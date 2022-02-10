Devemos verificar o viés racial em nossos modelos de aprendizado de máquina

Havia inúmeros projetos sendo incubados na IBM, mas me vi atraído por um em particular que procurava ter um viés tanto implícito quanto explícito. Esse projeto era o TakeTwo e se tornaria um dos sete projetos que foram lançados como um projeto externo de código aberto há pouco mais de um ano. O projeto TakeTwo usa o natural language understanding para ajudar a detectar e eliminar o viés racial, tanto o evidente quanto o sutil, em conteúdo escrito. Usar o TakeTwo para detectar frases e palavras que podem ser vistas como racialmente tendenciosas pode ajudar os criadores de conteúdo a mitigar proativamente o potencial viés enquanto escrevem. Ele permite que um criador de conteúdo verifique o conteúdo que criou antes de publicá-lo, atualmente por meio de um editor de texto online. Pense nisso como um Grammarly para detectar linguagem potencialmente racista. O TakeTwo foi projetado para aproveitar diretórios de termos inclusivos compilados por fontes confiáveis como a Inclusive Naming Initiative.

O TakeTwo não só me permitiu aplicar meu conhecimento especializado para melhorar o projeto, mas também me deu a oportunidade de olhar internamente para alguns dos vieses que eu posso ter, mas dos quais antes não estava ciente. Trabalhar no TakeTwo foi uma ótima maneira de trabalhar em uma missão que é importante para o mundo, ao mesmo tempo em que proporcionou uma chance de autorreflexão.

Veja a ação da solução: