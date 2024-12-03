As violações de terceiros geralmente têm implicações significativas na conformidade. Uma das principais preocupações são os dados ocultos — dados que as organizações nem sabem que existem. Na verdade, 35% das violações envolvem dados ocultos, o que complica os esforços de rastreamento e proteção. A dispersão dos dados em vários ambientes, uma condição presente em 40% das violações, intensifica ainda mais esse desafio. Como resultado, as violações que envolvem dados ocultos são 16% mais caras e demoram mais para serem identificadas e contidas.

Para lidar com esses riscos de conformidade, mais organizações estão recorrendo a soluções de DSPM. Ao oferecer visibilidade contínua sobre o acesso a dados e o uso de dados, o DSPM auxilia as empresas a manterem a conformidade com regulamentações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (GDPR), a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA) e a Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). As ferramentas de DSPM permitem que as organizações identifiquem e corrijam de forma rápida e eficiente possíveis violações, particularmente aquelas decorrentes de violações de terceiros, ajudando a proteger dados confidenciais e cumprir as obrigações regulatórias.

Assuma o controle do acesso a dados de terceiros com o Guardium DSPM da IBM. Esta solução oferece funcionalidades exclusivas projetadas para lidar com as complexidades dos ambientes de nuvem modernos: