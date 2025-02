O impacto da IA generativa na produtividade pode variar significativamente dependendo do nível de habilidade do funcionário que utiliza o sistema. Diante disso, é importante avaliar como a IA se comporta em diferentes níveis de expertise do usuário. Níveis de habilidade e expertise não devem ser vistos apenas pelo prisma da senioridade ou anos de experiência, mas sim pelas habilidades relevantes ou específicas necessárias para a implementação de uma tarefa em particular.

Em um estudo recente que avaliou um assistente de codificação, formamos duas equipes realizando a mesma tarefa com o auxílio de IA: uma com um nível de habilidade mais alto e outra com menos expertise. Encontramos uma variação significativa no nível de produtividade de cada grupo em comparação com o grupo de controle, sugerindo que a interação humano-máquina e a capacidade de se comunicar com o sistema de forma eficaz tiveram um grande impacto no retorno sobre o investimento da ferramenta.