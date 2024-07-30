As equipes de segurança estão melhorando a detecção e resposta a incursões de violações, mas os invasores estão causando mais problemas nos resultados das organizações. O recente relatório do custo das violações de dados de 2024 da IBM constatou que o custo médio global de uma violação atingiu o recorde de US$ 4,88 milhões. Isso representa um aumento de 10% em relação a 2023 e o maior aumento desde a pandemia.

Embora o estudo observe que as organizações, em média, melhoraram seu tempo para identificar e conter violações, o aumento dos custos comerciais aumentou o custo médio global das violações. Entre os maiores contribuintes estavam custos de negócios perdidos, despesas de suporte ao cliente pós-violação (como configuração de help desks e serviços de monitoramento de crédito) e pagamento de multas regulatórias. Cerca de 70% das 604 organizações estudadas relataram que suas operações foram significativamente ou moderadamente interrompidas.

A nova pesquisa, conduzida de forma independente pelo Ponemon Institute e analisada pela IBM, estudou organizações violadas de 16 países e regiões e em 17 setores. Também incluiu entrevistas com 3.556 profissionais de segurança e negócios das organizações violadas. Em seu 19º ano, o relatório do custo das violações de dados apresenta insights praticáveis e pesquisas atualizadas, tornando-o um benchmark crítico para o setor.

Embora as descobertas do relatório sugiram que alguns danos decorrentes de uma violação sejam inevitáveis, elas também destacam várias áreas de risco com as quais as equipes de segurança podem e devem lidar. Por exemplo, as descobertas ressaltam a importância crescente da IA de segurança e das tecnologias de automação para mitigar os impactos de violações e reduzir os custos associados a essas violações.

Abaixo estão essas conclusões e várias outras do relatório do custo das violações de dados de 2024.