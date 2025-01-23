Para os líderes de marketing, manter-se à frente em IA tornou-se um imperativo estratégico. A escala e o escopo das campanhas de marketing omnicanal personalizadas e a amplitude dos dados da empresa aos quais as equipes de marketing se baseiam em seu trabalho criam desafios que exigem a implementação da IA para ampliar o trabalho da equipe de marketing.
Conforme a IBM avança em inovação em IA generativa, possibilitando que seus clientes e parceiros escalarem o uso, sua abordagem é ser consistentemente seu próprio “cliente zero”. Isso permite que a organização se beneficie de sua própria inovação, proporciona uma compreensão mais profunda do impacto do produto e demonstra o valor das Tecnologias e serviços da IBM. Esse compromisso é especialmente evidente na equipe de Marketing, Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa da empresa.
A IBM está usando IA generativa não apenas para otimizar os processos atuais, mas também para expandir seus recursos futuros. A IBM entrevistou toda a sua organização de Marketing, Comunicações e Responsabilidade Social Corporativa para solicitar ideias sobre como poderia usar melhor a IA generativa. Entre seu interesse interno e iniciativas existentes, duas iniciativas específicas assumiram um foco específico: geração de ativos de marketing e busca unificada e grandes modelos de linguagem (LLMs) para capacidade de localização.
Muitas organizações acham difícil produzir ativos de marketing de alta qualidade em escala. Criar conteúdo que cumpra as diretrizes da marca, se adapte aos requisitos de conformidade e se conecte com várias audiências é um esforço pesado de Recursos que muitas vezes coloca enorme pressão sobre as equipes criativas. Por exemplo, designers podem passar horas adaptando uma única campanha em vários formatos de mídia. Da mesma forma, redatores muitas vezes lutam para personalizar mensagens para diversos segmentos de audiência, garantindo alinhamento com a voz da marca.
À medida que o cenário digital continua a evoluir, a demanda por marketing está aumentando devido a fatores como a crescente importância de experiências personalizadas dos clientes, a proliferação de canais digitais e o aumento da concorrência entre setores. As empresas estão sob pressão constante para interagir com os clientes de maneira significativa, o que muitas vezes exige um alto volume de conteúdo personalizado entregue com rapidez. Essa pressão limita a capacidade de se concentrar em trabalhos estratégicos e de alto valor. Esse desafio é uma clara oportunidade para inovação por meio da geração de ativos orientada por IA.
A criação de ativos exige tempo e esforço significativos para garantir o alinhamento com os padrões de marca, personalização e conformidade. Por esse motivo, a IA tem o potencial de ajudar redatores e designers em componentes não essenciais do trabalho, maximizando o impacto da experiência e das horas de trabalho.
O IBM Creative Assistant, desenvolvido com o IBM watsonx, usa o poder da IA generativa para impulsionar a criação de conteúdo de marketing. Com o Creative Assistant, você pode acessar um banco de dados abrangente de informações de produtos IBM diretamente na ferramenta. É um gerador de ativos de marketing versátil e inteligente impulsionado por IA. O Creative Assistant utiliza tecnologia de IA e modelos pré-aprovados pela IBM para ajudar a produzir ativos sofisticados e na marca em uma fração do tempo tradicionalmente necessário.
O IBM Creative Assistant já gerou mais de 4.000 ativos, e a empresa está buscando expandir ainda mais seus recursos.
Embora o IBM Creative Assistant produza conteúdo com eficiência, ele não tem recursos de prompt-to-image e geração de vídeo. A próxima etapa empolgante na geração de ativos não é simples de implementar. Embora existam modelos generativos para imagens e vídeos, garantir que a geração de ativos siga o design e a conformidade da marca da IBM é um desafio complexo. Os ativos da IBM devem seguir especificações rigorosas de design, legais e éticas.
Para lidar com isso, a IBM está considerando uma etapa intermediária: treinar modelos de IA para verificar as imagens quanto à conformidade da marca. Essa abordagem é mais fácil do que gerar imagens compatíveis com a marca a partir do zero e pode ser aplicada a imagens geradas por IA e de ação para garantir saídas aceitáveis de alta qualidade. O Creative Assistant já incorpora recursos semelhantes para texto, como conformidade jurídica, o que se mostrou muito mais simples de implementar.
Expandir esses recursos pode aumentar muito a eficiência e reduzir os custos. Com o tempo economizado, os IBMistas podem se concentrar em escrever briefs e orientar a visão criativa, enquanto a IA assume o trabalho pesado da criação de ativos. Essa mudança otimiza as horas de trabalho e garante que os designers possam ser mais inovadores e se concentrar em tarefas de alto valor, ampliando seu impacto.
Vários recursos específicos foram identificados como prioritários pela nossa equipe. A geração rápida de ativos de alta qualidade para uso interno e externo, aderindo aos padrões de marca e design da IBM, proporcionaria uma economia de tempo significativa, dado o volume de ativos que a IBM deve produzir. Além disso, a expansão para a geração automatizada de texto, vídeo e imagens apresenta oportunidades mais amplas de personalização para diferentes mercados e segmentos de clientes, produzindo conteúdo que ressoa de forma mais eficaz com os públicos-alvo.
