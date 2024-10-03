Tendências: hardware recebe atualizações de IA em 2024

Há alguns anos, a IA geralmente dependia de hardwares que não eram explicitamente projetados para ela. Um exemplo são os processadores gráficos. As Graphics Processing Units (GPUs) da Nvidia são fundamentais na IA porque lidam com o processamento paralelo de forma eficiente, o que é necessário para aprendizado de máquina e deep learning. Seu design permite cálculos simultâneos, tornando-os mais eficazes do que as CPUs para treinamento e inferência de modelos de IA.

Outro tipo de hardware principal é o Field-Programmable Gate Array (FPGA) da Intel e outras empresas. Um FPGA é um circuito integrado (CI) que pode ser reprogramado várias vezes. Essa flexibilidade o torna ideal para tarefas de IA. FPGAs aceleram tarefas de deep learning e aprendizado de máquina. Eles oferecem opções de personalização de hardware que imitam o comportamento de GPUs ou ASICs.

Os FPGAs podem ser integrados a frameworks populares de IA, como TensorFlow e PyTorch, usando ferramentas como o Intel FPGA IA Suite e o toolkit OpenVINO.

Os FPGAs são usados nos setores automotivo, de saúde, entre outros. Eles são úteis em cenários de edge computing em que os recursos de IA devem ser implementados próximos à fonte de dados para tomadas de decisão mais rápidas e latência reduzida.

E ainda um outro tipo são os Application-Specific Integrated Circuits (ASICs). Um exemplo são as Tensor Processing Units (TPUs) do Google. As TPUs são ASICs personalizadas desenvolvidas pelo Google para acelerar as cargas de trabalho de aprendizado de máquina. São otimizadas para TensorFlow e amplamente utilizadas nos data centers do Google.