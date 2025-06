Os líderes de Sourcing, Procurement e Vendor Management (SPVM) têm um trabalho substancial a fazer no que diz respeito à inclusão da governança responsável de IA em seus softwares e contratos. Um relatório recente do Gartner adverte que os líderes de SPVM que ignoram a necessidade de incorporar a governança de IA estão expondo sua organização a um risco significativo.

“A maioria dos contratos de software e serviços em nuvem não traz compromissos explícitos que responsabilizem os fornecedores por fornecer uma IA responsável, enquanto outros incluem isenções de responsabilidade que removem qualquer obrigação quanto a sistemas e resultados de IA irresponsáveis”, diz a Gartner.

Quando falo a grandes públicos e faço a pergunta Quem, dentro de uma organização, deve ser responsável pelos resultados responsáveis da IA? As três principais respostas que recebo são bastante preocupantes.

As três respostas mais comuns que recebo são: "ninguém", "não usamos IA" e "todos". Nenhuma dessas respostas está certa e todas são preocupantes.

A primeira — e mais comum — resposta, de que ninguém é responsável pelos resultados dos modelos de IA, é alarmante. Não há justificativa para isso. Aceitar uma realidade sem qualquer responsabilização em torno da IA não deve — e não pode — ser considerado aceitável.

A segunda resposta, “não usamos IA”, chega a ser risível, considerando que a IA já está embutida em muitos dos contratos de software corporativo que as organizações usam atualmente. Além disso, essa resposta revela que a organização não está rastreando o uso da IA em seu inventário ou, pior ainda, não está comunicando aos funcionários quais são os usos adequados — e inadequados — da IA. Isso representa um problema grave.

A terceira resposta, “a responsabilidade é de todos”, é pelo menos uma tentativa nobre. De fato, todas as pessoas que interagem com um modelo de IA ao longo de seu ciclo de vida têm certa responsabilidade. No entanto, se todos estão sendo considerados responsáveis pela governança, alguém é realmente considerado responsável pela governança? A governança da IA precisa ir além da ideia de que, se cada um cuidar de sua parte, tudo estará resolvido.