Com novos modelos importantes sendo constantemente lançados na tabela de classificação de LLM, a corrida para melhorar o desempenho e a eficiência na camada de modelo continua. Empresas e startups estão lutando para acompanhar.

A IA não é mais um jogo de tamanho em que modelos maiores significam melhores resultados. Startups, como a Not Diamond, estão tornando a IA mais prática e difundida, desenvolvendo soluções econômicas que adotam a eficiência. Ao aproveitar uma estratégia aberta, multimodelo e adequada ao propósito, a tecnologia de IA pode escalar na produção e se tornar verdadeiramente transformadora. No entanto, continuamos vendo as empresas enfrentando dificuldades, pois enfrentam uma série de questões desafiadoras:

Qual modelo devo escolher para minha aplicação?

Quanto devo gastar?

Devo atualizar minha seleção de modelo existente?

Devo incorporar modelos de raciocínio?

Devo treinar com meus próprios dados?

Quais prompts funcionam melhor para minha bancada existente de modelos aprovados?

Estas são as perguntas que a IBM está ajudando os clientes a responder por meio de soluções inovadoras.

O futuro não é um modelo único e monolítico. É uma rede de modelos — modulares, eficientes e orquestrados de forma inteligente — impulsionando a produtividade e o crescimento.



Nenhum modelo é melhor em tudo: alguns são mais rápidos, mais baratos ou melhores para domínios e requisitos regulatórios específicos. A ideia de que um modelo gigante pode resolver todas as tarefas é cada vez mais impraticável à medida que as necessidades de desempenho, custo e conformidade divergem. Modelos de código aberto, como o LLaMA e o Mistral, estão ganhando força.

Enquanto isso, surgem modelos focados na empresa para casos de uso especializados, e as pressões regulatórias estão impulsionando a demanda por soberania e controle de dados. As empresas precisam de flexibilidade para se adaptarem à medida que o ecossistema evolui, seja para resumo, geração de código ou conformidade.

A solução não é escolher um único modelo, mas direcionar cada prompt para o modelo certo para a tarefa. O CEO da Not Diamond colocou isso de forma perfeita: o mundo já percebeu que uma rede de computadores é melhor do que um computador enorme. O mesmo vale para os modelos: uma rede de modelos superará um modelo grande.