Principais formas de prestar um bom atendimento ao cliente

As empresas precisam migrar além das planilhas de chamadas e dos modelos e utilizar a IA para capacitar seus representantes de atendimento ao cliente a tomarem mais decisões durante as interações com os clientes. Um estudo do IBM Institute for Business Value (IBV) revelou que todos os entrevistados pretendiam utilizar a IA generativa no atendimento ao cliente, com mais de dois terços dos entrevistados já tendo começado a incorporá-la.

As equipes de atendimento ao cliente podem utilizar assistentes virtuais e outras ferramentas generativas de IA para melhorar o tempo de resposta e oferecer um melhor suporte ao cliente. Minimizar os tempos de espera do cliente e as chamadas de atendimento ao cliente que não terminam em uma solução é uma ótima maneira de produzir clientes satisfeitos.