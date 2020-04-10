O futuro da blockchain

Em março de 2010, o Bitcoin tinha um valor de menos de um centavo. Menos de uma década depois, cada Bitcoin tinha um valor de quase USD 20.000 e os primeiros investidores estavam dirigindo Lamborghinis. E, embora a empolgação em torno do Bitcoin esteja sempre intrinsecamente ligada ao preço, sua onipresença levou a blockchain, a tecnologia que protege as criptomoedas, aos holofotes tecnológicos.
As habilidades da blockchain se tornaram uma das proficiências mais procuradas no mundo, com a demanda aumentando em quase 2.000% de 2017 a 2020.
David Furlonger, Distinguished Research VP da Gartner, disse: "60% dos CIOs na Gartner 2019 CIO Agenda Survey disseram que esperavam algum nível de adoção de tecnologias blockchain nos próximos três anos." Não importa se você é um alta ou baixa de Bitcoin, não há como negar que, com cada novo caso de uso da blockchain, há uma crescente empolgação com o que está por vir para a blockchain.
De acordo com Blockchain for Dummies, “A blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável que facilita o processo de registro de transações e rastreamento de ativos em uma rede de negócios. Um ativo pode ser tangível (uma casa, um carro, dinheiro, terras) ou intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais, marca). "Praticamente qualquer coisa de valor pode ser rastreada e negociada em uma rede blockchain, reduzindo riscos e cortando custos para todos os envolvidos."
Há várias maneiras de construir uma rede blockchain: podem ser públicas, onde qualquer pessoa pode participar, privadas, em que uma organização governa a rede, permissionadas, em que os participantes precisam obter um convite ou permissão para ingressar, ou construídas e mantidas por um consórcio das organizações.
A Forrester Pesquisa, uma empresa de pesquisa de mercado, identificou quatro perguntas para organizações e setores antes de considerar uma solução de blockchain:
Se a resposta para todas essas perguntas for “sim”, uma solução de blockchain pode fazer sentido. A Forrester também recomenda que os setores pensem grande, mas comecem pequenos. Os clientes da IBM já estão transformando seus setores usando a tecnologia IBM Blockchain e obtendo resultados reais de negócios.
A American Banker publicou cinco perguntas analisando para onde o setor de blockchain está caminhando. A resposta para essas perguntas, no entanto, é muito mais simples do que se pode imaginar... a blockchain está pronta para uso empresarial e do governo hoje!
R: As instituições financeiras se posicionaram na vanguarda da tecnologia blockchain. Só a economia de custos, algum projeto, poderia chegar a dezenas de bilhões de dólares por ano. Os tempos de liquidação podem cair de dias para minutos, quase se aproximando de D+0.
R: Como Jerry Cuomo, Vice-presidente da IBM Blockchain Technology, disse ao Congresso durante a audiência, Beyond Bitcoin: Emerging Applications for Blockchain Technology, "Os usos potenciais para a tecnologia blockchain são muito mais amplos do que as criptomoedas. A IBM já participou de mais de 400 projetos de blockchain nos setores de cadeia de suprimentos, governo, saúde, transporte, seguros, produtos químicos, petróleo e muito mais. E a partir das experiências, a IBM desenvolveu três principais benefícios: acreditamos que a blockchain é uma tecnologia transformadora que pode mudar radicalmente a forma como as empresas e o governo interagem, a blockchain deve ser aberta para incentivar a ampla adoção, a inovação e a interoperabilidade; e a blockchain está pronta para uso empresarial e do governo hoje.” Essas observações e recomendações a seguir foram muito bem recebidas, e um dos coapresentadores de Jerry, Frank Yiannas, foi selecionado para ser o Deputy Commissioner, Food Policy and Response da US Food and Drug Administration.
R: "Uma área de testes pode ser útil", disse Hester Peirce, comissária da Securities and Exchange Commission dos EUA. “Mas você não quer os pais na área de testes construindo o castelo de areia. Geralmente, você quer que as crianças descubram por si mesmas. Isso muda o processo criativo quando você tem os reguladores observando você.”
R: A mania do Bitcoin levou alguns a acreditar que os bancos não são mais necessários para a transferência global segura de dinheiro. Os bancos, no entanto, discordam. Uma pesquisa, apresentada em um relatório conjunto do IBM Blockchain e da OMFIF, mostrou que... “Além do horizonte imediato, muitos participantes do setor veem um potencial significativo para a tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology) aumentar a eficiência e reduzir os custos de reconciliação na compensação e liquidação de títulos.” Uma joint venture recente entre o Deutsche Bundesbank e a Deutsche Borse, que desenvolveu um protótipo funcional de uma plataforma de liquidação de títulos baseada em DLT que realiza a entrega v. liquidação de pagamentos de moedas digitais e títulos, representa um progresso nessa área."
R: A American Banker afirma: "Se a blockchain substituísse o sistema financeiro atual, os desenvolvedores poderiam enfrentar a mesma responsabilidade fiduciária que os bancos. Como seria esse dever é um debate controverso no setor. Alguns dizem que se resume a priorizar entre “dever de cuidado” e “dever de lealdade”. A primeira é não causar danos, mas a segunda é atender ao melhor interesse do cliente."
Embora olhar para o futuro distante da blockchain seja extremamente empolgante, novas inovações estão entrando constantemente no mercado prometendo usos maiores e mais ousados da tecnologia. Como as redes blockchain ativas continuam trazendo mudanças transformadoras reais para vários setores, a equipe do IBM Blockchain previu as cinco tendências a seguir em um futuro próximo:
Em 2020, começaremos a ver novos modelos de governança que permitem que consórcios grandes e diversos abordem a tomada de decisão, os esquemas de permissão e até mesmo os pagamentos de forma mais eficiente. Esses modelos ajudarão a padronizar informações de diferentes fontes e capturar conjuntos de dados novos e mais robustos. Sessenta e oito por cento dos CTOs e CIOs esperam até ver um modelo de governança escalável para interações em várias redes blockchain como uma funcionalidade importante do ambiente blockchain de sua organização nos próximos um a três anos.
Embora alcançar a interconectividade no nível maximizado possa estar a anos de distância (e a definição de interoperabilidade possa assumir muitas formas), descobrimos que 83% das organizações hoje acreditam que a garantia de governança e normas que permitem que a interconectividade e interoperabilidade entre redes blockchain permissionadas e não permissionadas sejam um um fator importante para ingressar em uma rede blockchain de todo o setor, com mais de um quinto acreditando que seja essencial. Embora ainda haja trabalho a ser feito nessa frente, este ano, à medida que mais redes emergentes alcançam massa crítica, descobriremos que mais membros de uma única rede esperarão (se não exigirem) orientação sobre a integração entre diferentes protocolos.
Combinar tecnologias adjacentes com a blockchain nos ajudará a fazer coisas que não foram feitas antes. Dados mais confiáveis da blockchain informarão e fortalecerão melhor os algoritmos subjacentes. A blockchain ajudará a manter esses dados seguros e a auditar cada etapa do processo de tomada de decisão, permitindo insights mais nítidos impulsionados por dados em que os participantes da rede confiam.
Com a necessidade de maiores mecanismos de proteção de dados, este ano, as soluções blockchain utilizarão ferramentas de validação juntamente com cripto-âncoras, beacons de IoT e Oracle, mecanismos que vinculam recursos digitais ao mundo físico injetando dados externos em redes. Isso melhorará a confiança e removerá a dependência da entrada de dados humanos, que geralmente é propensa a erros e fraudes.
Com países da Ásia, Oriente Médio e Caribe começando a experimentar os DBCs em tempo real, não há dúvida de que eles continuarão ganhando impulso no ano novo e redefinindo os pagamentos de várias maneiras. Por um lado, os CBDCs verão uma expansão contínua nos CBDCs atacadistas, com algumas incursões iniciais em CBDCs de varejo. Além disso, descobrimos que haverá um aumento do interesse na tokenização e digitalização de outros tipos de ativos e títulos, como debêntures de títulos centrais para títulos do tesouro.
O Hyperledger Fabric é uma framework de blockchain modular de código aberto para o desenvolvimento de aplicações de nível empresarial com estratégias setoriais.
Governos, empresas e instituições usam blockchain para viabilizar uma infraestrutura segura e confiável para identidades e credenciais digitais.
Blockchain é uma rede sem confiança que oferece maior segurança, transparência e automação
A The Home Depot implementa a tecnologia IBM Blockchain para resolver disputas de fornecedores e melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos.
A IPwe usa o IBM Blockchain e a IA para criar um mercado global de patentes transparente, auxiliado pela IBM para aumentar a visibilidade e a flexibilidade.
Construa cadeias de suprimentos resilientes, transparentes e confiáveis com o IBM Blockchain para transformar suas operações, simplificar processos e aumentar a confiança com soluções líderes do setor.