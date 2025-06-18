Liberando a expertise em mainframe com IA

8 minutos
Os sistemas de mainframe não vão desaparecer, mas a expertise necessária para mantê-los está se tornando cada vez mais difícil de encontrar. Os mainframes processam quase 70% das cargas de trabalho de TI de produção do mundo, em 28 setores e mais de 70 países. Ainda assim, o conhecimento especializado necessário para otimizar seu desempenho está se tornando cada vez mais escasso.
À medida que profissionais veteranos de mainframe se aposentam, uma lacuna crescente de conhecimento se forma. Embora os currículos modernos de ciência da computação tendam a enfatizar linguagens como Java e Python — agora suportadas em plataformas de mainframe como o IBM Z — o verdadeiro desafio está em um nível mais profundo.
A escassez de habilidades está centrada no entendimento da terminologia específica de mainframe, de conceitos centrais e de subsistemas complexos que diferem daqueles encontrados em ambientes de nuvem e distribuídos. Ainda assim, os orçamentos de treinamento corporativo frequentemente priorizam essas arquiteturas em detrimento dos conceitos e designs de mainframe.
O resultado? Um abismo cada vez maior entre a dependência contínua de mainframes e a base cada vez menor de profissionais que dominam o ambiente operacional único de sistemas como o IBM Z. Para líderes empresariais, essa carência ameaça tanto a continuidade operacional quanto a capacidade de inovação.
Aproveitar a inteligência artificial (IA) para preencher essa lacuna de habilidades surgiu como uma solução transformadora. A IA generativa, combinada com automação, pode simplificar a forma como programadores de sistemas, operadores e desenvolvedores adquirem conhecimento — além de aumentar a produtividade, a eficiência e a qualidade do trabalho, independentemente do nível de experiência.
Adotar essa abordagem pode ser um divisor de águas para muitos líderes globais. Isso é especialmente importante em setores como finanças, saúde, governo e varejo, em que os mainframes suportam operações de alto volume e alta criticidade, que exigem confiabilidade, segurança e escalabilidade.
A IA, em especial a IA generativa, oferece uma oportunidade única para tornar o conhecimento de mainframe mais acessível. Ao explorar o poder dos grandes modelos de linguagem (LLMs), da geração aumentada por recuperação (RAG) e de frameworks de automação, as organizações podem reduzir o tempo de aprendizado para novos profissionais. Além disso, essa abordagem permite que usuários experientes se concentrem em tarefas estratégicas que realmente geram valor para o negócio.
Como a IA pode contribuir para a educação e a produtividade em mainframes
Usuários iniciantes em mainframe frequentemente enfrentam curvas de aprendizado acentuadas e dificuldades em tarefas complexas. Imagine, por exemplo, um desenvolvedor que, após horas pesquisando documentação, ainda não tem certeza se encontrou a solução correta. Essa incerteza atrasa os fluxos de trabalho e o leva a buscar confirmação com um especialista (SME), já que até pequenos erros podem ter sérias consequências no ambiente de mainframe.
O que esse desenvolvedor precisa é de um mentor confiável e acessível — e é aqui que entra a IA. A IA conversacional fornece aos usuários uma interface em linguagem natural para acessar informações selecionadas e orientações passo a passo. Em vez de interromper especialistas com perguntas, os usuários podem interagir com um assistente baseado em IA para:
Com suporte de um framework de geração aumentada de recuperação (RAG), esses sistemas podem fornecer respostas fundamentadas e precisas, aproveitando fontes confiáveis de conhecimento. Esse método não apenas aumenta a confiabilidade das respostas, como também ajuda a mitigar riscos como a desinformação.
Algumas práticas recomendadas para implementar sistemas RAG incluem garantir que eles utilizem fontes de alta qualidade e específicas do domínio, além de manter a IA atualizada regularmente. Uma das principais vantagens do RAG é ajudar a evitar alucinações. Esses mecanismos de proteção ajudam a garantir que a IA permaneça um recurso confiável para aprendizado e suporte em mainframes.
Enquanto assistentes de IA ajudam usuários a aprender, a automação lhes dá poder de agir. Com fluxos de trabalho guiados, a automação permite que profissionais em início de carreira executem tarefas de forma eficaz, mesmo sem conhecimento prévio profundo.
Mas os benefícios da automação vão além dos iniciantes: profissionais experientes em mainframe também têm muito a ganhar. Considere, por exemplo, um programador de sistemas veterano diante da necessidade de configurar uma opção de segurança raramente utilizada. Embora ele tenha o conhecimento fundamental, é possível que tenham se passado anos desde a última vez em que realizou essa tarefa — exigindo um reforço sobre os passos, dependências e nuances do sistema.
Sem orientação adequada, esse processo pode se tornar demorado, causar atrasos em atualizações críticas e aumentar o risco de erros.
Ferramentas baseadas em automação e IA preenchem essa lacuna ao oferecer assistência passo a passo, automatizar fluxos de trabalho repetitivos e fornecer recomendações em tempo real, com base no contexto da IA conversacional. Essas ferramentas empoderam tanto desenvolvedores iniciantes enfrentando novos problemas quanto veteranos revisitando habilidades pouco utilizadas. Ao reduzir erros, melhorar a eficiência e minimizar a frustração, a automação permite que profissionais de mainframe se concentrem em iniciativas estratégicas e de alto valor.
