Uma escassez global de talentos, particularmente nos setores de tecnologia e sustentabilidade, significa que empresas lutam para reter os melhores profissionais. IA e automação estão transformando funções de trabalho enquanto aumentam as metas de produtividade. As expectativas dos funcionários estão em um nível sem precedentes, com 57% acreditando que, a menos que suas empresas façam mudanças sérias, seu burnout não vai melhorar.
Para preparar a força de trabalho do futuro, líderes de RH devem enfrentar esses desafios de frente. Recentemente, conversei com Kimberly Morick, líder global de tecnologia na IBM, sobre como o RH pode criar novos paradigmas dentro de suas organizações.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Tanto gerentes quanto funcionários estão enfrentando dificuldades para se adaptar a um ritmo global implacável. A combinação de trabalho remoto, a influência da IA no mundo dos negócios e a escassez mundial de talentos deixou os departamentos de RH em um ponto crítico, afirma Morick.
“Estamos vendo pressões orçamentárias em toda a organização. O RH, como centro operacional, está sentindo isso. Então, a questão passa a ser: como eles podem usar IA e automação para simplificar suas operações e recuperar parte desse custo?”
Em parte devido a essas pressões orçamentárias e a uma cultura de consolidação, diz Morick, “muito do trabalho de orientação e desenvolvimento passou a ser responsabilidade dos gerentes”. Atualmente, muitos gerentes, segundo ela, estão desempenhando duplas funções.
“Você é o gerente do dia a dia, mas também é o orientador. Espera-se que, à medida que os indivíduos cresçam dentro da organização, tornem-se orientadores eficazes. ”Esse tipo de progressão de carreira, segundo ela, não é necessariamente algo que os gerentes desejavam ou para o qual foram devidamente treinados. “Portanto, existe essa lacuna de liderança.”
“O RH precisa firmar posição e dizer: ‘Somos estratégicos e transformadores’”, afirma Morick. Como ela observa, a IA é tanto, ou até mais, uma iniciativa de RH quanto de TI. “Porque quero ampliar minha própria capacidade intelectual com os recursos da inteligência artificial. E isso não é um trabalho de TI.” Pensar estrategicamente dessa forma pode ser uma prática útil em um momento em que as empresas estão, em grande parte, refletindo sobre quais operações poderiam ser automatizadas, ela acrescenta.
Em um momento de orçamentos limitados e com empresas adotando novas tecnologias em ritmo acelerado, às vezes pode ser difícil manter o foco na experiência dos funcionários. Mas, segundo ela, é preciso trabalhar a cultura organizacional, porque os funcionários atuais são seus melhores defensores. Quando você investe em seus funcionários — oferecendo-lhes oportunidades estratégicas de carreira, orientação e acompanhamento — não apenas forma funcionários mais eficazes, como também melhora a capacidade da empresa de atrair os melhores talentos. O RH tem a capacidade de reverter a falta de orientação eficaz que levou à lacuna de liderança.
De acordo com Morick, é fundamental que os departamentos de RH concentrem-se nas seguintes quatro áreas para se tornarem preparados para IA e estabelecerem práticas transformacionais:
As organizações precisam ser intencionais e estratégicas na adoção de IA. As empresas devem alinhar estratégias de IA com os objetivos de RH. Por exemplo: aquisição de talentos, engajamento dos colaboradores e planejamento da força de trabalho. Sem objetivos organizacionais predefinidos, a empresa corre riscos de compliance e questões éticas. O RH também pode perder oportunidades de inovação e crescimento.
“Se você está tentando aumentar a adoção”, diz Morick, “talvez queira criar algo que permita aos trabalhadores trocarem seus turnos sem dificuldade.” Se um caso de negócios imediato para a IA aumentar radicalmente a eficiência, uma organização pode começar automatizando tarefas repetitivas e manuais. O ideal é que uma visão de IA equilibre experiência dos funcionários com ganhos de produtividade — melhorando as operações tanto da perspectiva organizacional quanto da perspectiva do funcionário.
Hoje, o RH exige um novo conjunto de competências: a capacidade de consultar ferramentas de IA de forma eficaz, a capacidade de limpar e organizar dados, como documentos de políticas, e a compreensão de conceitos como segurança e uso ético da IA.
Além disso, é necessário fomentar uma cultura de inovação em todo o departamento de RH, muitos dos quais podem estar utilizando os mesmos processos há anos. “A mentalidade ágil é definitivamente outro músculo a ser exercitado”, diz Morick. “Estamos vendo isso o tempo todo.” A fluência em IA permite que os profissionais de RH não apenas entendam como as ferramentas existentes funcionam, mas também identifiquem quais processos poderiam ser melhorados com a tecnologia.
“Incorporar a IA nas funções do dia a dia é responsabilidade de todos”, afirma Morick. As organizações de RH devem ser capazes de comunicar o propósito e o benefício da IA para reduzir a resistência.
Programas de conhecimento em IA e ciclos contínuos de aprendizado podem — e devem — ser conduzidos pelo RH: “Todos precisam assumir a responsabilidade e se perguntar: como vou me tornar mais eficaz no meu trabalho? Como vou entregar resultados mais rápidos e de maior valor para a organização com o meu trabalho?” De acordo com Morick, até mesmo empresas da Fortune 500 deveriam pensar em como operar um pouco mais como uma startup — recompensando a transparência e a agilidade para fomentar uma cultura de inovação.
Morick recomenda começar com pequenas iniciativas de IA e pré-definir métricas de sucesso. Dessa forma, tanto os departamentos de RH quanto a organização como um todo podem identificar e expandir os fluxos de trabalho mais promissores. Ela acredita que as empresas que conseguem escalar a IA com sucesso são aquelas que a tratam como um processo iterativo.
Navegar pela próxima geração do trabalho não é tarefa fácil, afirma Morick, mas é importante lembrar que mudança cultural e RH orientado por dados podem se complementar. “Tudo se resume à cultura”, diz ela. “Normalmente, a cultura começa no topo e se dissemina para baixo. Acho que os profissionais de RH precisam chegar até a alta liderança de suas organizações e dizer: existe um valor real em repensarmos a mentalidade. É preciso definir o tom para que as pessoas comecem a experimentar.”
"O CEO se beneficiará, porque você encontrará maneiras de reduzir custos e potencialmente encontrar maneiras de impulsionar novos canais de receita. E para fazer isso, é necessário mudar a cultura.”
Ouça para entender se os agentes virtuais podem substituir os humanos enquanto vão ganhando agilidade e precisão com a IA generativa.
Saiba como os CEOs estão utilizando a IA generativa e a modernização de aplicações para estimular a inovação e manter a competitividade.
Saiba por que, para atender à demanda dos clientes, os varejistas devem saber qual inventário está disponível.
Aumente a resiliência da sua empresa com soluções impulsionadas por IA para cadeia de suprimentos e gerenciamento inteligente de ativos.
Transforme suas operações empresariais com a IBM utilizando dados ricos e tecnologias de IA poderosas para integrar processos de otimização.
O IBM Cloud Pak for Business Automation é um conjunto modular de componentes de software integrados para gerenciamento e automação de operações.
Transforme suas operações de negócios com as soluções líderes do setor da IBM. Aumente a produtividade, a agilidade e a inovação por meio de fluxos de trabalho inteligentes e tecnologias de automação.