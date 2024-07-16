O poder do mainframe e das aplicações nativas da nuvem

A modernização de mainframe refere-se ao processo de transformação de sistemas, aplicações e infraestrutura legados mainframe para alinhamento com a tecnologia moderna e padrões de negócios. Este processo libera o poder dos sistemas de mainframe, permitindo que as organizações utilizem seus investimentos existentes em tecnologia de mainframe e aproveitem os benefícios da modernização. Ao modernizar os sistemas de mainframe, a organização pode melhorar a agilidade, aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a experiência do cliente.
A modernização do mainframe capacita as organizações a aproveitar as tecnologias e ferramentas mais recentes, como computação em nuvem, inteligência artificial, aprendizado de máquina e DevOps, para impulsionar a inovação e o crescimento dos negócios. Os sistemas de mainframe modernizados podem, sem dificuldades, integrar-se com outros sistemas, aplicações e fontes de dados, possibilitando a criação de novos modelos de negócio e fluxos de receita.
Além disso, a modernização ajuda as organizações a enfrentar os desafios do envelhecimento da força de trabalho, reduzir o custo de manutenção e operações e melhorar o desempenho e a escalabilidade do sistema. Ao liberar o poder da modernização do mainframe, as organizações podem obter benefícios comerciais significativos, melhorar a competitividade e manter sua posição no mercado.
Migrar um sistema mainframe para uma plataforma diferente, como um sistema baseado na nuvem ou distribuído, pode ser um processo complexo e arriscado. A modernização, por outro lado, permite que as organizações retenham o valor de seus investimentos existentes em tecnologia de mainframe e, ao mesmo tempo, colham os benefícios da modernização.
Graças à parceria entre a IBM e a Microsoft, as organizações agora podem disponibilizar as funções de negócios e dados do mainframe para aplicações e serviços executados no Azure via (novas) APIs e, além disso, integrar-se a softwares empresariais populares e muito mais por meio do Azure Logic Apps.
O uso de APIs para modernizar um ambiente de mainframe pode trazer benefícios significativos para uma organização. Primeiro, permite a integração de tecnologias e ferramentas modernas com os sistemas de mainframe existentes. Assim, permite que a organização use os mais recentes avanços em tecnologia e melhore a eficiência e a eficácia de suas operações. As APIs podem ser usadas para integrar aplicações móveis, computação em nuvem e inteligência artificial com o mainframe, fornecendo uma solução mais abrangente e modernizada.
Além disso, as APIs podem ajudar a melhorar a experiência do usuário, permitindo o desenvolvimento de interfaces amigáveis e painéis que fornecem acesso em tempo real a dados e serviços de mainframe, melhorando a produtividade e os recursos de tomada de decisão. Essas APIs, que podem ser criadas usando o IBM z/OS Connect, podem ser integradas ao Azure API Management. O Azure API Management é um serviço totalmente gerenciado que ajuda as organizações a publicar, proteger e gerenciar APIs para seus aplicativos. Ele fornece um conjunto abrangente de ferramentas e recursos para criar, monitorar e controlar o ciclo de vida das APIs.
Essas APIs podem ser usadas para criar aplicativos móveis ou web usando a Microsoft Power Platform. A Microsoft Power Platform Power Apps é uma opção de pouco código ou no-code para criar uma interface de usuário baseada na Web que se conecta aos serviços desenvolvidos mencionados anteriormente.
O Azure Logic Apps oferece outra maneira para os desenvolvedores modernizarem aplicações de mainframe, incluindo integração com um software empresarial popular, processamento em tempo real, recursos de aprendizado de máquina e economia. Ele permite que os desenvolvedores automatizem tarefas e fluxos de trabalho repetitivos, liberando os recursos de mainframe para tarefas mais críticas e melhorando a eficiência geral.
Oferecer promoções personalizadas que atraiam clientes e diferenciem a empresa do mercado é um objetivo fundamental para a maioria dos negócios. Cada vez mais, isso exige troca de informações em tempo real entre as aplicações de negócios principais em execução no mainframe e as aplicações de front-end digitais em execução no Microsoft Azure. Tudo isso sem interromper as aplicações de negócios principais e os acordos de nível de serviço (SLAs) associados.
Com o IBM® Z Digital Integration Hub, os desenvolvedores podem consolidar e selecionar as informações armazenadas no mainframe. Em vez de migrar todos os dados brutos originados das muitas aplicações principais e fontes de dados relacionadas para a nuvem, eles podem usar tecnologias otimizadas para mainframe. Essas tecnologias podem se comunicar e armazenar essas informações selecionadas/agregadas na memória e apresentar essas informações por meio de várias interfaces baseadas em padrões, inclusive por meio de mecanismos baseados em eventos, como o Kafka, ou APIs baseadas em padrões abertos.
O IBM Z Digital Integration Hub pode ser configurado em uma abordagem baseada em eventos para compartilhar proativamente informações selecionadas via Kafka para os fluxos de eventos do Microsoft Fabric. À medida que novas transações de interesse são processadas no Sistema de Registro, as notificações de conta podem ser processadas por meio desses fluxos de eventos. Isso pode então acionar os fluxos do Data Activator para emitir a notificação para as aplicações e consumidores subsequentes. A combinação dos recursos do Microsoft Fabric e do IBM zDIH permite que os clientes desenvolvam rapidamente novas soluções usando informações reais do IBM Z praticamente em tempo real.
Os líderes de TI têm a tarefa de integrar e estender os recursos de mainframe para impulsionar a agilidade e a inovação nos negócios. Na verdade, quatro em cada cinco organizações acreditam que precisam modernizar rapidamente as aplicações baseadas em mainframe para acompanhar a concorrência. No entanto, o desafio está em encontrar a melhor abordagem para a modernização de aplicações, aquela que ofereça o melhor ROI.
A IBM Consulting pode ajudar você a projetar uma estratégia de nuvem híbrida com um modelo operacional único e integrado, que inclui práticas ágeis comuns e interoperabilidade de aplicações entre o IBM Z, o Microsoft Azure e os mainframes. A IBM coloca as aplicações e os dados na plataforma certa e ajuda a mantê-los seguros, criptografados e resilientes. É uma plataforma de nuvem híbrida ágil e perfeitamente integrada com o IBM Z no núcleo. A IBM Consulting trabalha para acelerar a modernização de aplicações de mainframe, desenvolver aplicações Azure e impulsionar a automação com o IBM Z e o Azure. A abordagem conjunta permite que as empresas inovem mais rapidamente, maximizem o valor do investimento e reduzam a necessidade de habilidades especializadas.
Saiba como você pode liberar todo o potencial do seu mainframe e impulsionar o sucesso dos negócios. Clique no link abaixo para descobrir os benefícios da modernização do mainframe e agendar uma conversa com um de nossos especialistas para explorar como a IBM pode ajudar você a atingir seus objetivos.