Um recente relatório do custo das violações de dados da IBM revela uma estatística surpreendente: apenas 42% das empresas descobrem violações por meio de suas próprias equipes de segurança. Isso destaca um ponto cego significativo, especialmente quando se trata de parceiros e fornecedores externos.
Os riscos financeiros são enormes. Em média, uma violação de dados que afeta vários ambientes custa impressionantes US$4,88 milhões. Uma grande violação em um provedor de telecomunicações em janeiro de 2023 serviu como um lembrete dos riscos associados ao relacionamento com terceiros. Nesse caso, os invasores exploraram vulnerabilidades no acesso de um fornecedor terceirizado, expondo as informações pessoais de mais de 40 milhões de clientes.
Em 2022, 20% das violações de dados foram vinculadas a terceiros, contribuindo para perdas financeiras ainda maiores devido a danos à reputação e interrupções nos negócios. Agentes da ameaça geralmente visam fornecedores terceirizados devido às grandes quantidades de dados confidenciais que eles gerenciam. Gerenciar o risco de terceiros pode ser incrivelmente difícil devido à visibilidade limitada das práticas de segurança dos fornecedores.
Embora as empresas de cibersegurança possam realizar avaliações da postura de segurança dos possíveis parceiros sem o envolvimento direto deles, as organizações enfrentam obstáculos consideráveis para entender quem tem acesso a quais dados. Determinar quais fornecedores têm permissões de leitura ou gravação em informações confidenciais é uma tarefa complexa e demorada. Processos manuais e dados isolados muitas vezes atrapalham a avaliação eficaz de fornecedores.
O gerenciamento de postura de segurança de dados (DSPM) oferece uma abordagem proativa para reduzir os riscos de terceiros. Ao fornecer maior visibilidade do acesso e das permissões dos fornecedores, o DSPM permite que as equipes de segurança:
As violações de terceiros geralmente têm implicações significativas na conformidade. Uma das principais preocupações são os dados ocultos — dados que as organizações nem sabem que existem. Na verdade, 35% das violações envolvem dados ocultos, o que complica os esforços de rastreamento e proteção. A dispersão dos dados em vários ambientes, uma condição presente em 40% das violações, intensifica ainda mais esse desafio. Como resultado, as violações que envolvem dados ocultos são 16% mais caras e demoram mais para serem identificadas e contidas.
Para lidar com esses riscos de conformidade, mais organizações estão recorrendo a soluções de DSPM. Ao oferecer visibilidade contínua sobre o acesso a dados e o uso de dados, o DSPM auxilia as empresas a manterem a conformidade com regulamentações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (GDPR), a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA) e a Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). As ferramentas de DSPM permitem que as organizações identifiquem e corrijam de forma rápida e eficiente possíveis violações, particularmente aquelas decorrentes de violações de terceiros, ajudando a proteger dados confidenciais e cumprir as obrigações regulatórias.
Assuma o controle do acesso a dados de terceiros com o Guardium DSPM da IBM. Esta solução oferece funcionalidades exclusivas projetadas para lidar com as complexidades dos ambientes de nuvem modernos:
No mundo dos negócios em rápida evolução, o gerenciamento de riscos de terceiros não é opcional, é uma necessidade. Os custos financeiros e de reputação de uma violação são simplesmente altos demais para serem negligenciados.
O IBM Guardium DSPM oferece as ferramentas necessárias para recuperar o controle sobre riscos de terceiros. Ao oferecer visibilidade clara, simplificar avaliações e detectar vulnerabilidades de forma proativa, o IBM Guardium DSPM ajuda as organizações a proteger seus dados confidenciais e manter a confiança de seus clientes.