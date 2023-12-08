O veículo definido por software: a arquitetura por trás da próxima evolução do setor automotivo

A camada de infraestrutura

Essa camada inclui não somente o veículo, mas também o equipamento de telecomunicações, unidades de beira de estrada, sistemas de cidades inteligentes e componentes similares, bem como vários sistemas de back-end dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs). Esses elementos fazem parte de um processo cíclico em que os dados do veículo são usados para desenvolvimento, operação e serviços. Com base nos insights desses dados, um novo software é entregue aos veículos por meio de atualizações over-the-air.

A camada da plataforma de nuvem híbrida

Na abordagem da IBM, uma plataforma uniforme baseada em Linux e Kubernetes se estende do veículo até a edge do sistema de back-end. É compatível com o Red Hat Enterprise Linux e o Red Hat OpenShift, permitindo que o software seja distribuído de forma flexível na forma de contêineres de software, seguindo o princípio de "construa uma vez, implemente em qualquer lugar". O software pode ser desenvolvido e testado no back-end antes de ser facilmente implementado no veículo ou na infraestrutura. Tudo isso proporciona flexibilidade sem precedentes.

A padronização por meio da abstração do software de aplicação na forma de contêineres leva a melhor manutenção e portabilidade de software, resultando em maior produtividade do desenvolvedor. A abordagem de nuvem híbrida é complementada pelo IBM Edge Application Manager, permitindo que os OEMs escalarem e operem soluções de edge de forma autônoma, juntamente com a IBM Embedded Automotive Platform, um tempo de execução Java otimizado para uso no veículo.

A camada de IA e dados

Os modelos de IA há muito tempo desempenham um papel importante em funcionalidades de veículos como ADAS/AD. Alguns OEMs, como a Honda, usam a IA para gerenciamento de conhecimento para entregar automóveis mais seguros e personalizados. Com relação à operação de veículos, a IA é atualmente aplicada na cibersegurança para analisar eventos e incidentes de segurança recebidos, e na análise de dados telemáticos para obter insights sobre as experiências de condução.

Atualmente, a IA generativa pode melhorar muito o desenvolvimento e a operação de SDV gerando automaticamente artefatos como casos de teste, modelos de arquitetura e código-fonte de software. Isso exige um portfólio de produtos de IA, como o IBM WatsonX para gerenciar vários modelos de base otimizados para cada caso de uso, construir modelos de base personalizados com base em padrões proprietários do cliente e proteger os dados de engenharia contra a incorporação em modelos de base de código aberto públicos que os concorrentes possam explorar. Além disso, tecnologias como o IBM Distributed AI API permitem que os OEMs otimizem a implementação e o uso de modelos de IA em dispositivos de edge, como veículos.

A camada de segurança

Os OEMs estão adotando cada vez mais uma framework de zero trust para cibersegurança a fim de combater ameaças externas e internas no desenvolvimento, nas operações nos veículos e nos ambientes corporativos. Um elemento central na segurança do veículo é o Centro de Operações de Segurança do Veículo, onde o IBM QRadar Suite pode ser usado para detecção de ameaças e orquestração, automação e resposta de segurança.

Os OEMs também precisam criptografar mensagens dentro de um veículo e todas as outras comunicações que se estendem para além dele. Isso pode ser alcançado por meio do IBM Enterprise Key Management Foundation. Por fim, o IBM X-Force Red oferece ofertas específicas de testes automotivos.

A camada de produtos de IA

Uma plataforma de desenvolvimento moderna, como o IBM Engineering Lifecycle Management, permite que o setor automotivo pratique o desenvolvimento ágil de software em um ambiente moderno de CI/CD. Ele fornece engenharia de requisitos rastreáveis, engenharia de sistemas baseada em modelos e testes, facilitando a colaboração, gerenciando a complexidade do produto, aplicando insights baseados em dados e garantindo a conformidade. Além disso, a engenharia de IA, apoiada por portfólios como o watsonx, possibilita uma experiência do cliente. As soluções de gerenciamento de dados de engenharia ajudam os clientes a gerenciar os dados extensivos necessários para o desenvolvimento de condução autônoma, conforme ilustrado neste estudo de caso da Continental. Plataformas inteligentes, como o IBM Cloud Pak for Network Automation, permitem a automação e a orquestração de operações de rede, particularmente relevantes para as empresas de telecomunicações na infraestrutura. No back-end, o IBM Connected Vehicle Insight ajuda os fabricantes a criar seus casos de uso de veículos conectados.

Igualmente importante, os SDVs exigem muitas tecnologias especializadas de diferentes provedores, razão pela qual a colaboração no ecossistema desempenha um papel importante na arquitetura dos SDVs.

Em última análise, cada componente na arquitetura desempenha um papel bem definido para garantir a melhor experiência possível para condutores e passageiros de veículos, solidificando o SDV como a próxima evolução do setor automotivo.

