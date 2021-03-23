Com toda a conversa sobre a adoção de soluções em nuvem, seria fácil presumir que a infraestrutura de TI local está perdendo popularidade. No entanto, o estudo recente da IBM e da Forrester Consulting, “The Key to Enterprise Hybrid Cloud Strategy,” constatou que a infraestrutura local ainda mantém uma forte presença em muitas empresas. O estudo descobriu que "as empresas estão planejando aumentar os investimentos em infraestrutura local e 85% dos tomadores de decisões de TI (ITDMs) em nossa pesquisa concordam que a infraestrutura local é crítica para suas estratégias de nuvem híbrida". Na verdade, 75% dos tomadores de decisões de TI planejam aumentar seu investimento em infraestrutura nos próximos dois anos.

Infelizmente, os planos nem sempre são seguidos. As atualizações de infraestrutura no local costumam ser uma das primeiras coisas a serem enviadas com base nas necessidades de orçamento, prioridade de projetos ou eventos disruptivos inesperados (como a COVID-19). O estudo da Forrester descobriu que 70% das organizações respondentes atrasaram as atualizações de infraestrutura pelo menos algumas vezes nos últimos cinco anos ou mais (em comparação com 61% em 2019).

Ao analisar projetos e prioridades de TI, a atualização da infraestrutura local é candidata fácil ao atraso. Não é um projeto novo e chamativo e pode ser difícil justificar o custo para os diretores executivos. Ao lidar com vários projetos ou a necessidade de reduzir o orçamento, as equipes de TI podem analisar a equação risco/recompensa para não atualizar a infraestrutura local existente. Chega-se a uma decisão de que tudo está funcionando bem o suficiente por enquanto. O que muitas vezes não é levado em conta é que existem riscos de segurança associados a esse equipamento. Na verdade, o estudo da Forrester descobriu que metade dos tomadores de decisão de TI encontrou problemas e vulnerabilidades de segurança baseados em infraestrutura após uma atualização atrasada.