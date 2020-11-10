Por que investir em seus dados é agora mais importante do que nunca

A capacidade de agir com base em insights em tempo real nunca foi tão crítico quanto agora. Nos últimos seis meses, o relatório do IBM Institute for Business Value COVID-19 e o relatório Future of Business descobriram que 59% das empresas aceleraram a transformação digital – empresas que eram semidigitais pivotaram para se tornarem totalmente digitais, enquanto empresas já totalmente digitais expandido para novos casos de uso. Esta não é uma mudança de curto prazo ou um momento no tempo — a expectativa atual de um negócio digital totalmente baseado em dados é uma mudança permanente no ambiente de negócios.
A pandemia revelou novos casos de uso para emprego de dados e acelerou a transformação digital. Por exemplo, empresas e governos criaram dashboards de saúde da COVID-19 que contêm dados de várias fontes para tomar decisões críticas, como aquelas relacionadas ao rastreamento de contratos e ao retorno das pessoas ao trabalho. Algumas empresas mudaram para oferecer os mesmos insights relacionados a pandemias, baseados em dados, aos clientes, para permitir decisões de negócios inteligentes, tais como prever mudanças na demanda e proporcionar visibilidade sobre cadeias de suprimentos. À medida que a pandemia termina e o cenário de negócios migra para sua nova realidade, podemos prever investimentos maciços e contínuos das empresas em recursos de dados, análise de dados e IA.
Ao aproveitar "dados" como um ativo empresarial estratégico, as empresas podem acelerar ou expandir a transformação digital e também contribuir para altas receitas e crescimento dos negócios. Organizações de alto desempenho são 3x mais propensas do que outras a relatar dados e iniciativas de análises de dados que contribuíram com pelo menos 20% para o EBIT (de 2016 a 2019), de acordo com a McKinsey.
A arquitetura de dados existente não atende às grandes ambições das empresas de acelerar a inovação digital e a agilidade em um mundo pós-COVID. Uma estratégia de dados bem planejada para uma organização digital oferece oportunidades de transformação de negócios, redução de custos, melhor engajamento e máxima flexibilidade em um ambiente multinuvem.
Por exemplo, as empresas podem aproveitar dados corporativos para desenvolver inovações avançadas baseadas em IA usando processamento de linguagem natural (NLP), aprendizado de máquina (ML), deep learning, redes neurais, recursos de speech to text e text to speech. No entanto, as empresas precisam saber onde concentrar os esforços de curadoria de dados vitais. A IBM estima que 80% do esforço na implementação da IA envolve a preparação dos dados para o uso.
Ao longo da última década, o uso e os processos de dados evoluíram significativamente, tanto em termos de tecnologia quanto de casos de uso. Há dez anos, as empresas investiam pesadamente em grandes quantidades de data warehouse usando bancos de dados relacionais, o que limitava os casos de uso à análise de dados tradicional. Embora muitas empresas tenham começado a migrar para data lakes para fins de ciência de dados, os data warehouses continuaram sendo uma pedra angular.
Apesar dos investimentos significativos em dados empresariais, a maioria das organizações enfrenta dificuldades para integrar armazéns isolados e desatualizados ou data marts. As empresas também são incapazes de usar efetivamente grandes quantidades de dados semiestruturados e dados não estruturados não usados historicamente. De acordo com o IBM – Cognitive Enterprise Study, menos de quatro em cada 10 organizações (40%) integraram seus dados em toda a empresa, projetaram e implementaram uma arquitetura de dados em toda a empresa.
Uma arquitetura de dados moderna sustentada por uma abordagem de "plataforma de dados" ajuda a orquestrar grandes conjuntos de dados em um ambiente de nuvem híbrida. Essa abordagem permite o desenvolvimento de fluxos de trabalho automatizados, plataformas de negócios, experiências e escala o valor dos dados para acelerar iniciativas de IA.
A IBM trabalhou com uma grande empresa de saúde sediada nos EUA com um data warehouse legado caro para ajudar a empresa a reduzir suas despesas e aumentar o valor de seus dados. Nas primeiras seis semanas de trabalho com a IBM, a empresa transformou seu data warehouse em uma plataforma de dados capaz de executar 14 licenças de ciência de dados. Com atualmente quase mil modelos, a empresa melhorou o processo de administração de atendimento de saúde para clientes e membros, expandindo o uso de dados para além dos relatórios.
