Liberando a expertise em mainframe com IA

Os sistemas de mainframe não vão desaparecer, mas a expertise necessária para mantê-los está se tornando cada vez mais difícil de encontrar. Os mainframes processam quase 70% das cargas de trabalho de TI de produção do mundo, em 28 setores e mais de 70 países. Ainda assim, o conhecimento especializado necessário para otimizar seu desempenho está se tornando cada vez mais escasso.

À medida que profissionais veteranos de mainframe se aposentam, uma lacuna crescente de conhecimento se forma. Embora os currículos modernos de ciência da computação tendam a enfatizar linguagens como Java e Python — agora suportadas em plataformas de mainframe como o IBM Z — o verdadeiro desafio está em um nível mais profundo.

A escassez de habilidades está centrada no entendimento da terminologia específica de mainframe, de conceitos centrais e de subsistemas complexos que diferem daqueles encontrados em ambientes de nuvem e distribuídos. Ainda assim, os orçamentos de treinamento corporativo frequentemente priorizam essas arquiteturas em detrimento dos conceitos e designs de mainframe.

O resultado? Um abismo cada vez maior entre a dependência contínua de mainframes e a base cada vez menor de profissionais que dominam o ambiente operacional único de sistemas como o IBM Z. Para líderes empresariais, essa carência ameaça tanto a continuidade operacional quanto a capacidade de inovação.