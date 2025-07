O primeiro é abordar esse espaço com “tremenda humildade”, pois os membros de uma organização chegam a ele com muito a aprender e a desaprender. O que Boinodiris quer dizer com desaprender é desaprender quem tem lugar à mesa durante essas conversas. A discussão sobre IA deve incluir indivíduos de várias disciplinas e com diferentes formações para construir a IA de maneira abrangente.

Isso significa que ter uma mentalidade de crescimento será essencial para fomentar uma IA responsável. Boinodiris acrescenta que as organizações precisam oferecer segurança psicológica e um espaço seguro para que as pessoas possam ter conversas que podem ser difíceis sobre o tema da IA.