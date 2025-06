Evitar o lock-in com fornecedor é essencial para as empresas, e a IA de código aberto se encaixa naturalmente em um modelo híbrido de multinuvem. Essa abordagem permite que as empresas integrem modelos de IA proprietários, como o AWS SageMaker ou o Google Vertex AI, com modelos abertos como o Granite da IBM. A série de modelos Granite da IBM, disponibilizada como código aberto sob a licença Apache 2.0, foi projetada para integração em ambientes multinuvem híbridos, oferecendo às organizações mais liberdade e controle para implantar e gerenciar modelos de IA em diferentes plataformas.

“Qualquer recurso que permita gerenciar o modelo dentro da sua infraestrutura se alinha bem com o conceito de hybrid by design,” explica Varshney, “principalmente quando os sistemas já são projetados para operar sem dificuldade entre vários ambientes de nuvem e infraestruturas de TI locais desde o início.”

Essa infraestrutura concebida como híbrida garante que os modelos de IA possam se mover livremente entre as nuvens, permitindo que as empresas escolham o ambiente mais adequado às suas necessidades.