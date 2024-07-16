O poder do mainframe e das aplicações nativas da nuvem

A modernização de mainframe refere-se ao processo de transformação de sistemas, aplicações e infraestrutura legados mainframe para alinhamento com a tecnologia moderna e padrões de negócios. Este processo libera o poder dos sistemas de mainframe, permitindo que as organizações utilizem seus investimentos existentes em tecnologia de mainframe e aproveitem os benefícios da modernização. Ao modernizar os sistemas de mainframe, a organização pode melhorar a agilidade, aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a experiência do cliente.

A modernização do mainframe capacita as organizações a aproveitar as tecnologias e ferramentas mais recentes, como computação em nuvem, inteligência artificial, aprendizado de máquina e DevOps, para impulsionar a inovação e o crescimento dos negócios. Os sistemas de mainframe modernizados podem, sem dificuldades, integrar-se com outros sistemas, aplicações e fontes de dados, possibilitando a criação de novos modelos de negócio e fluxos de receita.

Além disso, a modernização ajuda as organizações a enfrentar os desafios do envelhecimento da força de trabalho, reduzir o custo de manutenção e operações e melhorar o desempenho e a escalabilidade do sistema. Ao liberar o poder da modernização do mainframe, as organizações podem obter benefícios comerciais significativos, melhorar a competitividade e manter sua posição no mercado.

Migrar um sistema mainframe para uma plataforma diferente, como um sistema baseado na nuvem ou distribuído, pode ser um processo complexo e arriscado. A modernização, por outro lado, permite que as organizações retenham o valor de seus investimentos existentes em tecnologia de mainframe e, ao mesmo tempo, colham os benefícios da modernização.