O veículo definido por software: a arquitetura por trás da próxima evolução do setor automotivo

Cada vez mais consumidores esperam que seus veículos ofereçam uma experiência não diferente da oferecida por outros dispositivos inteligentes. Eles buscam integração total em suas vidas digitais, desejando um veículo que possa gerenciar suas operações, adicionar funcionalidades e habilitar novos recursos principalmente ou inteiramente por meio de software.
De acordo com um relatório da GMI (link externo a ibm.com), espera-se que o mercado global de veículos definidos por software (SDV) alcance um CAGR de 22,1% entre 2023 e 2032. Esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda por funcionalidades avançadas nos veículos, regulamentações rigorosas de segurança veicular, maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento, além de navegação e conectividade aprimoradas. Mas o que exatamente define um SDV e qual é a base arquitetônica por trás do carro que proporciona conectividade, automação e personalização?
Em um SDV, o veículo serve como base tecnológica para futuras inovações, atuando como um centro de comando para coletar e organizar grandes volumes de dados, aplicando IA para obter insights e automatizar ações bem pensadas. O SDV separa o hardware do software, permitindo atualizações e upgrades, automação ou autonomia e conectividade constante. Ela interage com o ambiente, aprende e apoia modelos de negócios baseados em serviços. Simultaneamente, a eletrônica de bordo evolui de unidades de controle eletrônico individuais para computadores de alto desempenho com maior desempenho e integração simplificada.
Essa camada inclui não somente o veículo, mas também o equipamento de telecomunicações, unidades de beira de estrada, sistemas de cidades inteligentes e componentes similares, bem como vários sistemas de back-end dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs). Esses elementos fazem parte de um processo cíclico em que os dados do veículo são usados para desenvolvimento, operação e serviços. Com base nos insights desses dados, um novo software é entregue aos veículos por meio de atualizações over-the-air.
Na abordagem da IBM, uma plataforma uniforme baseada em Linux e Kubernetes se estende do veículo até a edge do sistema de back-end. É compatível com o Red Hat Enterprise Linux e o Red Hat OpenShift, permitindo que o software seja distribuído de forma flexível na forma de contêineres de software, seguindo o princípio de "construa uma vez, implemente em qualquer lugar". O software pode ser desenvolvido e testado no back-end antes de ser facilmente implementado no veículo ou na infraestrutura. Tudo isso proporciona flexibilidade sem precedentes.
A padronização por meio da abstração do software de aplicação na forma de contêineres leva a melhor manutenção e portabilidade de software, resultando em maior produtividade do desenvolvedor. A abordagem de nuvem híbrida é complementada pelo IBM Edge Application Manager, permitindo que os OEMs escalarem e operem soluções de edge de forma autônoma, juntamente com a IBM Embedded Automotive Platform, um tempo de execução Java otimizado para uso no veículo.
Os modelos de IA há muito tempo desempenham um papel importante em funcionalidades de veículos como ADAS/AD. Alguns OEMs, como a Honda, usam a IA para gerenciamento de conhecimento para entregar automóveis mais seguros e personalizados. Com relação à operação de veículos, a IA é atualmente aplicada na cibersegurança para analisar eventos e incidentes de segurança recebidos, e na análise de dados telemáticos para obter insights sobre as experiências de condução.
Atualmente, a IA generativa pode melhorar muito o desenvolvimento e a operação de SDV gerando automaticamente artefatos como casos de teste, modelos de arquitetura e código-fonte de software. Isso exige um portfólio de produtos de IA, como o IBM WatsonX para gerenciar vários modelos de base otimizados para cada caso de uso, construir modelos de base personalizados com base em padrões proprietários do cliente e proteger os dados de engenharia contra a incorporação em modelos de base de código aberto públicos que os concorrentes possam explorar. Além disso, tecnologias como o IBM Distributed AI API permitem que os OEMs otimizem a implementação e o uso de modelos de IA em dispositivos de edge, como veículos.
Os OEMs estão adotando cada vez mais uma framework de zero trust para cibersegurança a fim de combater ameaças externas e internas no desenvolvimento, nas operações nos veículos e nos ambientes corporativos. Um elemento central na segurança do veículo é o Centro de Operações de Segurança do Veículo, onde o IBM QRadar Suite pode ser usado para detecção de ameaças e orquestração, automação e resposta de segurança.
Os OEMs também precisam criptografar mensagens dentro de um veículo e todas as outras comunicações que se estendem para além dele. Isso pode ser alcançado por meio do IBM Enterprise Key Management Foundation. Por fim, o IBM X-Force Red oferece ofertas específicas de testes automotivos.
Uma plataforma de desenvolvimento moderna, como o IBM Engineering Lifecycle Management, permite que o setor automotivo pratique o desenvolvimento ágil de software em um ambiente moderno de CI/CD. Ele fornece engenharia de requisitos rastreáveis, engenharia de sistemas baseada em modelos e testes, facilitando a colaboração, gerenciando a complexidade do produto, aplicando insights baseados em dados e garantindo a conformidade. Além disso, a engenharia de IA, apoiada por portfólios como o watsonx, possibilita uma experiência do cliente. As soluções de gerenciamento de dados de engenharia ajudam os clientes a gerenciar os dados extensivos necessários para o desenvolvimento de condução autônoma, conforme ilustrado neste estudo de caso da Continental. Plataformas inteligentes, como o IBM Cloud Pak for Network Automation, permitem a automação e a orquestração de operações de rede, particularmente relevantes para as empresas de telecomunicações na infraestrutura. No back-end, o IBM Connected Vehicle Insight ajuda os fabricantes a criar seus casos de uso de veículos conectados.
Igualmente importante, os SDVs exigem muitas tecnologias especializadas de diferentes provedores, razão pela qual a colaboração no ecossistema desempenha um papel importante na arquitetura dos SDVs.
Em última análise, cada componente na arquitetura desempenha um papel bem definido para garantir a melhor experiência possível para condutores e passageiros de veículos, solidificando o SDV como a próxima evolução do setor automotivo.
