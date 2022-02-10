Devemos verificar o viés racial em nossos modelos de aprendizado de máquina

Como cientista de dados da IBM Consulting, tive a sorte de trabalhar em vários projetos para atender às várias necessidades dos clientes da IBM. Durante meu tempo na IBM, vi tecnologia ser aplicada a vários casos de uso que originalmente nunca teria considerado possíveis, e é por isso que fiquei entusiasmado em administrar a implementação da inteligência artificial para lidar com um dos problemas sociais mais insidiosos que enfrentamos hoje, a injustiça racial.
À medida que o movimento Black Lives Matter começou a permear todo o país e o mundo em 2020, eu imediatamente me perguntei se minha capacidade de resolver problemas para os clientes poderia ser aplicada a grandes questões sociais. Foi com essa ideia que decidi buscar oportunidades de me juntar à luta pela igualdade racial e encontrei uma comunidade interna da IBM trabalhando em projetos que seriam lançados por meio do Call for Code for Racial Justice.
Havia inúmeros projetos sendo incubados na IBM, mas me vi atraído por um em particular que procurava ter um viés tanto implícito quanto explícito. Esse projeto era o TakeTwo e se tornaria um dos sete projetos que foram lançados como um projeto externo de código aberto há pouco mais de um ano. O projeto TakeTwo usa o natural language understanding para ajudar a detectar e eliminar o viés racial, tanto o evidente quanto o sutil, em conteúdo escrito. Usar o TakeTwo para detectar frases e palavras que podem ser vistas como racialmente tendenciosas pode ajudar os criadores de conteúdo a mitigar proativamente o potencial viés enquanto escrevem. Ele permite que um criador de conteúdo verifique o conteúdo que criou antes de publicá-lo, atualmente por meio de um editor de texto online. Pense nisso como um Grammarly para detectar linguagem potencialmente racista. O TakeTwo foi projetado para aproveitar diretórios de termos inclusivos compilados por fontes confiáveis como a Inclusive Naming Initiative.
O TakeTwo não só me permitiu aplicar meu conhecimento especializado para melhorar o projeto, mas também me deu a oportunidade de olhar internamente para alguns dos vieses que eu posso ter, mas dos quais antes não estava ciente. Trabalhar no TakeTwo foi uma ótima maneira de trabalhar em uma missão que é importante para o mundo, ao mesmo tempo em que proporcionou uma chance de autorreflexão.
Veja a ação da solução:
Enquanto trabalhava no TakeTwo, ficou abundantemente claro que, embora a solução visasse detectar viés por meio do preenchimento e avaliação de grandes quantidades de dados, é importante reconhecer que os próprios dados podem conter viés implícito em si. Ao aproveitar a Tecnologia de inteligência artificial e tecnologias de código aberto como Python, FastAPI, JavaScript e CouchDB, a solução TakeTwo pode Continuar avaliando os dados que ingerem e detectar melhor quando existe viés dentro deles. Por exemplo, uma palavra ou frase que pode ser aceitável para uso nos Estados Unidos pode não ser aceitável no Japão; portanto, precisamos estar cientes disso da melhor maneira possível e fazer nossa solução funcionar de acordo. Como alguém que é apaixonado por ciência de dados, sei em primeira mão que nosso modelo é tão bom quanto os dados com que o alimentamos. Nesse contexto, uma coisa que aprendi ao trabalhar neste projeto é que precisamos de melhores conjuntos de dados que possam nos ajudar a treinar os modelos de aprendizado de máquina (ML) que sustentam esses sistemas. Os conjuntos de dados do Kaggle têm sido um ótimo ponto de partida para nós, mas se quisermos expandir o projeto para enfrentar o racismo onde quer que ele exista, precisaremos de dados mais diversificados.
Em uma nota relacionada, as habilidades necessárias em projetos como esses vão muito além da ciência de dados. Particularmente para esse projeto, foi importante aproveitar especialistas em linguística que possam ajudar a definir algumas das nuances culturais existentes na linguagem que um sistema como o TakeTwo precisa codificar ou ignorar. Somente trabalhando a interdisciplinaridade poderemos chegar a uma solução viável.
O valor que o ML e a IA trazem para aprimorar soluções como a TakeTwo é inspirador. Desde a contratação de funcionários até a aprovação para um empréstimo no banco, ML e IA estão permeando a forma como interagimos uns com os outros e podem ajudar a garantir a remoção do máximo de preconceito racial possível na tomada de decisões nos negócios. Como tecnólogos, temos uma responsabilidade distinta de produzir modelos que sejam honestos, imparciais e tenham um desempenho no mais alto nível possível, para que possamos confiar em sua saída.
Você pode conferir como a IBM está construindo uma IA melhor aqui. O TakeTwo continua fazendo avanços no desenvolvimento e fortalecimento de sua eficácia, e você pode contribuir para melhorar este projeto de código aberto. Confira o TakeTwo e todos os outros projetos do Call for Code for Racial Justice hoje mesmo!
Este post faz parte de uma série durante o Mês da História Negra, abordando a relação entre inteligência artificial e justiça social.
