O que a Lei de IA da UE já está mudando para as empresas

A União Europeia (UE) é o primeiro grande mercado a definir novas regras em torno da IA.

"O objetivo é transformar a UE em um hub global para IA confiável", de acordo com funcionários da UE.

A Lei de IA adota uma abordagem baseada em risco, o que significa que categoriza as aplicações de acordo com seu risco potencial aos direitos fundamentais e à segurança. Algumas das disposições mais importantes são: a proibição de certas práticas de IA consideradas como representando um risco inaceitável, padrões para o desenvolvimento e implementação de determinados sistemas de IA de alto risco e regras para modelos de IA de uso geral (GPAI). Os sistemas de IA que não se enquadram em uma das categorias de risco da Lei de IA da UE não estão sujeitos a requisitos estabelecidos pela lei (estes são frequentemente classificados como de "risco mínimo"), embora alguns possam precisar atender a obrigações de transparência e cumprir outras leis existentes.

"É uma forma de pragmatismo regulatório que visa adaptar as restrições ao nível de risco", diz Bruno Massot, vice-presidente, assistente do conselho geral e chefe do departamento jurídico da IBM na Europa.

De acordo com essas novas regras, certas aplicações de IA que ameaçam os direitos dos cidadãos serão proibidas. Isso inclui sistemas de categorização biométrica baseados em características sensíveis, coleta sem alvo de imagens faciais da internet ou imagens de câmeras de segurança para criar bancos de dados de reconhecimento facial, reconhecimento de emoções no ambiente de trabalho e escolas e policiamento preditivo.

A Lei de IA foi aprovada pelo Parlamento da UE em 22 de abril e pelos Estados-membros da UE em 21 de maio. Foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 12 de julho e entrou em vigor em 1º de agosto, com diferentes disposições da lei entrando em vigor em etapas.

A Lei de IA da UE seguirá um cronograma muito acelerado.

"Ela está chegando muito rapidamente, mas isso não é uma surpresa. Os rascunhos são conhecidos há muito tempo. Também é importante ser rápido, pois a tecnologia está avançando muito rapidamente", observa Massot.

No sexto mês, as proibições de práticas proibidas de IA entram em vigor. No nono mês, os códigos de prática passam a ser aplicáveis. No mês 12, as regras de IA de uso geral, incluindo governança, entram em vigor. Aos 24 meses, as regras para sistemas de IA de alto risco entrarão em vigor. Por fim, 36 meses após a entrada em vigor, serão aplicadas as regras dos sistemas de IA que sejam produtos ou componentes de segurança de produtos regulamentados por leis específicas da UE.

O não cumprimento da lei pode ter como resultados multas pesadas, de até 35 milhões de euros ou 7% do faturamento anual de uma empresa.