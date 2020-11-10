Por que investir em seus dados é agora mais importante do que nunca

A arquitetura de dados existente não atende às grandes ambições das empresas de acelerar a inovação digital e a agilidade em um mundo pós-COVID. Uma estratégia de dados bem planejada para uma organização digital oferece oportunidades de transformação de negócios, redução de custos, melhor engajamento e máxima flexibilidade em um ambiente multinuvem.

Por exemplo, as empresas podem aproveitar dados corporativos para desenvolver inovações avançadas baseadas em IA usando processamento de linguagem natural (NLP), aprendizado de máquina (ML), deep learning, redes neurais, recursos de speech to text e text to speech. No entanto, as empresas precisam saber onde concentrar os esforços de curadoria de dados vitais. A IBM estima que 80% do esforço na implementação da IA envolve a preparação dos dados para o uso.

Ao longo da última década, o uso e os processos de dados evoluíram significativamente, tanto em termos de tecnologia quanto de casos de uso. Há dez anos, as empresas investiam pesadamente em grandes quantidades de data warehouse usando bancos de dados relacionais, o que limitava os casos de uso à análise de dados tradicional. Embora muitas empresas tenham começado a migrar para data lakes para fins de ciência de dados, os data warehouses continuaram sendo uma pedra angular.

Apesar dos investimentos significativos em dados empresariais, a maioria das organizações enfrenta dificuldades para integrar armazéns isolados e desatualizados ou data marts. As empresas também são incapazes de usar efetivamente grandes quantidades de dados semiestruturados e dados não estruturados não usados historicamente. De acordo com o IBM – Cognitive Enterprise Study, menos de quatro em cada 10 organizações (40%) integraram seus dados em toda a empresa, projetaram e implementaram uma arquitetura de dados em toda a empresa.

Uma arquitetura de dados moderna sustentada por uma abordagem de "plataforma de dados" ajuda a orquestrar grandes conjuntos de dados em um ambiente de nuvem híbrida. Essa abordagem permite o desenvolvimento de fluxos de trabalho automatizados, plataformas de negócios, experiências e escala o valor dos dados para acelerar iniciativas de IA.

A IBM trabalhou com uma grande empresa de saúde sediada nos EUA com um data warehouse legado caro para ajudar a empresa a reduzir suas despesas e aumentar o valor de seus dados. Nas primeiras seis semanas de trabalho com a IBM, a empresa transformou seu data warehouse em uma plataforma de dados capaz de executar 14 licenças de ciência de dados. Com atualmente quase mil modelos, a empresa melhorou o processo de administração de atendimento de saúde para clientes e membros, expandindo o uso de dados para além dos relatórios.