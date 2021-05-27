Empresas em todo o mundo estão percebendo que a criação de confiança na IA é fundamental para a adoção generalizada da tecnologia. Eles sabem que a confiança na IA e a capacidade de explicar decisões tomadas por meio de algoritmos de IA são cruciais para o sucesso de seus negócios do ponto de vista da marca. De acordo com o Global AI Adoption Index 2021, 86% dos profissionais de TI globais concordam que os consumidores são mais propensos a escolher os serviços de uma empresa que oferece transparência e um framework ético sobre como seus dados e modelos de IA são criados, gerenciados e usados.
Em última análise, os clientes têm maior confiança nos resultados por meio de soluções de IA confiáveis e enraizadas nas bases de dados governados e ferramentas e processos de IA, ética de IA e um ecossistema aberto e diversificado.
Dados governados e IA referem-se à tecnologia, ferramentas e processos que monitoram e mantêm a confiabilidade dos dados e soluções de IA. As empresas devem ser capazes de direcionar e monitorar sua IA para garantir que ela funcione conforme o pretendido e em conformidade com as regulamentações. Os dados governados e a tecnologia de IA da IBM são estruturados com base na aplicação de nossos princípios fundamentais para a IA ética: transparência, explicabilidade, imparcialidade, robustez e privacidade. Essas cinco áreas de foco são como definimos IA confiável.
Transparência reforça a confiança, e a melhor maneira de promover a transparência é por meio da divulgação. A transparência também é necessária para que uma solução de IA seja ética. Isso permite que a tecnologia de IA seja facilmente inspecionada e significa que os algoritmos usados em soluções de IA não estão ocultos ou impossíveis de serem observados mais de perto.
Embora a transparência ofereça uma visão da tecnologia de IA e dos algoritmos em uso, são necessárias explicações simples e diretas sobre como a IA é usada. As pessoas têm o direito de entender como a IA chegou a uma conclusão, especialmente quando essas conclusões afetam decisões sobre sua empregabilidade, seu crédito ou potencial. As explicações fornecidas precisam ser fáceis de entender.
A justiça em uma solução de IA significa a redução do viés humano e o tratamento equitativo de indivíduos e grupos de indivíduos. Uma solução de IA projetada para ser justa deve permanecer assim. O monitoramento e as proteções são críticos para evitar que o viés se infiltre na solução.
À medida que a IA continua a se tornar mais parte da experiência humana, ela também se torna mais vulnerável a ataques. Para ser considerada confiável, uma solução de IA deve ser robusta o suficiente para lidar com condições excepcionais de forma eficaz e minimizar o risco de segurança. A IA deve ser capaz de resistir a ataques e manter sua integridade quando estiver sob ataque.
Para ser confiável, a IA deve garantir a privacidade em todos os níveis, não somente dos dados brutos, mas dos insights obtidos a partir desses dados. Os dados pertencem aos seus criadores humanos, e a IA deve garantir privacidade com a mais alta integridade.
As ferramentas e práticas de dados governados e de IA devem estar firmemente enraizadas em uma base de princípios éticos. A IA aumenta os seres humanos, sua inteligência e seus comportamentos, e deve ser acessível a todos, não apenas a alguns poucos. Os dados e insights obtidos pela IA pertencem aos humanos que os criaram, e a IA ética mantém esse direito. A ética em IA também significa que a forma como as empresas usam esses dados na IA é transparente e explicável.
Soluções de IA confiável exigem mais do que uma base de ética e governança. Uma cultura de diversidade, inclusão e responsabilidade compartilhada, reforçada em um ecossistema aberto, é imperativa para construir e gerenciar a IA e, ao mesmo tempo, agregar valor real para os negócios e a sociedade. Isso pode exigir uma mudança cultural para que as equipes que criam soluções de IA sejam compostas por pessoas de diferentes origens e se assemelham à diversidade de gênero, racial e cultural das sociedades às quais essas soluções atendem.
Oferecendo ferramentas, conhecimento, educação e orientação, ajudamos as empresas a construir confiança em sua IA e nos resultados que ela gera.
Aprenda sobre os principais benefícios adquiridos com a governança de IA automatizada para a IA generativa atual e os modelos tradicionais de aprendizado de máquina.
Conheça os novos desafios da IA generativa, a necessidade de governar modelos de IA e ML e as etapas para criar um framework de IA confiável, transparente e explicável.
Entenda a importância de estabelecer um processo de avaliação defensável e de categorizar consistentemente cada caso de uso no nível de risco apropriado.
Leia sobre a condução de práticas éticas e de conformidade com um portfólio de produtos de IA para modelos de IA generativa.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Governe modelos de IA generativa de qualquer lugar e implemente na nuvem ou no local com o IBM® watsonx.governance.
Veja como a governança de IA pode ajudar a aumentar a confiança dos seus funcionários na IA, acelerar a adoção e a inovação e melhorar a confiança dos clientes.
Prepare-se para a Lei de IA da UE e estabeleça uma abordagem de governança de IA responsável com a ajuda da IBM® Consulting.
Direcione, gerencie e monitore sua IA com um único portfólio para acelerar a IA responsável, transparente e explicável.