar uma variedade de ferramentas e soluções de gerenciamento de dados. Esses sistemas automatizados aproveitam os processos de criação de perfis e limpeza de dados para ajudar a detectar anomalias à medida que elas aparecem e ajudar as organizações a resolvê-las.

Por que manter dados limpos é tão importante

Garantir que os dados organizacionais permaneçam livres de erros e possam ser uma fonte confiável de informações comerciais críticas é essencial para garantir a eficiência operacional e a resiliência. Considerando a quantidade de fontes digitais das quais a maioria das organizações depende atualmente, existem várias maneiras que as empresas podem perder de vista como seus dados são coletados, armazenados e acessados.

"Atualmente, as organizações enfrentam uma série de questões ao tentar manter a integridade de seus dados críticos", explica Evelyn Kim, diretora de programa da IBM Security. " Os dados estão crescendo exponencialmente em mais formatos e locais, fazendo com que as organizações percam visibilidade e controle sobre seus dados confidenciais. Vemos organizações lidando com dados ocultos (dados não descobertos ou desconhecidos) que representam riscos significativos. A IA generativa também apresenta novos riscos para os dados — tanto pela necessidade de ter dados suficientes para o uso da IA generativa quanto por garantir que os dados não sejam adulterados."

Riscos de segurança associados a dados não limpos

Embora a importância da integridade dos dados possa parecer limitada a ajudar a apoiar operações de negócios mais tranquilas, ela é, na verdade, um elemento essencial para garantir uma postura forte de cibersegurança . Veja a seguir alguns dos riscos inerentes à segurança que podem ocorrer se a boa higiene dos dados for negligenciada ao longo do tempo:

Ameaças à cibersegurança

Com a proliferação de dados, a classificação de dados, especialmente de dados sensíveis, é ainda mais crítica para a segurança. Compreender onde os dados sensíveis residem é um passo fundamental no monitoramento de armazenamento de dados e bancos de dados para prevenir violações e detectar ataques cibernéticos, reduzindo o impacto e os danos em redes críticas e sistemas conectados.

A eficácia das ferramentas e tecnologias de segurança modernas também depende de dados precisos. Sem estabelecer uma linha de base confiável para a atividade normal dos negócios, essas soluções de segurança perdem sua capacidade de identificar padrões suspeitos de usuários. Eles podem levar a falsos positivos e detecção inadequada de ameaças.

Falhas de conformidade

A limpeza dos dados desempenha um papel crucial para ajudar as organizações a atender aos vários requisitos regulatórios. "Setores altamente regulamentados tendem a ter preocupações significativas de gestão de dados e segurança. Normalmente vemos os setores de serviços financeiros, saúde, manufatura e utilitário/energia apoiando-se fortemente em investimentos em segurança de dados para ajudar em seus esforços de conformidade”, afirma Kim.

Sem dados precisos e completos de relatórios de conformidade, as organizações se expõem a violações significativas de conformidade e penalidades financeiras associadas. Isso também pode levar a repercussões legais de longo prazo que podem prejudicar a reputação de uma empresa e afetar a fidelidade do cliente.

Manutenção de um ambiente de dados limpo

A limpeza de dados não é algo que as organizações agendam ao longo do ano ou concluem como um projeto único. Isso exige um compromisso contínuo e a capacidade de integrar práticas de qualidade de dados em cada etapa do ciclo de vida dos dados. Desde a coleta e entrada inicial de dados até o armazenamento, processamento e análise, as organizações devem seguir várias etapas proativas de manutenção de dados, incluindo:

  • Estabelecer políticas claras de gestão de dados: as empresas devem estabelecer funções e responsabilidades claras em sua organização quando se trata de procedimentos de entrada, validação e atualização de dados. Isso também inclui seguir diretrizes rígidas de conformidade sobre como lidar adequadamente com dados dentro e fora do trânsito.

  • Investindo em soluções de qualidade de dados: as organizações devem realizar uma pesquisa e implementar ferramentas de última geração que forneçam atividades automatizadas de limpeza de dados em tempo real, enquanto lidam sistematicamente com processos de deduplicação e validação. Essas ferramentas ajudam a identificar e lidar com problemas de qualidade de dados de forma proativa, liberando tempo e recursos para as equipes internas.

  • Adotar uma cultura de segurança em primeiro lugar: estabelecer uma cultura empresarial que priorize a segurança de dados é essencial. Isso envolve iniciar sessões de treinamento para funcionários sobre a importância de seguir padrões rigorosos de gerenciamento de dados, bem como implementar controles de acesso rigorosos, criptografia de dados e soluções de monitoramento.

Mantenha a integridade de seus dados

Os dados são o que mantém as organizações modernas em funcionamento. No entanto, se você não tomar cuidado, o valor desse ativo diminuirá com o tempo, levando a uma série de consequências para os negócios. Ao priorizar a limpeza dos dados, as organizações podem descobrir o verdadeiro potencial de seus dados críticos, permitindo que tomem melhores decisões e criando mais resiliência em suas iniciativas de segurança e conformidade.