Igualmente importante é a necessidade de que as soluções de automação consigam se integrar aos investimentos já existentes da organização. As empresas geralmente dependem de frameworks e tecnologias consolidadas de automação, como job control language (JCL), restructured extended executor (REXX) e Ansible, tendo investido fortemente nesses sistemas ao longo dos anos. Para maximizar o valor e garantir a adoção, a automação deve oferecer suporte a essas ferramentas fundamentais, proporcionando compatibilidade e integração sem dificuldades, em vez de exigir substituições caras.
As soluções de IA devem ser projetadas para atender às necessidades exclusivas de diferentes grupos de usuários, garantindo que cada grupo se beneficie de uma experiência personalizada que esteja alinhada a seus níveis de habilidade e objetivos. Por exemplo:
Criar assistentes específicos para cada função garante que a experiência com IA esteja alinhada às responsabilidades e ao nível de habilidade dos usuários. Esses assistentes desenvolvidos para um propósito específico respondem a perguntas e atendem a necessidades particulares de automação, permitindo que usuários concluam tarefas sem dificuldades e naveguem em processos complexos com uma experiência de IA conversacional envolvente.
Diferentes assistentes de IA podem ser projetados para atender às necessidades de vários perfis de usuários:
Esses assistentes aceleram o processo de integração, oferecendo respostas precisas a qualquer pergunta relacionada a mainframe. Em vez de fornecer diretamente habilidades de automação, eles entregam orientações passo a passo, permitindo que os novos contratados executem tarefas manualmente, adquiram experiência prática e desenvolvam familiaridade com mainframes.
Uma organização também pode desenvolver um assistente que inclua habilidades relacionadas a tarefas rotineiras, como adicionar usuários ou renovar certificados. Esses assistentes aumentam a produtividade, reduzem erros e diminuem a dependência de especialistas mais experientes.
Profissionais de TI com mais experiência podem se beneficiar de várias maneiras com um assistente avançado. Esse assistente pode ser usado para esclarecer dúvidas sobre novas versões de produtos e iniciar habilidades para gerenciar tarefas complexas. Um exemplo de tarefa desse tipo é a geração de relatórios para identificar níveis de manutenção ausentes em seus sistemas de mainframe antes de uma atualização para novos hardwares.
Ao acelerar esses processos, especialistas no assunto podem dedicar mais tempo a tarefas criativas, incluindo codificar sua experiência de domínio e melhores práticas em automações acessíveis, beneficiando outros usuários sem exigir treinamento extenso. Essa abordagem cria um verdadeiro legado baseado em sua experiência coletiva.
Ao desenvolver soluções de IA, simplificar os processos de desenvolvimento e manutenção é crítico. À medida que os sistemas de IA continuam a evoluir, eles devem oferecer suporte enquanto reduzem novas camadas de complexidade na implementação. Para alcançar esse objetivo, os sistemas de IA precisam ser intuitivos, interoperáveis com as ferramentas existentes e flexíveis o suficiente para se adaptar a diferentes casos de uso. Assim, os benefícios da automação tornam-se acessíveis e sustentáveis para todos os grupos de usuários.
Aqui estão algumas abordagens:
Plataformas de pouco código permitem que especialistas de domínio criem, modifiquem e publiquem ativos de automação sem grande conhecimento em programação. Esses ativos podem então ser incorporados a assistentes de IA, tornando-se disponíveis para uma base mais ampla de usuários.
Por exemplo, scripts de automação existentes em Ansible, JCL ou REXX podem ser transformados em habilidades reutilizáveis.
Um repositório centralizado garante que os ativos de automação sejam facilmente encontrados e reutilizados entre equipes. Esse método não apenas acelera a execução de tarefas, mas também promove o compartilhamento de conhecimento e a padronização.
Ao implementar soluções de IA para ambientes de mainframe, a escolha da arquitetura é crucial. Opções baseadas em nuvem podem reduzir custos de execução e simplificar a escalabilidade, mas podem enfrentar desafios de integração com sistemas de mainframe protegidos por firewalls. As implementações no local se alinham bem com os requisitos de segurança do mainframe, oferecendo recursos robustos de automação e integração direta. No entanto, essa abordagem geralmente exige um investimento inicial significativo em hardware de GPU e infraestrutura de TI.
Muitas organizações consideram a abordagem de nuvem híbrida a mais adequada, usando a nuvem para funções de conhecimento geral e a implementação no local para tarefas de automação seguras. O ponto central é alinhar a infraestrutura de suporte de IA com os requisitos de segurança da sua organização, os investimentos já feitos em mainframe e os objetivos de automação.
As soluções de IA para ambientes de mainframe oferecem um caminho promissor para organizações que precisam manter sistemas críticos enquanto a quantidade de profissionais especializados diminui. A IBM está tornando essa visão realidade com o IBM z17, seu mainframe de nova geração projetado para IA em escala corporativa.
Com recursos de IA integrados, impulsionados pelo processador Telum II e pelo novo acelerador de IA Spyre, o z17 permite inferência em tempo real diretamente no sistema. Ferramentas como o watsonx Code Assistant for Z e o watsonx Assistant for Z oferecem suporte inteligente para desenvolvedores e equipes de TI. Além disso, a integração com o IBM Z Operations Unite simplifica as operações com detecção e resolução de incidentes apoiadas por IA.
Projetadas tanto para profissionais experientes quanto para novos usuários da plataforma, essas ferramentas ajudam a reduzir a lacuna de habilidades, aumentar a produtividade e incentivar a inovação. Ao incorporar IA diretamente no mainframe, a IBM está democratizando o conhecimento de mainframe, transformando-o em um recurso renovável que garante valor contínuo no futuro.
