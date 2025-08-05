O ransomware como serviço (RaaS) surgiu como um modelo de negócios revolucionário, no qual os hackers combinam os recursos do ransomware tradicional com a acessibilidade dos serviços na nuvem. Essa medida os ajudou a transformar a extorsão digital sofisticada em uma economia baseada em assinaturas, disponível para quase qualquer pessoa com intenções maliciosas.

Historicamente, os ataques de ransomware foram realizados principalmente por agentes de ameaças tecnicamente habilidosos que escreveram seu próprio malware, distribuíram-no por meio de phishing ou por meio de kits de exploração e negociaram diretamente com a vítima. Porém, nesse modelo tradicional havia limitações, como escalabilidade limitada, exposição a riscos e a necessidade de um amplo conjunto de habilidades.

Então, o modelo RaaS entrou em cena. Nesse modelo, os desenvolvedores de ransomware criam ferramentas de malware robustas e as alugam para seus clientes ou afiliados, que realizam os ataques reais. Os desenvolvedores recebem 20% a 40% dos lucros, enquanto os afiliados ficam com o restante.

Isso tornou o cibercrime mais acessível, permitindo que pessoas com conjuntos de habilidades limitados realizassem ataques poderosos usando ferramentas avançadas.