Com novos modelos importantes sendo constantemente lançados na tabela de classificação de LLM, a corrida para melhorar o desempenho e a eficiência na camada de modelo continua. Empresas e startups estão lutando para acompanhar.
A IA não é mais um jogo de tamanho em que modelos maiores significam melhores resultados. Startups, como a Not Diamond, estão tornando a IA mais prática e difundida, desenvolvendo soluções econômicas que adotam a eficiência. Ao aproveitar uma estratégia aberta, multimodelo e adequada ao propósito, a tecnologia de IA pode escalar na produção e se tornar verdadeiramente transformadora. No entanto, continuamos vendo as empresas enfrentando dificuldades, pois enfrentam uma série de questões desafiadoras:
Estas são as perguntas que a IBM está ajudando os clientes a responder por meio de soluções inovadoras.
O futuro não é um modelo único e monolítico. É uma rede de modelos — modulares, eficientes e orquestrados de forma inteligente — impulsionando a produtividade e o crescimento.
Nenhum modelo é melhor em tudo: alguns são mais rápidos, mais baratos ou melhores para domínios e requisitos regulatórios específicos. A ideia de que um modelo gigante pode resolver todas as tarefas é cada vez mais impraticável à medida que as necessidades de desempenho, custo e conformidade divergem. Modelos de código aberto, como o LLaMA e o Mistral, estão ganhando força.
Enquanto isso, surgem modelos focados na empresa para casos de uso especializados, e as pressões regulatórias estão impulsionando a demanda por soberania e controle de dados. As empresas precisam de flexibilidade para se adaptarem à medida que o ecossistema evolui, seja para resumo, geração de código ou conformidade.
A solução não é escolher um único modelo, mas direcionar cada prompt para o modelo certo para a tarefa. O CEO da Not Diamond colocou isso de forma perfeita: o mundo já percebeu que uma rede de computadores é melhor do que um computador enorme. O mesmo vale para os modelos: uma rede de modelos superará um modelo grande.
A IBM vê a Not Diamond como a construção de uma infraestrutura essencial para o próximo capítulo da IA empresarial, que se alinha à nossa visão de ecossistemas de IA abertos, seguros e flexíveis. Assim como o Kubernetes tornou-se a camada de orquestração para aplicações nativas da nuvem, roteadores de modelos como a Not Diamond podem ser a espinha dorsal dos sistemas nativos de IA.
A Not Diamond está construindo uma plataforma que encaminha instantaneamente consultas entre modelos, adapta prompts de forma dinâmica e permite que as empresas adotem novos modelos sem atrasos, reescritas ou lock-in. Seu sistema de adaptação de prompts reescreve automaticamente os prompts para diferentes modelos, melhorando a exatidão em até 60% e reduzindo o tempo de engenharia de prompts de horas para minutos.
As equipes não precisam mais ajustar manualmente os prompts para cada novo modelo. A prompt adaptação pesquisa milhares de variações e implementa a solução mais eficiente e eficaz.
Junto com o roteamento de modelos, a plataforma da Not Diamond é um facilitador crítico de uma estratégia de IA adequada para o propósito: os melhores prompts para seus modelos e os melhores modelos para seus clientes, integrados sem dificuldades aos fluxos de trabalho.
A IBM tem orgulho de apoiar a Not Diamond enquanto construímos coletivamente uma estratégia multimodelo.