O objetivo é permitir que a IA gere ativos com o mínimo de entradas do projetista, otimizando o processo criativo. No entanto, a implementação dessas iniciativas continua complexa, principalmente devido à escala da organização e aos requisitos legais para a tecnologia de IA. Ao adotar uma abordagem em fases e usar soluções intermediárias, como a verificação de conformidade da marca, a IBM está bem posicionada para enfrentar esses desafios e liberar a próxima onda de eficiência e inovação na geração de ativos.
Grandes organizações muitas vezes enfrentam dificuldades para unificar dados díspares entre sistemas e bancos de dados. Sistemas de recuperação de dados ineficientes levam a silos de equipes, desafios de escalabilidade e produtividade reduzida. Além disso, com sistemas fragmentados, a execução de tarefas exige experiência de domínio para localizar dados específicos. Esse requisito aumenta a curva de aprendizado para novas contratações e impede que os funcionários encontrem com eficiência as informações de que precisam.
Qualquer solução viável deve sintetizar dados dessas fontes sem exigir a migração no atacado dos próprios dados. Também deve manter a segurança e a confidencialidade, revelando os dados apropriados somente para o usuário autorizado apropriado.
Para lidar com esses desafios, a IBM desenvolveu um recurso de busca unificado nos últimos 18 meses, extraindo dados de diversas fontes, incluindo o Slack e repositórios internos. Os dados textuais são armazenados em bancos de dados de vetores, com modelos de IA em camadas para processamento, permitindo a pesquisa de texto livre de todas as fontes. As interfaces de programação de aplicativos (APIs) internas permitem que as equipes da IBM acessem os dados vetoriais brutos e o modelo. Essa funcionalidade já foi integrada às ferramentas de pesquisa internas, substituindo a antiga sintaxe de Lucena por consultas em texto livre e com reconhecimento do contexto. O resultado é uma experiência de pesquisa muito mais eficaz e intuitiva para os funcionários da IBM.
Uma característica principal desse sistema de pesquisa é que ele recebeu contexto sobre os funcionários que o consultam. Ao processar consultas, a IA considera a função, as permissões e a identidade do usuário, retornando apenas os dados que o indivíduo está autorizado a acessar. Esse mecanismo garante confidencialidade e conformidade com os controles de acesso interno e, ao mesmo tempo, fornece resultados altamente relevantes. É fundamental garantir o não retorno de dados confidenciais, portanto, é crucial implementar proteções de acesso com base na identidade do usuário.
A IBM está trabalhando para expandir esses recursos para incluir imagens e vídeos. Essa expansão requer tags textuais adequadas para os ativos visuais existentes, o que é crucial para a compreensão de uma IA sobre esses tipos de mídia. Embora o sistema de gestão de ativos da IBM armazene esses recursos digitais, muitos não são marcados corretamente. A IBM planeja usar a IA para autotags todos os recursos digitais para lidar com essa lacuna. Depois de concluir o processo de marcação, o modelo de pesquisa pode evoluir para um sistema multimodal capaz de retornar imagens, vídeos, texto e documentos de origem relevantes por meio de uma única consulta.
Esse sistema de pesquisa unificado pode melhorar drasticamente a eficiência, oferecendo aos funcionários acesso universal a informações essenciais, independentemente do formato. Pode também eliminar a necessidade de armazenar documentos em vários armazenamentos de vetores, otimizando a infraestrutura de dados da IBM. Além disso, outros produtos internos, como o Creative Assistant, podem integrar a pesquisa unificada como parte de sua oferta, em vez de criar e manter implementações separadas de tecnologia semelhante.
As inovações orientadas por IA continuarão transformando os fluxos de trabalho, permitindo que as equipes se concentrem em tarefas estratégicas e de alto valor, enquanto a IA cuida do trabalho pesado. A pesquisa unificada e os LLMs para capacidade de localização permitirão que os funcionários encontrem informações com facilidade, enquanto a geração avançada de imagens e conteúdo permitirá que as equipes criem ativos de alta qualidade e em conformidade com a marca como nunca antes. Ao integrar esses recursos, a IBM não apenas aprimora suas operações internas, mas também estabelece um benchmark para entregar valor transformador semelhante aos seus clientes, redefinindo como as organizações utilizam a IA para gerar impacto.
A IBM fez uma parceria com a Stern School of Business da NYU para implementar quatro consultores de MBA em um projeto de um semestre com o apoio do programa de aprendizado experimental da Stern. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman e Narissa Luasammy, da Stern, trabalharam em estreita colaboração com a equipe de Marketing, Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa da IBM para fornecer uma perspectiva externa sobre a organização. Os consultores da IBM realizaram uma pesquisa de dados de feedback de funcionários da IBM, conduziram entrevistas com líderes da IBM e usaram a própria plataforma watsonx da IBM para sintetizar as informações obtidas, culminando em um roteiro priorizado de IA para a Organização. Para ajudar a fechar a lacuna global de habilidades em IA, a IBM se comprometeu a treinar 2 milhões de aprendizes em IA até o fim de 2026. Por meio de colaborações como esta com a NYU Stern e cursos gratuitos da IBM SkillsBuild, estamos alcançando aprendizes do mundo todo.
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.