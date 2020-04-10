O futuro da blockchain

A American Banker publicou cinco perguntas analisando para onde o setor de blockchain está caminhando. A resposta para essas perguntas, no entanto, é muito mais simples do que se pode imaginar... a blockchain está pronta para uso empresarial e do governo hoje!

P: Pelo que os bancos estão esperando?

R: As instituições financeiras se posicionaram na vanguarda da tecnologia blockchain. Só a economia de custos, algum projeto, poderia chegar a dezenas de bilhões de dólares por ano. Os tempos de liquidação podem cair de dias para minutos, quase se aproximando de D+0.

P: Os reguladores vão aderir?

R: Como Jerry Cuomo, Vice-presidente da IBM Blockchain Technology, disse ao Congresso durante a audiência, Beyond Bitcoin: Emerging Applications for Blockchain Technology, "Os usos potenciais para a tecnologia blockchain são muito mais amplos do que as criptomoedas. A IBM já participou de mais de 400 projetos de blockchain nos setores de cadeia de suprimentos, governo, saúde, transporte, seguros, produtos químicos, petróleo e muito mais. E a partir das experiências, a IBM desenvolveu três principais benefícios: acreditamos que a blockchain é uma tecnologia transformadora que pode mudar radicalmente a forma como as empresas e o governo interagem, a blockchain deve ser aberta para incentivar a ampla adoção, a inovação e a interoperabilidade; e a blockchain está pronta para uso empresarial e do governo hoje.” Essas observações e recomendações a seguir foram muito bem recebidas, e um dos coapresentadores de Jerry, Frank Yiannas, foi selecionado para ser o Deputy Commissioner, Food Policy and Response da US Food and Drug Administration.

P: Um área de testes de blockchain dos EUA ajudaria?

R: "Uma área de testes pode ser útil", disse Hester Peirce, comissária da Securities and Exchange Commission dos EUA. “Mas você não quer os pais na área de testes construindo o castelo de areia. Geralmente, você quer que as crianças descubram por si mesmas. Isso muda o processo criativo quando você tem os reguladores observando você.”

P: Os bancos são necessários em um mundo blockchain?

R: A mania do Bitcoin levou alguns a acreditar que os bancos não são mais necessários para a transferência global segura de dinheiro. Os bancos, no entanto, discordam. Uma pesquisa, apresentada em um relatório conjunto do IBM Blockchain e da OMFIF, mostrou que... “Além do horizonte imediato, muitos participantes do setor veem um potencial significativo para a tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology) aumentar a eficiência e reduzir os custos de reconciliação na compensação e liquidação de títulos.” Uma joint venture recente entre o Deutsche Bundesbank e a Deutsche Borse, que desenvolveu um protótipo funcional de uma plataforma de liquidação de títulos baseada em DLT que realiza a entrega v. liquidação de pagamentos de moedas digitais e títulos, representa um progresso nessa área."

P: Quem é o culpado se o blockchain apresentar problemas?

R: A American Banker afirma: "Se a blockchain substituísse o sistema financeiro atual, os desenvolvedores poderiam enfrentar a mesma responsabilidade fiduciária que os bancos. Como seria esse dever é um debate controverso no setor. Alguns dizem que se resume a priorizar entre “dever de cuidado” e “dever de lealdade”. A primeira é não causar danos, mas a segunda é atender ao melhor interesse do cliente."