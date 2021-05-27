Empresas em todo o mundo estão percebendo que a criação de confiança na IA é fundamental para a adoção generalizada da tecnologia. Eles sabem que a confiança na IA e a capacidade de explicar decisões tomadas por meio de algoritmos de IA são cruciais para o sucesso de seus negócios do ponto de vista da marca. De acordo com o Global AI Adoption Index 2021, 86% dos profissionais de TI globais concordam que os consumidores são mais propensos a escolher os serviços de uma empresa que oferece transparência e um framework ético sobre como seus dados e modelos de IA são criados, gerenciados e usados.

Em última análise, os clientes têm maior confiança nos resultados por meio de soluções de IA confiáveis e enraizadas nas bases de dados governados e ferramentas e processos de IA, ética de IA e um ecossistema aberto e diversificado.