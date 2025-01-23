Grandes organizações muitas vezes enfrentam dificuldades para unificar dados díspares entre sistemas e bancos de dados. Sistemas de recuperação de dados ineficientes levam a silos de equipes, desafios de escalabilidade e produtividade reduzida. Além disso, com sistemas fragmentados, a execução de tarefas exige experiência de domínio para localizar dados específicos. Esse requisito aumenta a curva de aprendizado para novas contratações e impede que os funcionários encontrem com eficiência as informações de que precisam.

Qualquer solução viável deve sintetizar dados dessas fontes sem exigir a migração no atacado dos próprios dados. Também deve manter a segurança e a confidencialidade, revelando os dados apropriados somente para o usuário autorizado apropriado.

Para lidar com esses desafios, a IBM desenvolveu um recurso de busca unificado nos últimos 18 meses, extraindo dados de diversas fontes, incluindo o Slack e repositórios internos. Os dados textuais são armazenados em bancos de dados de vetores, com modelos de IA em camadas para processamento, permitindo a pesquisa de texto livre de todas as fontes. As interfaces de programação de aplicativos (APIs) internas permitem que as equipes da IBM acessem os dados vetoriais brutos e o modelo. Essa funcionalidade já foi integrada às ferramentas de pesquisa internas, substituindo a antiga sintaxe de Lucena por consultas em texto livre e com reconhecimento do contexto. O resultado é uma experiência de pesquisa muito mais eficaz e intuitiva para os funcionários da IBM.

Uma característica principal desse sistema de pesquisa é que ele recebeu contexto sobre os funcionários que o consultam. Ao processar consultas, a IA considera a função, as permissões e a identidade do usuário, retornando apenas os dados que o indivíduo está autorizado a acessar. Esse mecanismo garante confidencialidade e conformidade com os controles de acesso interno e, ao mesmo tempo, fornece resultados altamente relevantes. É fundamental garantir o não retorno de dados confidenciais, portanto, é crucial implementar proteções de acesso com base na identidade do usuário.

A IBM está trabalhando para expandir esses recursos para incluir imagens e vídeos. Essa expansão requer tags textuais adequadas para os ativos visuais existentes, o que é crucial para a compreensão de uma IA sobre esses tipos de mídia. Embora o sistema de gestão de ativos da IBM armazene esses recursos digitais, muitos não são marcados corretamente. A IBM planeja usar a IA para autotags todos os recursos digitais para lidar com essa lacuna. Depois de concluir o processo de marcação, o modelo de pesquisa pode evoluir para um sistema multimodal capaz de retornar imagens, vídeos, texto e documentos de origem relevantes por meio de uma única consulta.

Esse sistema de pesquisa unificado pode melhorar drasticamente a eficiência, oferecendo aos funcionários acesso universal a informações essenciais, independentemente do formato. Pode também eliminar a necessidade de armazenar documentos em vários armazenamentos de vetores, otimizando a infraestrutura de dados da IBM. Além disso, outros produtos internos, como o Creative Assistant, podem integrar a pesquisa unificada como parte de sua oferta, em vez de criar e manter implementações separadas de tecnologia semelhante.

As inovações orientadas por IA continuarão transformando os fluxos de trabalho, permitindo que as equipes se concentrem em tarefas estratégicas e de alto valor, enquanto a IA cuida do trabalho pesado. A pesquisa unificada e os LLMs para capacidade de localização permitirão que os funcionários encontrem informações com facilidade, enquanto a geração avançada de imagens e conteúdo permitirá que as equipes criem ativos de alta qualidade e em conformidade com a marca como nunca antes. Ao integrar esses recursos, a IBM não apenas aprimora suas operações internas, mas também estabelece um benchmark para entregar valor transformador semelhante aos seus clientes, redefinindo como as organizações utilizam a IA para gerar impacto.

A IBM fez uma parceria com a Stern School of Business da NYU para implementar quatro consultores de MBA em um projeto de um semestre com o apoio do programa de aprendizado experimental da Stern. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman e Narissa Luasammy, da Stern, trabalharam em estreita colaboração com a equipe de Marketing, Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa da IBM para fornecer uma perspectiva externa sobre a organização. Os consultores da IBM realizaram uma pesquisa de dados de feedback de funcionários da IBM, conduziram entrevistas com líderes da IBM e usaram a própria plataforma watsonx da IBM para sintetizar as informações obtidas, culminando em um roteiro priorizado de IA para a Organização. Para ajudar a fechar a lacuna global de habilidades em IA, a IBM se comprometeu a treinar 2 milhões de aprendizes em IA até o fim de 2026. Por meio de colaborações como esta com a NYU Stern e cursos gratuitos da IBM SkillsBuild, estamos alcançando aprendizes do mundo todo.