Uma arquitetura de dados moderna ajuda as empresas a criar dados limpos, confiáveis e praticáveis para atender às necessidades de agilidade, velocidade e inovação nos negócios no novo normal. Os benefícios incluem:
Enquanto os casos de uso de dados continuam a se expandir, as organizações devem considerar as seguintes áreas-chave para usar dados como um ativo empresarial.
Dados para plataformas de negócios – As plataformas de negócios de criação de mercado derrubam as barreiras entre empresas ou setores para conectar amplas categorias de produtos e serviços complementares de forma a tornar as experiências mais holísticas para os clientes e permitir um crescimento não linear. Conforme as empresas adotam estratégias de plataforma, elas precisam identificar o conjunto certo de dados proprietários e de parceiros e exigem recursos distintos para extrair valor dos dados. As empresas procuram orquestrar dados internos e externos gerados por parceiros e clientes do ecossistema para projetar plataformas de negócios e mercado que monetizem dados, expandam oportunidades de mercado e reinventem o posicionamento competitivo.
A IBM trabalhou com a Yara, uma empresa sediada na Noruega que produz nitrogênio para clientes globais, para projetar uma plataforma de agricultura digital usando o Digital Insights da IBM. Yara integra seus dados utilizando modelos preditivos para otimizar a propriedade por acre, considerando a localização, o clima e os prováveis padrões meteorológicos para aumentar o rendimento das culturas. Com a plataforma digital, a Yara pretende cobrir 7% de todas as terras aráveis em todo o mundo.
Dados para fluxos de trabalho – As empresas podem automatizar processos, capacitar sua força de trabalho, melhorar a experiência do cliente e aumentar a produtividade e a eficiência operacional, redesenhando fluxos de trabalho corporativos em fluxos de trabalho inteligentes. Fluxos de trabalho inteligentes são fluxos de trabalho automatizados baseados em IA e outras tecnologias exponenciais sustentadas por dados, que criam processos de front, middle e back-office mais econômicos e flexíveis. As organizações precisam aproveitar o conjunto certo de dados corporativos para ativar fluxos de trabalho inteligentes e automatizar processos. A IBM trabalha com clientes para oferecer Integração Digital para Fluxos de Trabalho Inteligentes (DI4IW), o primeiro do tipo nos setores a orquestrar dados armazenados em grandes aplicações, como SAP, Salesforce e Workday, por meio de uma API em tempo real. O DI4IW pode reduzir o tempo de desenvolvimento de fluxo de trabalho inteligente em 50% a 70%. Ao extrair dados de sistemas e construir inteligências, as empresas dão um passo fundamental na jornada de transformação digital.
Dados para experiência – Muitas empresas se concentram fortemente na melhoria da experiência do cliente. No entanto, as organizações também precisam evoluir e projetar casos de uso baseados na experiência (como aplicativos, assistentes de IA, etc.) usando dados em tempo real para elevar a experiência do cliente, funcionário e parceiro do ecossistema para uma experiência personalizada.
A IBM trabalhou com o Royal Bank of Scotland (agora NatWest Group) para criar uma plataforma inteligente, baseada em nuvem e impulsionada por IA, que agregava dados de hipotecas digitais em tempo real. Utilizando tanto dados internos de clientes quanto dados externos de políticas, o banco capacitou os funcionários da central de atendimento de hipotecas enquanto apoiavam os clientes durante todo o processo de compra de imóveis. Desde a implementação da ferramenta de suporte de hipotecas digitais, a RBS teve uma melhoria de 20% no NPS do cliente e uma redução de 10% na duração da chamada. Saiba mais aqui: https://www.ibm.com/br-pt/services/client-stories/rbs
As empresas que não investem em dados não apenas perderão os benefícios de usar dados, mas também correm o risco de perder clientes e participação de mercado. Embora os concorrentes dessas empresas provavelmente usem insights sobre a melhoria da experiência do cliente, os consumidores estão rapidamente ficando menos satisfeitos com organizações que não estão criando experiências personalizadas.
Há cinco anos, as organizações que passavam por transformações digitais estavam na edge da Tecnologia. Hoje, no entanto, ser um negócio digital é a expectativa, não um diferencial. Organizações com experiências digitais alcançarão crescimento, enquanto outros negócios ficam para trás rapidamente. Independentemente de onde as organizações estavam na jornada de transformação digital no início da pandemia, as empresas devem migrar rapidamente para esse novo modelo de operações e atendimento aos clientes, investindo em ferramentas que lhes permitam usar um de seus ativos mais importantes: seus dados.
